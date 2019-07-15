بقيمة 9 مليارات.. «الأموال العامة» تلاحق المتهربين

ضبط 55 قضية بإجمالي 200 مليون جنيه.. وفى مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال تم ضبط 27 قضية قيمتها 118 مليون جنيه

تحرير:محمد عبد الجليل ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص

أموال مضبوطة - أرشيفية

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على مدى الشهر الماضي، فى ضبط قضايا اقتربت قيمتها المالية من 9 مليارات جنيه، حيث تم ضبط 55 قضية، بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية، فى سياق جهودها للتصدي لكل الجرائم التى تضر بالاقتصاد القومى، إذ تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء وتجميع مدخرات المصريين بالخارج، وكذا قضايا تهرب ضريبي بقيمة 8 مليارات جنيه.

اشتملت القضايا على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وكذا قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى. في مجال التلاعب بالنقد والتهريب تم ضبط 25 قضية