7 وفيات و5 مصابين.. حصيلة حادث مشجعي الجزائر

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

مباراة الجزائر ونيجيريا

ارتفع عدد وفيات حادث السير، الذي وقع في بلدة سيدي عبد العزيز بولاية جيجل شرقي الجزائر، إلى 7 أشخاص. وكانت شاحنة تقل مشجعين يحتفلون بفوز منتخب الجزائر على منتخب نيجيريا في الدور قبل النهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، قد انحرفت عن طريقها، ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وبعدها ارتفع عدد الوفيات، وذلك بحسب ما ذكرته الوكالة الألمانية. وفاز ثعالب الصحراء على النسور الخضراء، أمس الأحد، في مباراة الصعود للدور النهائي بهدف قاتل أحرزه اللاعب رياض محرز كابتن الفريق، في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وبذلك يلتقي منتخب الجزائر مع أسود التيرانجا (السنغال)، في نهائي كان 2019، يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، لتحديد الفائز باللقب. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، عن ضبط 282 شخصا، مساء أمس، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن، إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس