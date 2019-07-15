جريمة

ضبط مدرس أوهم الطلاب بتغيير نتائجهم في «الكنترول»

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
لجان الثانوية - أرشيفية
لجان الثانوية - أرشيفية
تمكن رجال مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد النادي، من ضبط مدرس منتدب بوحدة كنترول الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، مقيم بدائرة المركز، على خلفية اتهامه بالتحصل على مبالغ مالية من اثني عشر طالبًا بالصف الثالث الثانوي، مقابل التلاعب في درجاتهم ومساعدتهم في الحصول على نتائج مرتفعة، بينما جرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
البداية كانت بورود بلاغ من «علاء وحيد» 56 عامًا، مُعلم خبير، مقيم بمحافظة بورسعيد، يتهم فيه المدعو «صلاح. ال» 52 عامًا، مدرس جغرافيا تابعا للإدارة التعليمية بمركز ومدينة فاقوس، بالاستيلاء من بعض أولياء الأمور على مئة وسبعين ألف جنيه، بعدما أوهمهم بقدرته على التلاعب في درجات أبنائهم
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بينهم 7 أطفال.. ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث قنا

باشرت النيابة العامة في قنا التحقيق في ملابسات حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، على طريق "قنا - سفاجا" الصحراوي الشرقي، اليوم الاثنين، الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثامين الضحايا وموقع الحادث للوقوف على الأسباب والملابسات بينما انتقل فريق آخر من النيابة إلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين. تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، إثر تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بـ"الصحراوي الشرقي".
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مصرع 3 وإصابة 2 في انفجار داخل غرفة حراسة بأكتوبر

الثانية بعد منتصف الليل، هدوء يطبق على المدينة السكنية المتاخمة للظهير الصحراوي حيث "6 أكتوبر"، يقطع صوت عجلات السيارات حالة الصمت على فترات، إلا أن ثمة دوي انفجار أثار حالة من الفزع لدى سكان المنطقة القريبة من مواقع تحت الإنشاء، صوت سارينة سيارات الشرطة وعربات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حظيت باهتمام الأهالي الذين أسرع بعضهم لاكتشاف مصدر صوت الانفجار، وجاءت اللقطات الأولى بمثابة كارثة، إذ عُثر على 3 جثث وشخصين اثنين انهار عليهم سقف غرفة.
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كشف غموض سرقة صناديق القمامة في شبرا الخيمة

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة صناديق القمامة المعدنية في شبرا الخيمة، ما تسبب في انتشار القمامة بالشوارع، حيث تبين أن وراء ارتكاب واقعة السرقة مشرف نظافة بحي شرق شبرا، قام باستئجار كلارك وسائقه لرفع الصناديق من الشوارع والاستيلاء عليها ليبيعها خردة، وتم القبض عليه وعلى السائق والتحفظ على الكلارك وسيارة نقل. وأرشد المتهم الأول عن مكان تخزين الصناديق المستولى عليها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها.
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القبض على مسجل خطر و3 مشتبهين بهم في الطالبية

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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سجن

6 سنوات سجن لعامل أحرق طفل جاره حيًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الخميس، بمعاقبة لحَام كاوتش معروف باسم «ابن شوقية» بالسجن لمدة 6 سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 1626 جنايات منيا القمح لسنة 2019، باستدراج طفل جاره، والذي بالكاد أتم ربيعه الثالث عشر، وإشعال النيران في جسده لسرقة دراجة بخارية «توكتوك» كان بحوزته بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
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ضبط 7 أشخاص تداولوا امتحانات الثانوية عبر الإنترنت

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على 7 أشخاص لقيامهم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، والترويج لبيع سماعات لتسهيل عملية الغش، وذلك في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة تداول أسئلة وأجوبة إمتحانات الثانوية العامة عبر شبكة "الإنترنت". كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قد نجحت في ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة "البلينا" ودائرة قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج، لقيامهم بإنشاء مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.
محكمة

المشدد 3 سنوات لـ3 تجار «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الأربعاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين، بالسجن المُشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 6090 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
سجن

تجديد حبس شاب قتل شقيقيه «التوأم» في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بلبيس الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتجديد حبس شابٍّ في الحادية والعشرين من عمره، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بقتل شقيقَيْه الطفلين «توأم» في العاشرة من عمرهما، بعدما استدرجهما إلى مروى مائي، حيث أنهى حياة الصغيرين بأن كتم أنفاس كلٍّ منهما في «المروى» إذ أغرق رأس الأول وألحق به الثاني وأغرقه هو الآخر، في محاولةٍ منه للتخلص من مكانتهما في قلب والده، ظنًّا بأن الأب يُحبهما أكثر منه.
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