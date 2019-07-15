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Spider Man يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
Spider Man
Spider Man
احتفظ فيلم الحركة والمغامرات "Spider Man: Far From Home- الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 45.3 مليون دولار. والفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا، ومن إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى، ومن إنتاج شركة مارفل للإنتاج السينمائى. كما احتفظ الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story 4- حكاية لعبة 4" بالمركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 20.7 مليون دولار.
وجاء في المركز الثالث فيلم الرعب الجديد "Crawl- زحف" محققا إيرادات بلغت 12 مليون دولار، وهو من بطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر، ومن إخراج ألكسندر أجا. واحتل فيلم المغامرة الكوميدي الجديد "stuber" المركز الرابع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار. والفيلم بطولة ديف باتيستا وكميل نانجياني وإيكو أويس وناتاليا
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كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» في دور العرض بدءا من 25 يوليو

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق 2" طرحه يوم 25 يوليو بجميع دور العرض بدلا من تواجده فى موسم عيد الأضحي، وطرحت الشركة البوستر الرسمي للعمل، وحرص جميع الفنانين المشاركين فى الفيلم على الترويج للفيلم من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وانضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني من "الفيل الأزرق 2"، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، بالإضافة إلى هؤلاء، فإن الفيلم يضم عددا من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين والإعلامية أسما شريف منير وأحمد خالد صالح.
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كريم فهمى: شرف لى أن يتشابه «ديدو» مع فيلم لهنيدى

منذ عام 2011 لمع اسم الفنان كريم فهمى، كاتب سيناريو من خلال فيلم "بيبو وبشير" لآسر ياسين ومنة شلبى، وفى العام التالى 2012 من خلال فيلم "مستر آند مسز عويس" لحمادة هلال وبشرى، وهو نفس العام الذى بدأت فيه مشاركاته التمثيلية أيضًا من خلال دور "عاصم" فى مسلسل "حكايات بنات" لصبا مبارك ودينا الشربينى وريهام أيمن، ثم كانت انطلاقته الحقيقية من خلال تأليفه لفيلم "هاتولى راجل" ومشاركته فى بطولته مع أحمد الفيشاوى وشريف رمزى وإيمى سمير غانم مع المخرج محمد شاكر خضير.
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الأبرز على الساحة| ميلاد جديد لإياد نصار ومحمد ممدوح

فى الفترة الأخيرة تغير شكل المنافسة على الساحة الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون، فلم يعد هناك أسماء فنانين تقتصر عليها المنافسة، فالنجومية لم تعد حكرًا على أحد، وأبسط مثال على ذلك هو تراجع جيل الكبار فى مواجهة الشباب، بعد أن خرج من المنافسة الرمضانية الماضية كل من الزعيم عادل إمام والفنان يحيى الفخرانى والفنانة يسرا، وفى المقابل تم الدفع بالشباب الذين نجح غالبيتهم العظمى فى الاختبار، وأثبتوا أن الموسم الرمضانى لم يتأثر بالكبار إلى حد كبير، ولكنه كان يعانى فقط من مشكلات فى السيناريو والأفكار المطروحة.
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Spider Man يتصدر الإيرادات بـ342 مليون دولار

حقق فيلم Spider-Man: Far From Home إيرادات كبيرة في عطلة نهاية الأسبوع، وصلت إلى 180 مليون دولار، وبذلك تصل إيرادات الفيلم الإجمالية في شباك التذاكر العالمي إلى 342 مليون دولار، إذ حقق في شباك التذاكر يوم الجمعة نحو 32.5 مليون دولار من مبيعات شباك التذاكر المحلية، ليصل إجمالي مبيعاتها المحلية لمدة أربعة أيام إلى 124 مليون دولار، على الرغم من أن التقديرات الأولية كانت تتوقع أن يحقق الفيلم من 125 إلى 150 مليون دولار بعطلة نهاية الأسبوع، ليتفوق بذلك على الجزء السابق Spider-Man: Homecoming الذي حقق 117 مليون دولار في العروض الافتتاحية عام 2017.
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رحيل مفاجئ لنجم «ديزني» الشاب عن عمر يناهز 20 عاما

تُوفِّي الممثل الأمريكي الشاب كاميرون بويس، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 20 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وهو الخبر الذي صدم الكثير من محبيه وعشاقه، خاصة لكونه في مقتبل العمر. وقد أعلنت عائلته أنه توفى أثناء نومه نتيجة تعرضه لنوبة تشنجات ناتجة عن حالته الصحية التي كان يعاني منها ويعالج بسببها، وفقا لقناة ABC News العالمية. كاميرون بويس ولد في 28 مايو عام 1999، وبدأ مسيرته الفنية بدخول عالم التمثيل وهو في سن التاسعة باشتراكه في فيلم الرعب Mirrors.
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Toy Story 4 يحقق نصف مليار دولار في أسبوعين

ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 إلى نصف مليار دولار، في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم 519 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولى، وتأليف بيتى دوكتر ولى أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتى، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردى بينسون، باتريشيا أركيت، بونى هانت، تونى هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لورى ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآنى بوتس، من إنتاج شركة "ديزنى".
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مينا مسعود يصل لـ900 مليون دولار بـAladdin

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات بلغت نحو 900 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهي مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلًا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وأعلنت "ديزني"، أن إيرادات "Aladdin" تضمه إلى أعلى ستة أفلام تصوير حي، إعادة إنتاج أفلام رسوم متحركة، يأتي في مقدمتها فيلم "Beauty and the Beast" الذي حقق إيرادات قدرت بـ مليار و26 مليون دولار.
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