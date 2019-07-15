بعد حادث قنا.. حصيلة حوادث الطرق الكارثية في شهر

أبرزها حادث الأتوستراد الذى شهد انفجار إطار سيارة ميكروباص، ما تسبب فى اصطدامها بسيارة أخرى محملة بالركاب، بينما انتشرت صور مروعة للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي

تحرير:سماح عوض الله ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

حادث تصادم - أرشيفية

دائما يحذر خبراء المرور من السرعة الزائدة، والتباطؤ عن الصيانة الدورية للسيارات، وهو ما يتسبب فى وقوع حوادث طرق كارثية نرصد أبرزها خلال الفترة المنقضية، وذلك بعد وقوع حادث جديد فى ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد، على طريق "قنا- سفاجا"، ما تسبب فى مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين بكسور وإصابات بالغة، وبين الضحايا 7 أطفال وسيدة، وهو الحادث الذى يأخذنا إلى كارثة طريق الأتوستراد الذى جرت وقائع حوادثه منذ شهر، وشهد مصرع وإصابة 25 شخصا، وانتشرت حينها صور بشعة للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخرها حادث الصحراوي الشرقي شهد اليوم طريق "قنا- سفاجا" الصحراوي الشرقي حادث تصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بسيارة نقل، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، حيث تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطار بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، على أثر تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بـ"الصحراوي الشرقي". وتبين