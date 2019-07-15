بعد حادث قنا.. حصيلة حوادث الطرق الكارثية في شهر

أبرزها حادث الأتوستراد الذى شهد انفجار إطار سيارة ميكروباص، ما تسبب فى اصطدامها بسيارة أخرى محملة بالركاب، بينما انتشرت صور مروعة للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي
دائما يحذر خبراء المرور من السرعة الزائدة، والتباطؤ عن الصيانة الدورية للسيارات، وهو ما يتسبب فى وقوع حوادث طرق كارثية نرصد أبرزها خلال الفترة المنقضية، وذلك بعد وقوع حادث جديد فى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، على طريق "قنا- سفاجا"، ما تسبب فى مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين بكسور وإصابات بالغة، وبين الضحايا 7 أطفال وسيدة، وهو الحادث الذى يأخذنا إلى كارثة طريق الأتوستراد الذى جرت وقائع حوادثه منذ شهر، وشهد مصرع وإصابة 25 شخصا، وانتشرت حينها صور بشعة للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.
آخرها حادث الصحراوي الشرقي
شهد اليوم طريق "قنا- سفاجا" الصحراوي الشرقي حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، حيث تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطار بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، على أثر تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بـ"الصحراوي الشرقي".
وتبين
آخرها حادث الصحراوي الشرقي
شهد اليوم طريق "قنا- سفاجا" الصحراوي الشرقي حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، حيث تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطار بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، على أثر تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بـ"الصحراوي الشرقي".
وتبين مصرع كل من فاطمة عبد الحميد، 37 سنة، وعبد السلام محمود، 57 سنة، وعوض نجاح، 45 سنة، ومحمد جلال، 37 سنة، و3 أطفال وسيدة وجثة أخرى جميعهم مجهولو الهوية، وإصابة كل من جمال محمد 28 سنة، وزينب محمد مبارك 27 سنة، ووائل مرعى 29 سنة، وعصام محمد 33 سنة، ومحمد حسين 24 سنة، وعلى محمد 33 سنة، ومحمد عبد الله وحسين سيد حسين 42 سنة، و4 أطفال آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى وإيداع الجثث مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث لبيان أسباب الحادث وانتداب لجنة فنية من المرور لمعاينة الحادث.
23 ضحية فى البحيرة
قبل أربعة أيام، وتحديدا يوم الخميس 11 يونيو، لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرون، في حادث مروري بمحافظة البحيرة، جراء تصادم بين سيارة تقل عمالا يعملون بالزراعة، وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبو خشيم بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة؛ ما أسفر عن ثمانية قتلى و15 مصابا.
6 من أسرة واحدة
يوم الثلاثاء الماضي لقي 3 مواطنين مصرعهم وأصيب 3 آخرون جميعهم من أسرة واحدة من المنوفية، على أثر حادث تصادم بين سيارتين بالعلمين، إذ تلقى اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل كبير على الطريق الدولي بالعلمين قبل الكارتة بـ7 كيلو في اتجاه مطروح، وسقوط مصابين ووفيات.
بعد حادثة الأتوستراد.. وصايا تجنبك حوادث الطرق
المتوفون هم "مجدي كامل فتاح، 50 سنة، وأميرة مجدي كامل، 17 سنة، ومروة مجدي كامل، 11 سنة"، بينما يتلقى الجرحى المصابون العلاج، وهم "رشا مجدي كامل 20 سنة، مصابة باشتباه pc وكسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، ومها محمد شوقي 45 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن وجرح متهتك بالجبهة واشتباه كسر بالفقرات العنقية، وبسمة مجدي كامل 14 سنة، مصابة باشتباه pc واشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالبطن واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكدمة شديدة بالوجه".
حادث الأتوستراد
فى 12 يونيو الماضي، شهد كوبري طرة، بطريق المعادي- حلوان تصادما بين سيارتي ميكروباص؛ ما أسفر عن وفاة 14 شخصا من مستقلي السيارتين وإصابة 11 آخرين، وذلك جراء السرعة الزائدة وعدم التأكد من سلامة إطارات السيارات، حيث انفجر إطار سيارة ميكروباص أعلى كوبري شمال حلوان على طريق الأتوستراد، ما أدى إلى اختلال توازن السيارة، واصطدامها بميكروباص آخر وسيارة ملاكي.
وشملت قائمة المتوفين في الحادث "محمد محمود يوسف إبراهيم، 31 سنة، أشرف محمد مطيع أحمد، 50 سنة، ضابط مراقبة جوية يقيم بحلوان، أيمن سيد سيد سالم، اعتماد محمد عمر، بسمة محمد صالح، ياسمين محمد رمضان، رضا محمود محمد أبو طالب، 54 سنة، وردة عيد حسن إبراهيم، 44 سنة، حسام عبد الفتاح صبري، 51 سنة".
كما شملت القائمة "ربيع عبد العزيز محروس، 60 سنة، من المنوفية، حافظ محمد محمود أحمد، 67 سنة، من حلوان، أحمد بيومي محمد، 69 سنة، يقيم في 15 مايو".
والمصابون في الحادث هم كل من خالد عبد الرازق أمين، ويوسف عصام عبد التواب، وهشام عماد الدين، وروان عادل صلاح، وبهجت محمود، وياسر محمد عاشور.