جريمة

فحص الطب الشرعي يحدد مصير الطفلة قاتلة سائق العياط

معاينتها ظاهريا أثبتت إصابتها بكدمات وسحجات وتمزيق ملابسها جراء التعدي عليها.. وبجسدها خدوش ويرجح وجود أنسجتها بأظافر المجني عليه، ما يدل على شبهة محاولته اغتصابها
تحرير:سماح عوض الله ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
محاولة اغتصاب طفلة- أرشيفية
محاولة اغتصاب طفلة- أرشيفية
تستكمل نيابة العياط، اليوم الإثنين، التحقيق مع طالبة المرحلة الإعدادية، المتهمة بقتل سائق اختطفها وحاول اغتصابها بالإكراه، إلا أنها تمكنت من طعنه بمطواة كانت بحوزته، وذهبت إلى قسم الشرطة بملابسها المدممة، وبحوزتها سلاح الجريمة، وأدلت بتفاصيل الواقعة. ويأتى استكمال التحقيق بعد عرض الفتاة على الطب الشرعي، وإثبات ما بها من إصابات، إذ أكدت المحامية الحاضرة معها تعرضها للضرب من قبَل المتهم خلال محاولته اغتصابها، ووجود كدمات وتجمعات دموية بجسدها جراء تلك الإصابات، علاوة على إصابتها بخدوش تؤكد محاولة المجنى عليه اغتصابها.
ومن المنتظر أن تصدر النيابة العامة خلال ساعات، قرارها بإخلاء سبيل الطفلة أو استمرار حبسها، بينما تنتظر النيابة تقريرا أوليا من الطب الشرعي بفحص جثمان المجني عليه، الذى تبين من المعاينة الظاهرية أنه عارٍ من ملابسه العلوية، وإصابته بنحو 14 طعنة، علاوة على وجود أنسجة من جلد الفتاة أسفل أظافره، ما يدل على
اقرأ المزيد
محاكمة لجين

إخلاء سبيل ملك الكاشف في «الإخلال بالنظام العام»

قررت نيابة أمن الدولة اليوم الإثنين، إخلاء سبيل ملك الكاشف، على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بشأن اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية، باستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية "فيسبوك"، وارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بهدف الإخلال بالنظام العام، وذلك وفقا لما نشره محاميها عمرو محمد على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، على ذمة القضية المقيدة برقم 1739 حصر أمن دولة لسنة 2018، وألقى القبض على «الكاشف» في مارس الماضي، بعد حادث حريق قطار رمسيس الذي أودى بحياة العشرات من المواطنين، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات.
جثة طفل

مصرع طفلة داخل مصعد عقار في الإسكندرية

لقيت طفلة مصرعها بمحل سكنها بالدور الرابع بمنطقة العصافرة بشرق الإسكندرية، اليوم الإثنين، في أثناء وجودها داخل مصعد، حيث سقطت بين الكبينة والحائط، ما أدى إلى وفاتها في الحال. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد ورود بلاغ بوفاة طفلة داخل مصعد عقار "برج الروضة" خلف مستشفى مبرة العصافرة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة الطفلة "م. ع. ع" 6 سنوات، مقيمة بالطابق الرابع بذات العقار.
العمارة-التي-وقعت-بها-جريمة-القتل (3)

الطب الشرعي يعاين جثث ضحايا «مذبحة الفيوم»

انتقل فريق من الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، لمعاينة جثامين 5 أشخاص لأم وأبنائها الأربعة بعدما أقدم زوجها على قتلها هي وأبنائها بساطور خلال نومهما، وذلك لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة وتوقيت قتلهم. كما طلب المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، من مباحث قسم أول الفيوم سرعة إنهاء التحريات حول الواقعة والتوصل لمُهددي الزوج، وبيان صحة أقوال الزوج القاتل من عدمها، مع اصطحابه لتمثيل جريمته، كما أمر بتحريز السلاح المستخدم في الواقعة ورفع بصمات القاتل من عليه.
اعدام

الإعدام شنقا لفلاح قتل صديقه في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الإثنين، بمعاقبة فلاح متهم بقتل صديقه، بالإعدام شنقا وتغريمه المصاريف الجنائية. وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإعدام المتهم "م.ح" فلاح ومقيم بمركز سملوط، لتورطه في قتل صديقه المجنى عليه "م.ف" في يوم 24 يوليو 2016 عمدا مع سبق الإصرار والترصد على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.
اقرأ المزيد من الأخبار
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

الليلة الأخيرة.. ماذا جرى في «جحر الثعابين» بأشمون؟

بيت ملعون، جدران هشة، وغرف مظلمة أشبه بقلوب قاطنيه، يجلس «خليل» يئن على سرير المرض، لم يقترب من الخمسين، ولكن المرض كان الأقرب، أدوية تحاصره من كل جانب، يحدق بعينيه صوب الباب عسى أن يدخل عليه من يناوله بيده علاجه، لم يقاوم دموعه التي سقطت حينما تذكر نكران ابنيه له وقسوة قلبهما عليه ونسيانهما ما فعله من أجلهما، دون أن يدري أن في غرفة مجاورة منه أشبه بجحر الأفاعي تجلس الزوجة وابناها والشيطان رابعهم، اعتدلت في جلستها وراحت تنفث السم لتقتل شريك الحياة، ويصغى الثعبانان الصغيران لخطتها التي أذهلت الشيطان من فرط إتقانها.
محمد-رفض-طلب زوجته-فمزقت-جثته بعد 60 يوم-جواز (1)

رفضت معاشرته| تفاصيل إعدام عريس شبين بعد 60 يوم زواج

سنين من العمل المتواصل ليل نهار لكسب المال الحلال فى مجال عمله بالنجارة وعلى الرغم من ضعف راتبه فإنه استطاع الاعتماد على نفسه فى تجهيز عش الزوجية ولكن لم يتبق سوى اختيار شريكة حياته فاعتمد "محمد" على أسرته فى اختيار الفتاة المناسبة، وذلك نظرا لعدم ارتباطه أو اختلاطه بالسيدات بسبب تركيزه فى عمله المستمر، ولم يكن له تجارب سابقة، فمنذ حصوله على الدبلوم لم يعرف طعم الإجازات، وهنا جاء دور فتيات عائلته لاختيار شريكة حياته وبالفعل وقع الاختيار على "أمل" فتاة من سكان قرية شبين القناطر بالقليوبية، نظرا لحسن سلوكها وتربيتها.
توك-توك (3)

دهاء ساقطة وحلم قاصر.. قصة سقوط «عصابة الشطة»

فتاة لم تتعد الـ16 من العمر، قررت السير بعيدا عن الدرب الصحيح، سئمت التعليم وفضلت المكوث في المنزل انتظارا لـ"عدلها" والزواج من العريس المنتظر رغم صغر سنها فهي لم تبلغ سن الرشد بعد، لكن مجالسة رفيقات السوء بددت ذلك الحلم، واقترن اسم الفتاة القاصر بتشكيل عصابي تخصص نشاط عناصره الإجرامي في مجال سرقة الدراجات النارية "توك توك"، إذ يتخذون مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة مسرحا لنشاطهم الآثم، ظنا أن خطتهم الشيطانية لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت بالمرصاد.
حريق-العتبه (3)

5 ساعات رعبا.. «التحرير» في موقع حريق سوق الخضار

خراب ودمار في كل الأرجاء، رائحة الدخان تطبق على الأجواء، برك المياه تغرق الشوارع مختلطة بأخشاب متفحمة تفترش الأرض، مرارة الخسارة ومشاقها تسيطر على الحضور بعد 5 ساعات من الرعب الممزوج بالحزن. تصف هذه الكلمات الأوضاع بسوق الخضار في منطقة العتبة، التي التهمت ألسنة النيران محتوياتها صباح اليوم الخميس، حتى إن الأجهزة المعنية لا تقوى على حصر الخسائر ولو بشكل مبدئي؛ بسبب صعوبة الموقف ومخاوف تجدد ألسنة النيران في الحريق الهائل الذي استيقظ عليه الأهالي وكأنه "كابوس".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org