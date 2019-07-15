صحف سعودية: تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

الصحف كشفت عن تورط قطر وتركيا في دعم "خلية الكويت"، حيث أصدرت جماعة الإخوان بيانا على لسان المتحدث باسم الجماعة والهارب والمقيم بتركيا، تناشد فيه الكويت عدم تسليم الخلية

تحرير:وفاء بسيوني ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

صحف السعودية

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، التحذير الأوروبي من انهيار الاتفاق النووي، كما تناولت تطورات الأوضاع في اليمن واستعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحذيرات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أمس، من انهيار الاتفاق، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، ليرد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار شروط طهران السابقة للدخول في حوار مع واشنطن.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك: "نحن قلقون من خطر تقويض الاتفاق تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، وبعد قرار إيران عدم تنفيذ كثير من البنود المحورية في الاتفاق". وتحت عنوان "الدول الأوروبية تحذر: (الوضع خطير)"، ذكرت صحيفة "الحياة" أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وصف،