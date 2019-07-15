صحيفة القبس: 300 إخواني مصري غادروا الكويت

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص

جماعة الإخوان - صورة أرشيفية

قالت مصادر أمنية كويتية، إن حوال 300 مصري من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، غادروا الكويت مؤخرا، وذلك بعد القبض غلى خلية إخوانية، واتجه الـ300 إخواني إلى دولة عربية لم تسمها المصادر، و3 دول أخرى، هي: تركيا، أستراليا، بريطانيا، وذلك خوفا من ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا داخل مصر، وذلك حسبما صرحت المصادر لجريدة "القبس" الكويتية، والتي أوضحت أن عناصر الخلية الإخوانية الثمانية الذين ألقي القبض عليهم خضعوا مؤخرا لتحقيقات وصفتها بالماراثونية.

وأضافت الصحيفة أنهم أدلوا باعترافات تفصيلية عن القضايا المتورطين فيها داخل مصر، وكيفية فرارهم إلى الكويت، حيث غيروا أسماءهم في جوازات السفر، ومن ثم تمكنوا من الخروج من مطارات مصرية. كما نقلت المصادر عن هؤلاء المتهمين أنهم طلبوا عدم تسليمهم إلى سلطات بلدهم، مبينة أن جهاز أمن الدولة يكثف الجهود لحصر التحويلات