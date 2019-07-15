Spider Man يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

Spider Man

احتفظ فيلم الحركة والمغامرات "Spider Man: Far From Home- الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 45.3 مليون دولار. والفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا، ومن إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى، ومن إنتاج شركة مارفل للإنتاج السينمائى. كما احتفظ الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story 4- حكاية لعبة 4" بالمركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 20.7 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم الرعب الجديد "Crawl- زحف" محققا إيرادات بلغت 12 مليون دولار، وهو من بطولة كايا سكوديلاريو وباري بيبر، ومن إخراج ألكسندر أجا. واحتل فيلم المغامرة الكوميدي الجديد "stuber" المركز الرابع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار. والفيلم بطولة ديف باتيستا وكميل نانجياني وإيكو أويس وناتاليا