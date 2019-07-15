ضبط مدرس أوهم الطلاب بتغيير نتائجهم في «الكنترول»

تحرير:إسلام عبد الخالق ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

لجان الثانوية - أرشيفية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد النادي، من ضبط مدرس منتدب بوحدة كنترول الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، مقيم بدائرة المركز، على خلفية اتهامه بالتحصل على مبالغ مالية من اثني عشر طالبًا بالصف الثالث الثانوي، مقابل التلاعب في درجاتهم ومساعدتهم في الحصول على نتائج مرتفعة، بينما جرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.

البداية كانت بورود بلاغ من «علاء وحيد» 56 عامًا، مُعلم خبير، مقيم بمحافظة بورسعيد، يتهم فيه المدعو «صلاح. ال» 52 عامًا، مدرس جغرافيا تابعا للإدارة التعليمية بمركز ومدينة فاقوس، بالاستيلاء من بعض أولياء الأمور على مئة وسبعين ألف جنيه، بعدما أوهمهم بقدرته على التلاعب في درجات أبنائهم