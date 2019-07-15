فحص الطب الشرعي يحدد مصير الطفلة قاتلة سائق العياط
معاينتها ظاهريا أثبتت إصابتها بكدمات وسحجات وتمزيق ملابسها جراء التعدي عليها.. وبجسدها خدوش ويرجح وجود أنسجتها بأظافر المجني عليه، ما يدل على شبهة محاولته اغتصابها
تحرير:سماح عوض الله
١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
محاولة اغتصاب طفلة- أرشيفية
تستكمل نيابة العياط، اليوم الإثنين، التحقيق مع طالبة المرحلة الإعدادية، المتهمة بقتل سائق اختطفها وحاول اغتصابها بالإكراه، إلا أنها تمكنت من طعنه بمطواة كانت بحوزته، وذهبت إلى قسم الشرطة بملابسها المدممة، وبحوزتها سلاح الجريمة، وأدلت بتفاصيل الواقعة. ويأتى استكمال التحقيق بعد عرض الفتاة على الطب الشرعي، وإثبات ما بها من إصابات، إذ أكدت المحامية الحاضرة معها تعرضها للضرب من قبَل المتهم خلال محاولته اغتصابها، ووجود كدمات وتجمعات دموية بجسدها جراء تلك الإصابات، علاوة على إصابتها بخدوش تؤكد محاولة المجنى عليه اغتصابها.
ومن المنتظر أن تصدر النيابة العامة خلال ساعات، قرارها بإخلاء سبيل الطفلة أو استمرار حبسها، بينما تنتظر النيابة تقريرا أوليا من الطب الشرعي بفحص جثمان المجني عليه، الذى تبين من المعاينة الظاهرية أنه عارٍ من ملابسه العلوية، وإصابته بنحو 14 طعنة، علاوة على وجود أنسجة من جلد الفتاة أسفل أظافره، ما يدل على
ومن المنتظر أن تصدر النيابة العامة خلال ساعات، قرارها بإخلاء سبيل الطفلة أو استمرار حبسها، بينما تنتظر النيابة تقريرا أوليا من الطب الشرعي بفحص جثمان المجني عليه، الذى تبين من المعاينة الظاهرية أنه عارٍ من ملابسه العلوية، وإصابته بنحو 14 طعنة، علاوة على وجود أنسجة من جلد الفتاة أسفل أظافره، ما يدل على محاولته الاعتداء الجنسي على الطفلة عنوةً.
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وطالبت دينا المقدم، محامية الطفلة البالغة من العمر 14 سنة، خلال التحقيق بإخلاء سبيلها، واعتبار الواقعة دفاعا عن النفس بما يوقف أى عقوبة جنائية عن موكلتها من حيث المبدأ، بجانب كونها طفلة قاصرا معفية من العقوبة الجنائية بحكم سنها.
وأقرت الطفلة خلال التحقيقات بأنها على صداقة بأحد الشبان، وطلب مقابلتها داخل حديقة الحيوان، وبالفعل تقابل معها، لكنه تحجج بشراء أشياء واختفى بعدها، وفوجئت الطفلة بصديقها يتصل بها، وفي أثناء ردّها عليه وجدت شخصا آخر يخبرها بأنه عثر على هاتف صديقها، وطلب مقابلتها لتسليمها الهاتف، وبالفعل التقت الطفلة مع الشاب الذى هاتفها، وتبين استقلاله سيارة ميكروباص، وأخبرها بأنه قابل صديقها وسلمه هاتفها، وعرض عليها توصيلها إلى الطريق الصحراوي الغربي.
وخلال قيادة السائق الذى زعم العثور على هاتف صديقها لاستدراج الطفلة، دخل فى أحد المدقات الجبلية بمنطقة العياط، وحاول الاعتداء عليها فقاومته، وهددها بسكين مطالبا إياها بخلع ملابسها.
وأشارت الطفلة إلى أنها رفضت طلب السائق، فتعدى عليها بالضرب، ومزق ملابسها، وبعدها أوهمته باستجابتها لطلبه، فنزل من السيارة ليواصل خلع ملابسه متخليا عن السكين، وحينما حاول الإمساك بها طعنته بالسكين، فحاول الإمساك بها كلما كررت طعنه، بينما عجز عن استخلاص السكين منها حتى خارت قواه، فتركته هاربة إلى أقرب مخرج من المدق الجبلي، واتجهت إلى قسم الشرطة للإبلاغ عما حدث معها.
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وأكدت الطفلة عدم تعمدها قتله، وأنها فقط كانت تدافع عن نفسها وعن شرفها، وأقرت بأنها أخفت قصة الهاتف المحمول فى البداية لخشيتها الإساءة إلى سمعتها بمعرفة قصة مقابلتها صديقها.
وأمرت النيابة بالقبض على صديق الطفلة، الذى استدرجها لمقابلة المجني عليه مستخدما هاتفه المحمول حجة فى ذلك، وآخر عاونه فى التحايل على الفتاة لتسليمها إلى المجني عليه لاغتصابها، حسب أقوال الطفلة المتهمة في التحقيقات، وأمرت النيابة بحبس صديقها وشريكه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى حين تنتظر النيابة تقرير الطب الشرعي لاتخاذ قرار بشأن الطفلة.
وجهت النيابة إلى الطفلة بصفة مبدئية تهمة قتل السائق المجني عليه، وحيازة سلاح أبيض، بينما وجهت لصديقها ومعاونه ذات التهمة احترازيا، وكذلك اتهامات التغرير بقاصر، واستدراجها بقصد اختطافها عنوة واحتجازها واغتصابها، بينما طلبت النيابة تحريات دقيقة من رجال المباحث بشأن الواقعة، للتأكد من صحتها وفقا لما روته المجني عليها، أو وجود أبعاد أخرى للواقعة تستدعي شواهد لكشف أبعادها الجنائية لاستكمال التحقيق.