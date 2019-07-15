«قرطام» يطالب بتنشيط حركة التجارة مع دول إفريقيا

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٩ ص

النائب أكمل قرطام

وجه النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، سؤالا للدكتور علي عبد العال، موجها لوزيري التجارة والصناعة، والاستثمار، حول أسباب عدم تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول قارة إفريقيا. وقال «قرطام» إن حجم الاستثمار بين مصر والقارة الإفريقية وفق تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول إفريقيا سجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 23%، وارتفاع قيمة الصادرات 4.7 مليار دولار بنسبة 26.9%.

وأشار قرطام إلى أن هذه الزيادة ليست هى المرجو تحقيقها والتي ننشدها، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، ولما لها من مكانة كبيرة وموقع متميز فى القارة السمراء، لافتًا إلى أن دولة الصين التي لا تنتمي للقارة جغرافيًا ولا ثقافيًا وصل حجم استثماراتها فى إفريقيا خلال عام 2017 نحو 140 مليار دولار. وتساءل