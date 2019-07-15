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7 وفيات و5 مصابين.. حصيلة حادث مشجعي الجزائر

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
مباراة الجزائر ونيجيريا
مباراة الجزائر ونيجيريا
ارتفع عدد وفيات حادث السير، الذي وقع في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، إلى 7 أشخاص. وكانت شاحنة تقل مشجعين يحتفلون بفوز منتخب الجزائر على منتخب نيجيريا في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قد انحرفت عن طريقها، ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وبعدها ارتفع عدد الوفيات، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الألمانية. وفاز ثعالب الصحراء على النسور الخضراء، أمس الأحد، في مباراة الصعود للدور النهائي بهدف قاتل أحرزه اللاعب رياض محرز كابتن الفريق، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.
وبذلك يلتقي منتخب الجزائر مع أسود التيرانجا (السنغال)، في نهائي كان 2019، يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، لتحديد الفائز باللقب. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، عن ضبط 282 شخصا، مساء أمس، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن، إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس
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صحف-سعودية

صحف سعودية: تحذير أوروبي من انهيار الاتفاق النووي

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، التحذير الأوروبي من انهيار الاتفاق النووي، كما تناولت تطورات الأوضاع في اليمن واستعرضت الصحف العديد من الموضوعات التي تنوعت بين الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" في افتتاحيتها تحذيرات فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، أمس، من انهيار الاتفاق، ودعت إلى وقف التصعيد والعودة إلى المفاوضات، ليرد الرئيس الإيراني حسن روحاني بتكرار شروط طهران السابقة للدخول في حوار مع واشنطن.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: مفاوضات الحديدة بعرض البحر بسبب الحوثي

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت الدعوة الأوروبية لوقف التصعيد في الملف النووي بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "واشنطن تبحث معاقبة تركيا بسبب إس-400"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا أمس الأحد، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى إيجاد حل وسط، لتجنيب بلاده العقوبات، جراء تسلمها منظومة "إس-400" الروسية، معتبراً أن الاتفاق كان ضرورة.
احتجاجات-حركة-السترات-الصفراء-فى-فرنسا (3)

في يوم الباستيل.. اعتقال 152 من «السترات الصفراء»

اندلعت اشتباكات عنيفة مصحوبة بالغاز المسيل للدموع بين الشرطة الفرنسية وحركة السترات الصفراء فى ذكرى احتفال البلاد بالعيد الوطني "يوم الباستيل"، بحسب "رويترز". وذكرت وكالة الأنباء أن الشرطة الفرنسية فرقت تجمعًا لمتظاهرى السترات الصفراء فى حى الشانزيليزيه، بينما رشق المتظاهرون الشرطة بمقذوفات متنوعة. وأضافت أن مجموعات أخري من المتظاهرين المقنعين بدأت اقتحام الحى مجددا والإشتباك مع الشرطة. وتابعت "رويترز" نقلًا عن مصادر أمنية وقضائية أن الشرطة اعتقلت 152 من السترات الصفراء لاشتراكهم في الاشتباكات.
مظاهرات السودان

مقتل متظاهر سوداني برصاص في الرأس (فيديو)

قتل متظاهر بالرصاص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار بجنوب شرق السودان، بحسب "فرانس 24". ووقعت المواجهات في مدينة السوكي في ولاية سنار (نحو 500 كلم جنوب شرق الخرطوم) بعد تظاهرات ضد وجود قوات الدعم السريع في المدينة. وقال شاهد إنّ "سكان المدينة تظاهروا أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات لتقديم شكوى بخصوص تجاوزات قوات الدعم السريع". وأضاف أنّ "قوات الدعم السريع أطلقت النيران في الهواء ثم على المحتجين ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة متظاهرين آخرين".
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منتخب الجزائر

بعد تأهل الجزائر.. القبض على 282 شخصا في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، عن ضبط 282 شخصا، مساء أمس الأحد، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن، إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على حساب منتخب نيجيريا، بعد الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ومن أصل الموقوفين، وضع 249 قيد الاحتجاز، وذلك بحسب حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية في الساعة السادسة صباحا، ولم تتبين طبيعة الصدامات على الفور، وما إذا كانت قد أسفرت عن سقوط ضحايا، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
الجزائر (1)

استمرار مظاهرات الجزائر وسط اتهامات للمعارضة

منذ أن سقط الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من شهر أبريل الماضي، بعد عشرين عاما في الحكم، ما زال الحراك الشعبي مستمرا لإسقاط أعمدة النظام البائد. المظاهرات التي بدأت في الثاني والعشرين من شهر فبراير 2019، اعتراضا على ترشيح بوتفليقة نفسه في انتخابات الرئاسة للفوز بالعهدة الخامسة، لم تنتهِ بعد، ففي الجمعة التاسعة عشرة، التي تقام فعاليتها اليوم، يستمر الجزائريون في المطالبة بإسقاط بقية وجوه النظام البائد، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت للبلاد عبد القادر صالح.
الشرطة-الفرنسية (3)

المسلح طليقا.. تفاصيل إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين، بحسب وكالة "رويترز". وأوضح المدعي في بريست جان فيليب ريكابي، أن المسلح أطلق النار عند مغادرة الناس المسجد في منطقة بونتانزين المجاورة للمدينة. وأكد ريبابي في تصريح لـ"رويترز"، أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان إطلاق النار كان لدوافع دينية أو لدوافع أخرى غير معروفة. وذكرت محطة فرانس 3 التلفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا.
الشرطة-الفرنسية

إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مسجد بفرنسا

قالت الشرطة الفرنسية إن شخصين أصيبا في إطلاق نار خارج مسجد في مدينة بريست غرب البلاد، اليوم الخميس، رغم عدم وجود مؤشرات عن استهداف المصلين، بحسب "رويترز". وذكرت محطة فرانس 3 التليفزيونية العامة أن المسلح لا يزال طليقا. وأفادت مصادر، في 16 يونيو الجاري، أن جنديا فرنسيا، أطلق النار على رجل كان يهدد الدورية التي كان في عدادها بسكين داخل حرم المستشفى العسكري في مدينة ليون في الوسط الشرقي للبلاد. وجرت وقائع الحادثة، عندما شوهد رجل "يرتدي جلابية" داخل حرم مستشفى ديجينيت الواقع في الدائرة الثالثة للمدينة.
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