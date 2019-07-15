جريمة

تعرف على الأسعار الجديدة لمستخرجات «الأحوال المدنية»

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٦ ص
شهادة ميلاد - أرشيفية
شهادة ميلاد - أرشيفية
أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن قائمة بالأسعار الجديدة للمستخرجات المستندية المختلفة التى تصدر عن المصلحة، من بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد والوفاة، ووثائق الزواج والطلاق، ومستندات القيد العائلي، وهذا بجانب تفعيل خدمة استخراج المستندات إلكترونيا من خلال الإنترنت والخدمات الصوتية وخدمة الكول سنتر. ونرصد فى السطور التالية قائمة أسعار تلك الخدمات، تسهيلا على المواطنين قبل قصدهم مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج مستندات، ونبدأ بشهادة الميلاد المميكنة، وقيمة استخراجها للمرة الأولى 36 جنيها، وفي مرات لاحقة بـ19 جنيها.
وتقرر سعر استخراج الرقم القومي بـ45 جنيها، بينما قيمة وثيقة الزواج أو الطلاق المميكنة 34 جنيها، و29 جنيهًا لاستخراج قيد عائلي أو فردي، و34 جنيها، و19 جنيها لشهادة الوفاة المميكنة، وتحدد قيمة استمارة الرقم القومي المستعجلة بمبلغ 120 جنيها، و170 جنيهًا لاستخراج بطاقة رقم قومي فوري. وبشأن قائمة أسعار
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اعدام

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