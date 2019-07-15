رياضة

رايولا يرفض ارتكاب نفس خطأ بوجبا مع دي ليخت

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ م
ماتياس دي ليخت
ماتياس دي ليخت
يجد وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا، صعوبة كبيرة في نقل أحد أبرز لاعبيه وهو بول بوجبا، خارج أسوار مانشستر يونايتد، بسبب رفض الأخير التفاوض على رحيله تحت أي ثمن، وبالتالي يبحث رايولا عدم تكرار نفس الخطأ مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والذي بات قريبًا من الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق لانتقال اللاعب من صفوف أياكس، إلا أن رايولا يرغب في وضع شرط جزائي في عقد اللاعب يصل إلى 120 مليون يورو يتم تفعيله في العام الثالث من التعاقد.
ويرفض رايولا إنهاء العقد قبل وضع ذلك البند به، حتى يحمي دي ليخت إن أراد الرحيل عن صفوف اليوفي، إلا أن يوفنتوس يرفض وضع ذلك البند خاصة أن قيمته مقاربة لثمن الصفقة، حيث سيدفع يوفنتوس 70 مليون يورو لضم اللاعب إضافة إلى حصوله على أجر سنوى يصل إلى 11 مليون يورو، وبالتالي يرى اليوفي أنه من غير المقبول أن
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أزمة كاسياس الصحية تدفعه للعمل الإداري مع بورتو

يبدو أن الأزمة الصحية التي عانى منها كاسياس، في نهاية الموسم الماضي، مع بورتو، ستمنعه من اللعب الموسم المقبل، إذ أعلن الفريق البرتغالي أن قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق سينضم إلى طاقم الإدارة للفريق البرتغالي في الفترة المقبلة، كي يلعب دور حلقة الوصل بين اللاعبين ومدرب الفريق وإدارة النادي. وعن هذا الأمر قال كاسياس: "أنا مقبل على شيء مختلف لم أفعله من قبل، أخبرني المدرب الموسم الماضي، برغبته في بقائي، وسأحاول التواصل بين الفريق والنادي".
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رئيس البرازيل يرد على انتقادات ميسي لكوبا أمريكا

رد رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، على انتقادات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لبطولة كوبا أمريكا الأخيرة، التي اختتمت منذ أيام وتوجت البرازيل بلقبها على أرضها، وانتقد ميسي بشدة القرارات التحكيمية في مباراة نصف النهائي التي جمعت بين البرازيل والأرجنتين، بعدما أشار إلى أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أراد منذ البداية منح اللقب للبرازيل، وهي التعليقات التي يرى بأنها تسببت في حصوله على بطاقة حمراء ظالمة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام تشيلي.
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أكد الظهير الأيسر مارسيلو على عزم ريال مدريد المنافسة على كل الألقاب الموسم المقبل، ويتواجد مارسيلو في الموسم الـ14 في صفوف الفريق الملكي، وأثيرت حوله الكثير من التكهنات بشأن احتمالية رحيله عن المرينجي وخاصة بعد وصول فيرلاند ميندي، وقال مارسيلو: "نعمل بقوة في التدريبات حاليًا، حيث نرغب في تقديم أفضل ما لدينا للفوز بكل الألقاب الموسم المقبل، وإذا وصلنا لحالة بدنية جيدة، سيساعدنا ذلك خلال الموسم، ونخوض الفترة الإعدادية للموسم من أجل إسعاد الجماهير".
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بوجبا‎

مانشستر يونايتد يرفع راية التحدي في وجه بوجبا

يبدو أن مانشستر يونايتد قرر الدخول في حرب مع مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا، وذلك بعدما رفعت إدارة الشياطين الحمر سقف تطلعاتها، بوضع 180 مليون جنيه إسترليني ثمنا لبوجبا لأي ناد يرغب في ضم اللاعب، وذلك بعدما تعاقد اليونايتد مع بوجبا من صفوف يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية وقتها، وسبق أن قدرت مانشستر قيمة بوجبا ما بين 150 و160 مليون إسترليني، قبل أن تقرر الإدارة رفع ثمن اللاعب، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
بوجبا

سولسكاير يفتح النار على الإعلام بسبب بوجبا

قلل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من أهمية التكهنات حول رغبة بول بوجبا في مغادرة النادي، وقال إن وسائل الإعلام لديها أجندة ضد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم. وأبلغ وكيل أعمال بوجبا صحيفة تايمز أخيرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما قال اللاعب نفسه في طوكيو الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت حان من أجل تحد جديد في مكان آخر. وذكرت تقارير أن يوفنتوس وريال مدريد يرغبان في ضم بوجبا ولاحقت التكهنات يونايتد في رحلته لأستراليا استعدادا للموسم الجديد، حيث يواجه بيرث جلوري يوم السبت وديا.
بول-بوجبا (2)

رايولا يتهم مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن بوجبا

اتهم مينو رايولا، وكيل أعمال بول بوجبا، فريق مانشستر يونايتد بعدم الدفاع عن النجم الفرنسي، حتى مع معرفة الإدارة برغبة بوجبا في الرحيل، وقال رايولا في بيان: "اللاعب لم يرتكب أي شيء بصورة خاطئة، تعامل بوجبا باحترام واحترافية في كل شيء، والنادي يعرف شعور اللاعب منذ فترة طويلة، ومن العار أن هناك أشخاصا يحبون فقط الانتقاد دون الاستناد إلى المعلومات الصحيحة، وأشعر بالأسف من عدم محاولة النادي اتخاذ أي خطوة تجاه هؤلاء الأشخاص، ونأمل في أن نتوصل إلى حلول مرضية لجميع الأطراف في الفترة المقبلة".
أياكس-ماتياس-دي ليخت

رايولا: دي ليخت توصل إلى اتفاق للانضمام إلى يوفنتوس

أكد مينو رايولا، وكيل أعمال المدافع ماتياس دي ليخت، توصل الهولندي لاتفاق للانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي بعد الاتفاق على كل البنود الشخصية في التعاقد، ومن المنتظر أن يحصل على 10.8 مليون جنيه إسترليني سنويا، أي سيحصل على 230 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وتتبقى الآن موافقة يوفنتوس على تلبية طلبات أياكس المادية، إذ يرغب النادي الهولندي في الحصول على 67.3 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل مدافعه، بينما يرغب يوفنتوس في دفع 49.3 مليون إسترليني إلى جانب 9 ملايين إسترليني إضافات.
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