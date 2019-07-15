حارس الزمالك لمحمد صلاح: «فخر العرب»
١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
محمد صلاح
دعم محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمنتخب الوطني، زميله في المنتخب، الدولي محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حيث نشر جنش صورا تجمعه مع محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «فخر العرب»، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا. وكان جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، في أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة أوغندا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.
ووضعت صحيفة «آس» الإسبانية محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، والمقدمة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
وقالت الصحيفة إن محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز هم الثلاثي المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام
ووضعت صحيفة «آس» الإسبانية محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، والمقدمة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».
وقالت الصحيفة إن محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز هم الثلاثي المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، بالنظر إلى ما قدموه مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية هذا الموسم.
في المقابل، اتفق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على زيارة محمود عبد الرحيم (جنش) في منزله، أمس الأحد، وذلك للاطمئنان عليه بعد إصابته مع الفراعنة بقطع في وتر أكيليس خلال الاستعداد لمباريات كأس الأمم الإفريقية.