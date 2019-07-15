مصرع 3 وإصابة 2 في انفجار داخل غرفة حراسة بأكتوبر

تحرير:محمد الشاملي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

انفجار - أرشيفية

الثانية بعد منتصف الليل، هدوء يطبق على المدينة السكنية المتاخمة للظهير الصحراوي حيث "6 أكتوبر"، يقطع صوت عجلات السيارات حالة الصمت على فترات، إلا أن ثمة دوي انفجار أثار حالة من الفزع لدى سكان المنطقة القريبة من مواقع تحت الإنشاء، صوت سارينة سيارات الشرطة وعربات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حظيت باهتمام الأهالي الذين أسرع بعضهم لاكتشاف مصدر صوت الانفجار، وجاءت اللقطات الأولى بمثابة كارثة، إذ عُثر على 3 جثث وشخصين اثنين انهار عليهم سقف غرفة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مشرف غرفة عمليات قطاع إطفاء أكتوبر إشارة من شرطة النجدة برئاسة اللواء عبد الحميد أبو الخير بسماع دوي انفجار بنطاق مركز شرطة ثالث أكتوبر ووجود ضحايا ما بين وفيات ومصابين. دقائق معدودة وصل معها اللواء رمزي بسيوني مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر محل البلاغ تنفيذا لتوجيهات