بينهم 7 أطفال.. ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث قنا

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

تصادم

باشرت النيابة العامة في قنا التحقيق في ملابسات حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، على طريق "قنا - سفاجا" الصحراوي الشرقي، اليوم الاثنين، الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثامين الضحايا وموقع الحادث للوقوف على الأسباب والملابسات بينما انتقل فريق آخر من النيابة إلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين. تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، إثر تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بـ"الصحراوي الشرقي".

تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف من قنا وسوهاج، وتبين مصرع كل من فاطمة عبدالحميد 37 سنة، وعبدالسلام محمود 57 سنة، وعوض نجاح 45 سنة، ومحمد جلال 37 سنة، و3 أطفال وسيدة وجثة أخرى مجهولي الهوية وإصابة كل من جمال محمد 28 سنة، وزينب محمد مبارك 27 سنة، ووائل مرعى 29 سنة، وعصام محمد 33 سنة، ومحمد حسين 24 سنة وعلى

تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف من قنا وسوهاج، وتبين مصرع كل من فاطمة عبدالحميد 37 سنة، وعبدالسلام محمود 57 سنة، وعوض نجاح 45 سنة، ومحمد جلال 37 سنة، و3 أطفال وسيدة وجثة أخرى مجهولي الهوية وإصابة كل من جمال محمد 28 سنة، وزينب محمد مبارك 27 سنة، ووائل مرعى 29 سنة، وعصام محمد 33 سنة، ومحمد حسين 24 سنة وعلى محمد 33 سنة، ومحمد عبدالله وحسين سيد حسين 42 سنة، و4 أطفال آخرين وتم نقل المصابين لمستشفى قنا الجامعى وإيداع الجثث بمستشفى قنا العام.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، والتى طلبت تحريات المباحث لبيان أسباب الحادث وانتداب لجنة فنية من المرور لمعاينة الحادث.



