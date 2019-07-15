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مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون العمل الأهلي لمراجعته

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
أعلن المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم تسلّم مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، حيث يقوم القسم بمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار. وأضاف "مهران" في بيان اليوم الإثنين، إن رئيس قسم التشريع المستشار أنور أحمد إبراهيم، قرر تشكيل لجنة لمراجعته من المستشارين أعضاء القسم، ومكتبه الفني ومكتبه الفني وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة، لمراجعة مشروع القانون الذي يتكون من (97) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم في حالة انعقاد دائم منذ يوم الخميس الماضي للانتهاء من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي ورد للقسم من مجلس النواب.وأشار "مهران"، إلى أن المستشار أنور أحمد إبراهيم وجه بأن تنتهي اللجان المُشكلة من المستشارين أعضاء
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«قرطام» يطالب بتنشيط حركة التجارة مع دول إفريقيا

وجه النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، سؤالا للدكتور علي عبد العال، موجها لوزيري التجارة والصناعة، والاستثمار، حول أسباب عدم تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول قارة إفريقيا. وقال «قرطام» إن حجم الاستثمار بين مصر والقارة الإفريقية وفق تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول إفريقيا سجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 23%، وارتفاع قيمة الصادرات 4.7 مليار دولار بنسبة 26.9%.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الإثنين، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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طقس اليوم معتدل شمالا.. وشديد الحرارة جنوبا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

السيسي يشدد على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير والاستثمارات، وبما يعظم من استدامة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، ويجذب المزيد من النقد الأجنبي لينعكس على التحسن في ميزان المدفوعات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
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مجلس الدولة يتسلم قانون المعاشات لمراجعته

شكل المستشار أنور أحمد إبراهيم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مجموعة عمل من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني لمراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لاستكمال إجراءات استصداره، إذ تسلم قسم التشريع، مشروع القانون، أول من أمس الخميس، من مجلس النواب. وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مشروع القانون المشار إليه يتكون من (170) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار، وإنه يمس قطاع كبير من المخاطبين بأحكامه ويتناول بالتنظيم مسائل في غاية الأهمية.
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سعيد مرعي.. من مجلس الدولة للمحكمة الدستورية العليا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الساعات الماضية، قرارا جمهوريا رقم 332 لسنة 2019 بتعيين المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، اعتبارا من 14 يوليو الجاري. وصدر هذا القرار وفقا للمادة 193 من الدستور الحالي بعد تعديلها، والتي تنص على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة". مرعى من مواليد الجيزة 30 أغسطس 1954، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1976 بتقدير جيد جدا من جامعة القاهرة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد - كلية حقوق القاهرة.
محمد-سعفان

وظائف من القوى العاملة بمرتب يصل إلى 10 آلاف جنيه

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، بيانا، تعلن فيه عن توافر 25 ألفا و333 فرصة عمل داخل مصر في القطاع الخاص، إذ تواصلت الوزارة مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى؛ وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة في المدن والمحافظات، لتوفير فرص عمل للمواطنين الراغبين في العمل من مختلف الفئات والمؤهلات، بمزايا تأمينة وطبية واجتماعية وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، ويصل راتب بعض الوظائف لـ 10 آلاف جنيه، وذلك وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة خلال شهر يونيو الجاري.
فلوس

تطبق في يوليو| احسب مرتبك بعد إضافة العلاوات الجديدة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس، السبت، مبدئيًا على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وأعلن الدكتور على عبد العال، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة. ويقضي القانون الجديد بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، على أن يتم تطبيق منح هذه العلاوات بداية من راتب شهر يوليو المقبل.
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