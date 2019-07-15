جريمة

بينهم 7 أطفال.. ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث قنا

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
تصادم
تصادم
باشرت النيابة العامة في قنا التحقيق في ملابسات حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، على طريق "قنا - سفاجا" الصحراوي الشرقي، اليوم الاثنين، الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثامين الضحايا وموقع الحادث للوقوف على الأسباب والملابسات بينما انتقل فريق آخر من النيابة إلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين. تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، إثر تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بـ"الصحراوي الشرقي".
تم الدفع بـ 12 سيارة إسعاف من قنا وسوهاج، وتبين مصرع كل من فاطمة عبدالحميد 37 سنة، وعبدالسلام محمود 57 سنة، وعوض نجاح 45 سنة، ومحمد جلال 37 سنة، و3 أطفال وسيدة وجثة أخرى مجهولي الهوية وإصابة كل من جمال محمد 28 سنة، وزينب محمد مبارك 27 سنة، ووائل مرعى 29 سنة، وعصام محمد 33 سنة، ومحمد حسين 24 سنة وعلى
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انفجار-تانك-سولار بمخبز-بلدي-بكفر الشيخ (3)

مصرع 3 وإصابة 2 في انفجار داخل غرفة حراسة بأكتوبر

الثانية بعد منتصف الليل، هدوء يطبق على المدينة السكنية المتاخمة للظهير الصحراوي حيث "6 أكتوبر"، يقطع صوت عجلات السيارات حالة الصمت على فترات، إلا أن ثمة دوي انفجار أثار حالة من الفزع لدى سكان المنطقة القريبة من مواقع تحت الإنشاء، صوت سارينة سيارات الشرطة وعربات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حظيت باهتمام الأهالي الذين أسرع بعضهم لاكتشاف مصدر صوت الانفجار، وجاءت اللقطات الأولى بمثابة كارثة، إذ عُثر على 3 جثث وشخصين اثنين انهار عليهم سقف غرفة.
ثانوية-عامة‎ (4)

ضبط مدرس أوهم الطلاب بتغيير نتائجهم في «الكنترول»

تمكن رجال مباحث مركز شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد محمد النادي، من ضبط مدرس منتدب بوحدة كنترول الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، مقيم بدائرة المركز، على خلفية اتهامه بالتحصل على مبالغ مالية من اثني عشر طالبًا بالصف الثالث الثانوي، مقابل التلاعب في درجاتهم ومساعدتهم في الحصول على نتائج مرتفعة، بينما جرى التحفظ على المتهم تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
زبالة-قمامة

كشف غموض سرقة صناديق القمامة في شبرا الخيمة

تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض سرقة صناديق القمامة المعدنية في شبرا الخيمة، ما تسبب في انتشار القمامة بالشوارع، حيث تبين أن وراء ارتكاب واقعة السرقة مشرف نظافة بحي شرق شبرا، قام باستئجار كلارك وسائقه لرفع الصناديق من الشوارع والاستيلاء عليها ليبيعها خردة، وتم القبض عليه وعلى السائق والتحفظ على الكلارك وسيارة نقل. وأرشد المتهم الأول عن مكان تخزين الصناديق المستولى عليها، واعترف بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب بنها.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

القبض على مسجل خطر و3 مشتبهين بهم في الطالبية

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
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حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (3)

مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث بقنا

لقي، اليوم الإثنين، 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، على طريق "قنا - سفاجا" الصحراوي الشرقي. والبداية بتلقي اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطار من مرفق إسعاف قنا بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، وذلك إثر تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، بينما نقل المصابين لمستشفي قنا الجامعي. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع شخصين وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بالدقهلية

شهد طريق "الدقهلية- الزقازيق" حادثًا مروريا مروعًا، اليوم السبت، عند منطقة القاسمي التابعة لمركز أجا، حيث انقلبت سيارة "ميكروباص"؛ ما تسبب في مصرع شخصين متأثرين بجراحهما، وإصابة 12 آخرين بكسور ونزيف داخلي، وهرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أجا المركزي. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتبين وفاة عبد الله إبراهيم عبد الله، 42 عامًا، من قرية ديرب نجم، ومحمد صفوت أبو هاشم، 43 عامًا.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

انقلاب ميكروباص في مطروح.. وإصابة 14 شخصا

أصيب 14 شخصا صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بمنطقة الزيتون على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى رأس الحكمة للإغاثة. وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، دخول 14 مصابا إلى مستشفى رأس الحكمة بمطروح نتيجة انقلاب سيارة بمنطقة الزيتون صباح اليوم الأربعاء. وحصلت "التحرير" على أسماء المصابين في الحادث، وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة للطوارئ.
انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في «انقلاب ميكروباص» ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وعلى الفور هرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص هبة حسنين همام اسماعيل 36 سنة، ومقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، حسين محمد اسماعيل 37 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط 37 سنة، محمد حسين عبد الوارث 49 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.
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