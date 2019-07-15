مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون العمل الأهلي لمراجعته

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

مجلس الدولة

أعلن المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم تسلّم مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، حيث يقوم القسم بمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار. وأضاف "مهران" في بيان اليوم الإثنين، إن رئيس قسم التشريع المستشار أنور أحمد إبراهيم، قرر تشكيل لجنة لمراجعته من المستشارين أعضاء القسم، ومكتبه الفني ومكتبه الفني وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة، لمراجعة مشروع القانون الذي يتكون من (97) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار.

وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم في حالة انعقاد دائم منذ يوم الخميس الماضي للانتهاء من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي ورد للقسم من مجلس النواب.وأشار "مهران"، إلى أن المستشار أنور أحمد إبراهيم وجه بأن تنتهي اللجان المُشكلة من المستشارين أعضاء