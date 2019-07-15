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صحيفة القبس: 300 إخواني مصري غادروا الكويت

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
جماعة الإخوان - صورة أرشيفية
جماعة الإخوان - صورة أرشيفية
قالت مصادر أمنية كويتية، إن حوال 300 مصري من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، غادروا الكويت مؤخرا، وذلك بعد القبض غلى خلية إخوانية، واتجه الـ300 إخواني إلى دولة عربية لم تسمها المصادر، و3 دول أخرى، هي: تركيا، أستراليا، بريطانيا، وذلك خوفا من ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا داخل مصر، وذلك حسبما صرحت المصادر لجريدة "القبس" الكويتية، والتي أوضحت أن عناصر الخلية الإخوانية الثمانية الذين ألقي القبض عليهم خضعوا مؤخرا لتحقيقات وصفتها بالماراثونية.
وأضافت الصحيفة أنهم أدلوا باعترافات تفصيلية عن القضايا المتورطين فيها داخل مصر، وكيفية فرارهم إلى الكويت، حيث غيروا أسماءهم في جوازات السفر، ومن ثم تمكنوا من الخروج من مطارات مصرية. كما نقلت المصادر عن هؤلاء المتهمين أنهم طلبوا عدم تسليمهم إلى سلطات بلدهم، مبينة أن جهاز أمن الدولة يكثف الجهود لحصر التحويلات
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طقس-حار (7)

الأرصاد تحذر: غدا ارتفاع شديد في الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في الحرارة، يصل إلى 4 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون العمل الأهلي لمراجعته

أعلن المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم تسلّم مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، حيث يقوم القسم بمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار. وأضاف "مهران" في بيان اليوم الإثنين، إن رئيس قسم التشريع المستشار أنور أحمد إبراهيم، قرر تشكيل لجنة لمراجعته من المستشارين أعضاء القسم، ومكتبه الفني ومكتبه الفني وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة، لمراجعة مشروع القانون الذي يتكون من (97) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار.
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«قرطام» يطالب بتنشيط حركة التجارة مع دول إفريقيا

وجه النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، سؤالا للدكتور علي عبد العال، موجها لوزيري التجارة والصناعة، والاستثمار، حول أسباب عدم تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول قارة إفريقيا. وقال «قرطام» إن حجم الاستثمار بين مصر والقارة الإفريقية وفق تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول إفريقيا سجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 23%، وارتفاع قيمة الصادرات 4.7 مليار دولار بنسبة 26.9%.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الإثنين

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الإثنين، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: الكويت تسلم الخلية الإخوانية لمصر

تصدر قرار الكويت تسليم عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان إلى السلطات المصرية، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "البيان" أن مصادر كويتية مطلعة أعلنت أن عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان، الذين ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم، أول من أمس، سيتم تسليمهم إلى السلطات المصرية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، وفقا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
الشرطة-الكويتية

وصلوا على دفعتين.. ترحيل خلية إخوانية من الكويت لمصر

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة للإطاحة بعناصر متهمين بالانضمام إلى خلية إخوانية صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر، نقلا عن "العربية.نت". وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن خلية الإخوان التي تتكون من 8 أشخاص، والتي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، قبل أن يتم القبض عليهم وتسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات المصرية. وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة "من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام: ملاحقة الجريمة عبر الحدود ضرورة وطنية

أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أهمية تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود، منها الجماعات الإرهابية وجرائم الفساد والاتجار بالبشر عبر تضافر الجهود بين الدول العربية لمواجهتها، مشددًا على أنه في ظل استفادة تلك الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل من العسير على دولة بمفردها مواجهة تلك الجرائم. جاء ذلك في كلمته اليوم، خلال افتتاح الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، بمشاركة النواب العموم للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة فلسطين.
الطياران-الكويتى (1)

الكويت تنهي أزمة 800 متضرر من حجوزات السفر الملغاة لمصر

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الأربعاء، إنها قامت بتسوية 800 شكوى من شكاوى المتضررين من حجوزات السفر الملغاة إلى مصر، والتي بلغت 3 آلاف شكوى، مشيدة بجهود جهاز حماية المستهلك المصري في هذا الشأن. وفي المقابل قال مصدر مسؤول في الإدارة العامة الطيران المدني الكويتي في تصريح لجريدة السياسة الكويتية، إن الإدارة نجحت وحدها في حل 400 شكوى حتى الآن، عبر تسويات تمت مع الشركتين طرفي الأزمة، من خلال جهاز حماية المستهلك المصري، الذي قام ببذل جهود كبيرة للحيلولة دون تفاقم الأزمة.
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