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صحف سعودية: تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

الصحف كشفت عن تورط قطر وتركيا في دعم "خلية الكويت"، حيث أصدرت جماعة الإخوان بيانا على لسان المتحدث باسم الجماعة والهارب والمقيم بتركيا، تناشد فيه الكويت عدم تسليم الخلية
تحرير:وفاء بسيوني ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
صحف السعودية
صحف السعودية
أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، التحذير الأوروبي من انهيار الاتفاق النووي، كما تناولت تطورات الأوضاع في اليمن واستعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحذيرات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أمس، من انهيار الاتفاق، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، ليرد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار شروط طهران السابقة للدخول في حوار مع واشنطن.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك: "نحن قلقون من خطر تقويض الاتفاق تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وبعد قرار إيران عدم تنفيذ كثير من البنود المحورية في الاتفاق". وتحت عنوان "الدول الأوروبية تحذر: (الوضع خطير)"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وصف،
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الجزائر-ونيجيريا (4)

7 وفيات و5 مصابين.. حصيلة حادث مشجعي الجزائر

ارتفع عدد وفيات حادث السير، الذي وقع في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، إلى 7 أشخاص. وكانت شاحنة تقل مشجعين يحتفلون بفوز منتخب الجزائر على منتخب نيجيريا في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قد انحرفت عن طريقها، ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وبعدها ارتفع عدد الوفيات، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الألمانية. وفاز ثعالب الصحراء على النسور الخضراء، أمس الأحد، في مباراة الصعود للدور النهائي بهدف قاتل أحرزه اللاعب رياض محرز كابتن الفريق، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: مفاوضات الحديدة بعرض البحر بسبب الحوثي

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت الدعوة الأوروبية لوقف التصعيد في الملف النووي بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "واشنطن تبحث معاقبة تركيا بسبب إس-400"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا أمس الأحد، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى إيجاد حل وسط، لتجنيب بلاده العقوبات، جراء تسلمها منظومة "إس-400" الروسية، معتبراً أن الاتفاق كان ضرورة.
احتجاجات-حركة-السترات-الصفراء-فى-فرنسا (3)

في يوم الباستيل.. اعتقال 152 من «السترات الصفراء»

اندلعت اشتباكات عنيفة مصحوبة بالغاز المسيل للدموع بين الشرطة الفرنسية وحركة السترات الصفراء فى ذكرى احتفال البلاد بالعيد الوطني "يوم الباستيل"، بحسب "رويترز". وذكرت وكالة الأنباء أن الشرطة الفرنسية فرقت تجمعًا لمتظاهرى السترات الصفراء فى حى الشانزيليزيه، بينما رشق المتظاهرون الشرطة بمقذوفات متنوعة. وأضافت أن مجموعات أخري من المتظاهرين المقنعين بدأت اقتحام الحى مجددا والإشتباك مع الشرطة. وتابعت "رويترز" نقلًا عن مصادر أمنية وقضائية أن الشرطة اعتقلت 152 من السترات الصفراء لاشتراكهم في الاشتباكات.
مظاهرات السودان

مقتل متظاهر سوداني برصاص في الرأس (فيديو)

قتل متظاهر بالرصاص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار بجنوب شرق السودان، بحسب "فرانس 24". ووقعت المواجهات في مدينة السوكي في ولاية سنار (نحو 500 كلم جنوب شرق الخرطوم) بعد تظاهرات ضد وجود قوات الدعم السريع في المدينة. وقال شاهد إنّ "سكان المدينة تظاهروا أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات لتقديم شكوى بخصوص تجاوزات قوات الدعم السريع". وأضاف أنّ "قوات الدعم السريع أطلقت النيران في الهواء ثم على المحتجين ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة متظاهرين آخرين".
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صحف-سعودية

صحف سعودية: بوادر أزمة صامتة تعصف بعلاقات تركيا وقطر

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الشروط البريطانية للإفراج عن السفينة الإيرانية، كما أطلعتنا على مطالبة المملكة لقطر بتسهيل قدوم الحجاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بريطانيا أبدت أمس، مرونة حيال ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وعرضت تسهيل الإفراج عنها ولكن مقابل شروط.
صحف-سعودية

صحف سعودية: تميم في أمريكا وترامب يطيح بسفير لندن

تنوعت عناوين ومانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت زيارة رئيس قطر لأمريكا كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات. تحت عنوان "تميم في أمريكا"، ذكرت صحيفة "سبق" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل أمس الأربعاء، أمير النظام القطري تميم بن حمد في مشاهد معبّرة للغاية عن حجم التقدير العالمي لحاضنة الإرهاب وداعمته، وموالية أكبر شر إرهابي في العالم متمثلا في إيران.
صحف-سعودية

صحف سعودية: أوروبا تعاقب إيران.. ولا شعارات في الحج

لا تزال الأزمة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، كما تناولت رفض المملكة رفع أي شعارات في الحج واستعرضت أيضا العقوبات الأمريكية على حزب الله وغيرها من القضايا والموضوعات الأخرى. تحت عنوان "تفاهم أمريكي ـ روسي في سوريا لإضعاف إيران ومحاربة القاعدة"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المفاوضات بين واشنطن وموسكو أسفرت عن "تفاهمات" تسمح للجيش الأمريكي بتوجيه "ضربات جراحية" في سوريا، تستهدف متطرفين قريبين من تنظيم القاعدة، يشكلون خطرا على الأمن القومي الأمريكي، بالتزامن مع قيام روسيا بـ"خطوات هادئة" لتحجيم نفوذ إيران.
الاتفاق-النووى

إيران تدق المسمار الأخير في نعش الاتفاق النووي

أعلنت إيران، اليوم الأحد، نيتها رفع زيادة درجة تخصيب اليورانيوم إلى 5% بما يتجاوز الحد الذي ورد في اتفاقها النووي لعام 2015. حيث قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيراني، في مؤتمر صحفي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق". ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بهروز كمالوندي، المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قوله: "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ5%".
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