بقيمة 9 مليارات.. «الأموال العامة» تلاحق المتهربين
ضبط 55 قضية بإجمالي 200 مليون جنيه.. وفى مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ وغسل الأموال تم ضبط 27 قضية قيمتها 118 مليون جنيه
تحرير:محمد عبد الجليل
١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
أموال مضبوطة - أرشيفية
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على مدى الشهر الماضي، فى ضبط قضايا اقتربت قيمتها المالية من 9 مليارات جنيه، حيث تم ضبط 55 قضية، بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية، فى سياق جهودها للتصدي لكل الجرائم التى تضر بالاقتصاد القومى، إذ تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء وتجميع مدخرات المصريين بالخارج، وكذا قضايا تهرب ضريبي بقيمة 8 مليارات جنيه.
اشتملت القضايا على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وكذا قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى.
في مجال التلاعب بالنقد والتهريب تم ضبط 25 قضية
اشتملت القضايا على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وكذا قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وجرائم غسل الأموال وتوظيفها والكسب غير المشروع والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة والتهريب الجمركى.
في مجال التلاعب بالنقد والتهريب تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء، علاوة على جرائمهم فى تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل، والمضاربة بأموال المواطنين فى البورصات العالمية المعروف بنظام (الفوركس) مما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى.
فى مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال تم ضبط 27 قضية بقيمة إجمالية 118 مليون جنيه.
وللحفاظ على الموارد الاقتصادية للبلاد تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة.
حيث أسفرت جهود الإدارة العامة خلال شهر في ضبط 5094 قضية بإجمالى حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه، تمثلت فى فحص وضبط عدد 857 قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالى حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه، وكذا عدد 500 منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه.
كما قامت الإدارة بفحص واستهداف المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى واتخاذ إجراءات تسجيلها ضمن الاقتصاد الرسمى للبلاد، فقد تمكنت الإدارة من استهداف 90 منشأة تجارية، كما أسفرت الجهود الميدانية فى مجال مكافحة التهرب الجمركى من استهداف وضبط المنشآت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركياً وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة وكذا ضبط السيارات (السياحية – التربتيك) المخالفة لشروط الإفراج الجمركى فقد تمكنت الإدارة من ضبط 234 قضية تم التصالح فى 196 قضية.
في إطار نفس الجهود تمكنت الإدارة العامة فى مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام من ضبط عدد 3438 قضية، وتم التصالح فى 733 قضية منها.
يشار إلى أن وزارة الداخلية تصدت لقضايا متنوعة للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين وتمكنت خلالها من استرداد الحقوق، وإحالة المتهمين لجهات التحقيق المختصة كل في مجاله.
الجدير بالذكر أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجهت ضربات قوية على مدى الأشهر القليلة الماضية نجحت خلالها في ضبط مئات القضايا المتعلقة بالأموال العامة وحرائم إهدارها، وكذا تجار النقد الأجنبي، تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي شدد على تكثيف الحملات على المتهربين ضرائبيا والمتاجرين في أموال الشعب.