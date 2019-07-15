مارسيلو: هدفنا التتويج بكل الألقاب الموسم المقبل

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

مارسيلو

أكد الظهير الأيسر مارسيلو على عزم ريال مدريد المنافسة على كل الألقاب الموسم المقبل، ويتواجد مارسيلو في الموسم الـ14 في صفوف الفريق الملكي، وأثيرت حوله الكثير من التكهنات بشأن احتمالية رحيله عن المرينجي وخاصة بعد وصول فيرلاند ميندي، وقال مارسيلو: "نعمل بقوة في التدريبات حاليًا، حيث نرغب في تقديم أفضل ما لدينا للفوز بكل الألقاب الموسم المقبل، وإذا وصلنا لحالة بدنية جيدة، سيساعدنا ذلك خلال الموسم، ونخوض الفترة الإعدادية للموسم من أجل إسعاد الجماهير".

وأضاف مارسيلو في حواره مع القناة التليفزيونية الخاصة بريال مدريد: "كما قلت دائمًا، أنا أحقق حلمي بالتواجد في النادي الأفضل في العالم، هذا هو الموسم الـ14 لي هنا، ولا أزال أتمتع بنفس الحماس الذي وصلت به إلى هنا، لن يتغير ذلك الشعور". وتابع النجم البرازيلي: "سأحاول دائمًا تقديم المساعدة لكل اللاعبين

وأضاف مارسيلو في حواره مع القناة التليفزيونية الخاصة بريال مدريد: "كما قلت دائمًا، أنا أحقق حلمي بالتواجد في النادي الأفضل في العالم، هذا هو الموسم الـ14 لي هنا، ولا أزال أتمتع بنفس الحماس الذي وصلت به إلى هنا، لن يتغير ذلك الشعور".



وتابع النجم البرازيلي: "سأحاول دائمًا تقديم المساعدة لكل اللاعبين في أرض الملعب، فأهم شيء هو تقديم المساعدة للاعبين حتى يتمكنوا من التأقلم بشكل جيد مع الفريق".



وواصل مارسيلو: "إذا طلب مني أحد المساعدة، فسيجدني حاضرًا على الفور، ولكن الأمر لا يتعلق بي وحدي، فهناك سيرجيو راموس وكريم بنزيما ورافائيل فاران وناتشو، وجميعهم تواجدوا في النادي منذ فترة طويلة".