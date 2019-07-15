رياضة

حارس الزمالك لمحمد صلاح: «فخر العرب»

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
دعم محمود جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمنتخب الوطني، زميله في المنتخب، الدولي محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، حيث نشر جنش صورا تجمعه مع محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «فخر العرب»، وهو ما تفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا. وكان جنش تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيليس، في أثناء مشاركته فى تدريبات المنتخب الوطني قبل مواجهة أوغندا في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.
ووضعت صحيفة «آس» الإسبانية محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين الثلاثة للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، والمقدمة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف». وقالت الصحيفة إن محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز هم الثلاثي المرشح الأوفر حظا للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام
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اتحاد-الكرة

شرط وحيد لتشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة

علمت «التحرير»، الشرط الوحيد لتشكيل لجنة مؤقتة تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، وبحسب المصادر، لـ«التحرير»، فان تشكيل لجنة يتوقف على طلب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، على أن يكون دور اللجنة استشاريا فقط. ويعد سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة هو القائم بأعمال رئيس المجلس بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

كاس تصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسمت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) موقفها من الطعون المقدمة من قبل نادي الترجي التونسي، ونظيره الوداد الرياضي المغربي، فيما يخص الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم المنصرم (2018/2019). وذكرت محكمة التحكيم الرياضية في بيان رسمي، أن القرار النهائي المتعلق بنهائي دوري أبطال إفريقيا (2018-2019) سيصدر في 31 من شهر يوليو الجاري. وكشف بيان محكمة التحكيم الرياضية عن أن الوداد طلب إلغاء قرار إعادة المباراة، وإعلان فوزه باللقب واستلام الجائزة المالية المخصصة للفائز.
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ليفربول يدرس التعاقد مع كوتينيو من جديد

أبدى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المتوج حديثا بكوبا أمريكا مع البرازيل، موافقته على العودة إلى ليفربول من جديد، حيث يدرس الريدز خيار استعارة اللاعب من صفوف برشلونة، بعد فشله في تقديم مستويات طيبة مع العملاق الكتالوني منذ انتقاله إليه في شهر يناير من عام 2018، ليتعرض إلى الكثير من صافرات الاستهجان بسبب ضعف مستواه، ومع وصول الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة بشكل رسمي، تقلصت حظوظ كوتينيو في المشاركة أساسيا مع الفريق الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
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المعلق-احمد-الطيب

أحمد الطيب: أخشى أن نبكي يوما على هيكتور كوبر (حوار)

صدمة شديدة تعرضت لها جماهير الكرة المصرية بعد الإصابة البالغة التى تعرض لها محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني، أثناء وجوده فى معسكر المنتخب قبل لقاء أوغندا، حيث أثبتت الأشعة أن اللاعب أصيب بقطع فى وتر أكيليس، وهو ما يستلزم سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، ولن تقل بأى حال من الأحوال فترة غيابه عن 6 أشهر وقد تزيد إلى 8 أشهر. وما زاد من حجم الصدمة البوست الذى قام بنشره المعلق الكروى الشهير أحمد الطيب عبر «فيسبوك» بعدما ألقى بمسئولية إصابة جنش على أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب.
تدريب-المنتخب-بمشاركة-صلاح‎ (15)

الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
جنش

أسطورة يونانية.. كابوس «أكيليس» الذي يطارد النجوم

وتر أكيليس هو اسم وتر من الأوتار الهامة في جسم الإنسان، لكنه مختلف لأن الكثيرين منا لا يعرفون مكانه أو حتى لماذا تم تسميته بهذا الاسم، وإن كانت هناك أقاويل تؤكد أن هذا الاسم جاء نسبة للمحارب الشهير في القصص اليونانية «أخيل»، الذي أرادت أمه الإلهة «ثيتس» حمايته من الموت، فقامت بغمسه في نهر «سيتكس» الأسطوري حتى يخلد ولا يهلك، إلا أنها كانت تمسك به من «عرقوبه» فلم تغمس هذا العرقوب في ماء نهر الخلود، ونتيجة هذا الخطأ أصيب أخيل بسهم في حرب طروادة في كعبه، ما أدّى إلى سقوطه ثم قتله، لذا أطلق على هذا المكان في جسم الإنسان بـ«وتر أكيلس».
محمد صلاح

محمد صلاح يحتفل بتأهل المنتخب لدور الـ16 في الكان

احتفل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، بفوز الفراعنة، أمام الكونغو الديمقراطية، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أُقيمت بينهما أمس الأربعاء، على استاد القاهرة في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المُقبل، ليعتلي المنتخب الوطني صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، ويتأهل رسميًا للدور الـ16 بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة أمام أوغندا، بينما تجمد رصيد الكونغو عند صفر من النقاط ويقترب من توديع البطولة.
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