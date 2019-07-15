رايولا يرفض ارتكاب نفس خطأ بوجبا مع دي ليخت

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م

ماتياس دي ليخت

يجد وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا، صعوبة كبيرة في نقل أحد أبرز لاعبيه وهو بول بوجبا، خارج أسوار مانشستر يونايتد، بسبب رفض الأخير التفاوض على رحيله تحت أي ثمن، وبالتالي يبحث رايولا عدم تكرار نفس الخطأ مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والذي بات قريبًا من الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق لانتقال اللاعب من صفوف أياكس، إلا أن رايولا يرغب في وضع شرط جزائي في عقد اللاعب يصل إلى 120 مليون يورو يتم تفعيله في العام الثالث من التعاقد.

ويرفض رايولا إنهاء العقد قبل وضع ذلك البند به، حتى يحمي دي ليخت إن أراد الرحيل عن صفوف اليوفي، إلا أن يوفنتوس يرفض وضع ذلك البند خاصة أن قيمته مقاربة لثمن الصفقة، حيث سيدفع يوفنتوس 70 مليون يورو لضم اللاعب إضافة إلى حصوله على أجر سنوى يصل إلى 11 مليون يورو، وبالتالي يرى اليوفي أنه من غير المقبول أن

ويرفض رايولا إنهاء العقد قبل وضع ذلك البند به، حتى يحمي دي ليخت إن أراد الرحيل عن صفوف اليوفي، إلا أن يوفنتوس يرفض وضع ذلك البند خاصة أن قيمته مقاربة لثمن الصفقة، حيث سيدفع يوفنتوس 70 مليون يورو لضم اللاعب إضافة إلى حصوله على أجر سنوى يصل إلى 11 مليون يورو، وبالتالي يرى اليوفي أنه من غير المقبول أن يرحل اللاعب بعد 3 سنوات بنفس الثمن.



ويرغب يوفنتوس في أن يبلغ الشرط الجزائي في عقد دي ليخت 200 مليون يورو، ويحاول رايولا أن يصل بالرقم إلى 150 مليون يورو بحلول عام 2022.



يذكر أن دي ليخت منح الضوء الأخضر للانتقال إلى يوفنتوس، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في الساعات القليلة المقبلة.