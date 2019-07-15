رياضة

مارسيلو: هدفنا التتويج بكل الألقاب الموسم المقبل

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
مارسيلو
مارسيلو
أكد الظهير الأيسر مارسيلو على عزم ريال مدريد المنافسة على كل الألقاب الموسم المقبل، ويتواجد مارسيلو في الموسم الـ14 في صفوف الفريق الملكي، وأثيرت حوله الكثير من التكهنات بشأن احتمالية رحيله عن المرينجي وخاصة بعد وصول فيرلاند ميندي، وقال مارسيلو: "نعمل بقوة في التدريبات حاليًا، حيث نرغب في تقديم أفضل ما لدينا للفوز بكل الألقاب الموسم المقبل، وإذا وصلنا لحالة بدنية جيدة، سيساعدنا ذلك خلال الموسم، ونخوض الفترة الإعدادية للموسم من أجل إسعاد الجماهير".
وأضاف مارسيلو في حواره مع القناة التليفزيونية الخاصة بريال مدريد: "كما قلت دائمًا، أنا أحقق حلمي بالتواجد في النادي الأفضل في العالم، هذا هو الموسم الـ14 لي هنا، ولا أزال أتمتع بنفس الحماس الذي وصلت به إلى هنا، لن يتغير ذلك الشعور". وتابع النجم البرازيلي: "سأحاول دائمًا تقديم المساعدة لكل اللاعبين
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أزمة كاسياس الصحية تدفعه للعمل الإداري مع بورتو

يبدو أن الأزمة الصحية التي عانى منها كاسياس، في نهاية الموسم الماضي، مع بورتو، ستمنعه من اللعب الموسم المقبل، إذ أعلن الفريق البرتغالي أن قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق سينضم إلى طاقم الإدارة للفريق البرتغالي في الفترة المقبلة، كي يلعب دور حلقة الوصل بين اللاعبين ومدرب الفريق وإدارة النادي. وعن هذا الأمر قال كاسياس: "أنا مقبل على شيء مختلف لم أفعله من قبل، أخبرني المدرب الموسم الماضي، برغبته في بقائي، وسأحاول التواصل بين الفريق والنادي".
ميسي (2)

رئيس البرازيل يرد على انتقادات ميسي لكوبا أمريكا

رد رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، على انتقادات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لبطولة كوبا أمريكا الأخيرة، التي اختتمت منذ أيام وتوجت البرازيل بلقبها على أرضها، وانتقد ميسي بشدة القرارات التحكيمية في مباراة نصف النهائي التي جمعت بين البرازيل والأرجنتين، بعدما أشار إلى أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أراد منذ البداية منح اللقب للبرازيل، وهي التعليقات التي يرى بأنها تسببت في حصوله على بطاقة حمراء ظالمة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام تشيلي.
ماتياس-دي-ليخت

رايولا يرفض ارتكاب نفس خطأ بوجبا مع دي ليخت

يجد وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا، صعوبة كبيرة في نقل أحد أبرز لاعبيه وهو بول بوجبا، خارج أسوار مانشستر يونايتد، بسبب رفض الأخير التفاوض على رحيله تحت أي ثمن، وبالتالي يبحث رايولا عدم تكرار نفس الخطأ مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والذي بات قريبًا من الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق لانتقال اللاعب من صفوف أياكس، إلا أن رايولا يرغب في وضع شرط جزائي في عقد اللاعب يصل إلى 120 مليون يورو يتم تفعيله في العام الثالث من التعاقد.
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حفل-زفاف-راموس‎ (4)

بهتافات «مو صلاح».. راموس وزوجته يصلان إلى الغردقة

وصل الدولي الإسباني سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد، إلى مطار الغردقة اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة بصحبة أسرته لقضاء إجازته السنوية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، حيث استقبله كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي السابق، واصطحبه إلى المنتجع السياحي حيث تم تعليق صور ترحيبية براموس بمداخل المنتجع. وتم تخصيص حراسات خاصة بجانب الكردون الأمني منذ وصوله لصالة الوصول حتى السيارة التي استقلها للفندق حيث استقبله عدد من الركاب الذين كانوا في مطار الغردقة الدولي، وشاهدوا وصول قائد المرينجي ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، بهتافات مو صلاح.
شنايدر

الإفراج عن لاعب ريال مدريد السابق بعد تحطيم السيارات

قامت السلطات الهولندية بالإفراج عن ويسلي شنايدر، لاعب ريال مدريد وأياكس السابق، وذلك بعد قيامه بتحطيم عدد من السيارات بصورة جنونية. وكشفت إذاعة "talk sport” فى تقرير لها أن اللاعب كان فى مدينة أوترخت الهولندية وكان في حالة سكر، حيث كان يصعد على السيارات ويقوم بتكسير زجاجها". وأضافت عبر موقعها الإلكتروني أن قوات الأمن رفضت التأكيد أن المقبوض عليه هو شنايدر لاعب ريال مدريد السابق، وأعلنت فقط أنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 35 عاما لتحطيمه لسيارات".
ميندي‎

فيرلاند ميندي.. موهبة صنعها الكرسي المتحرك

"غالبا ما تولد البطولة من رحم المعاناة"، مقولة يمكن مشاهدتها على ملامح فيرلاند ميندي اللاعب المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد، وتعود أصول والدته إلى غينيا، بينما يملك والده أصولا سنغالية، وهاجر الاثنان من القارة الإفريقية واستقرا في فرنسا حتى جمع الحب بينهما وأنجبا ميندي، ثم فقدَ ميندي والده في طفولته، لتزداد صعوبة الحياة، إذ تكفلت والدته وحدها بتربيته، فعاش ميندي طفولة قاسية بدون ألعاب وبدون أي وسيلة ترفيه بسيطة يتمناها أي طفل، وكان كل ما يقوم به هو تحويل أي شيء إلى شكل كرة واللعب بها.
مبابي (6)

مبابي يرفض تجديد تعاقده مع سان جيرمان

أكد النجم الفرنسي كيليان مبابي عدم اقتناعه باحتمالية وجوده في صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان لفترة طويلة، فبعد انتقاله إلى الفريق الباريسي آتيا من موناكو عام 2017، لا يرى المهاجم الفرنسي أنه حصل على المسؤولية الكافية في الفريق، وذلك بسبب وجود البرازيلي نيمار، الذي ينظر إليه بوصفه نجم الفريق الأول، وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، لا يحرص مبابي على تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، بصرف النظر عن المبلغ المالي الذي يستعد سان جيرمان لتقديمه إليه كأجر أسبوعي، وينتهي عقد مبابي الحالي في عام 2022، أي بعد 3 سنوات، ولن يجدده لأبعد من ذلك.
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