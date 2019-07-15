رئيس البرازيل يرد على انتقادات ميسي لكوبا أمريكا

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م

ليونيل ميسي

رد رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، على انتقادات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لبطولة كوبا أمريكا الأخيرة، التي اختتمت منذ أيام وتوجت البرازيل بلقبها على أرضها، وانتقد ميسي بشدة القرارات التحكيمية في مباراة نصف النهائي التي جمعت بين البرازيل والأرجنتين، بعدما أشار إلى أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أراد منذ البداية منح اللقب للبرازيل، وهي التعليقات التي يرى بأنها تسببت في حصوله على بطاقة حمراء ظالمة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام تشيلي.

وقال بولسونارو في هذا الشأن: "ماذا قال ميسي؟ هذا ليس أكثر من عرض للاعبي كرة القدم لإثارة ضجة إعلامية". وأضاف بولسونارو: "العلاقة بين البرازيل والأرجنتين جيدة للغاية، فنحن بمثابة الأشقاء، ولا يوجد تنافس بيننا في شيء سوى في كرة القدم". ويرى ميسي أن الأرجنتين كانت تستحق الحصول على ركلتي جزاء خلال مواجهة