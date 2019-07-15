حارس الزمالك لمحمد صلاح: «فخر العرب»

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

محمد صلاح

دعم محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمنتخب الوطني، زميله في المنتخب، الدولي محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حيث نشر جنش صورا تجمعه مع محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «فخر العرب»، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا. وكان جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، في أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة أوغندا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

ووضعت صحيفة «آس» الإسبانية محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، والمقدمة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف». وقالت الصحيفة إن محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز هم الثلاثي المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام