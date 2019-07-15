رياضة

رئيس البرازيل يرد على انتقادات ميسي لكوبا أمريكا

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
رد رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، على انتقادات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لبطولة كوبا أمريكا الأخيرة، التي اختتمت منذ أيام وتوجت البرازيل بلقبها على أرضها، وانتقد ميسي بشدة القرارات التحكيمية في مباراة نصف النهائي التي جمعت بين البرازيل والأرجنتين، بعدما أشار إلى أن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أراد منذ البداية منح اللقب للبرازيل، وهي التعليقات التي يرى بأنها تسببت في حصوله على بطاقة حمراء ظالمة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام تشيلي.
وقال بولسونارو في هذا الشأن: "ماذا قال ميسي؟ هذا ليس أكثر من عرض للاعبي كرة القدم لإثارة ضجة إعلامية". وأضاف بولسونارو: "العلاقة بين البرازيل والأرجنتين جيدة للغاية، فنحن بمثابة الأشقاء، ولا يوجد تنافس بيننا في شيء سوى في كرة القدم". ويرى ميسي أن الأرجنتين كانت تستحق الحصول على ركلتي جزاء خلال مواجهة
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إيكر-كاسياس-مع-بورتو (1)

أزمة كاسياس الصحية تدفعه للعمل الإداري مع بورتو

يبدو أن الأزمة الصحية التي عانى منها كاسياس، في نهاية الموسم الماضي، مع بورتو، ستمنعه من اللعب الموسم المقبل، إذ أعلن الفريق البرتغالي أن قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق سينضم إلى طاقم الإدارة للفريق البرتغالي في الفترة المقبلة، كي يلعب دور حلقة الوصل بين اللاعبين ومدرب الفريق وإدارة النادي. وعن هذا الأمر قال كاسياس: "أنا مقبل على شيء مختلف لم أفعله من قبل، أخبرني المدرب الموسم الماضي، برغبته في بقائي، وسأحاول التواصل بين الفريق والنادي".
مارسيلو

مارسيلو: هدفنا التتويج بكل الألقاب الموسم المقبل

أكد الظهير الأيسر مارسيلو على عزم ريال مدريد المنافسة على كل الألقاب الموسم المقبل، ويتواجد مارسيلو في الموسم الـ14 في صفوف الفريق الملكي، وأثيرت حوله الكثير من التكهنات بشأن احتمالية رحيله عن المرينجي وخاصة بعد وصول فيرلاند ميندي، وقال مارسيلو: "نعمل بقوة في التدريبات حاليًا، حيث نرغب في تقديم أفضل ما لدينا للفوز بكل الألقاب الموسم المقبل، وإذا وصلنا لحالة بدنية جيدة، سيساعدنا ذلك خلال الموسم، ونخوض الفترة الإعدادية للموسم من أجل إسعاد الجماهير".
ماتياس-دي-ليخت

رايولا يرفض ارتكاب نفس خطأ بوجبا مع دي ليخت

يجد وكيل الأعمال الشهير مينو رايولا، صعوبة كبيرة في نقل أحد أبرز لاعبيه وهو بول بوجبا، خارج أسوار مانشستر يونايتد، بسبب رفض الأخير التفاوض على رحيله تحت أي ثمن، وبالتالي يبحث رايولا عدم تكرار نفس الخطأ مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، والذي بات قريبًا من الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي، وتوصل الطرفان إلى اتفاق لانتقال اللاعب من صفوف أياكس، إلا أن رايولا يرغب في وضع شرط جزائي في عقد اللاعب يصل إلى 120 مليون يورو يتم تفعيله في العام الثالث من التعاقد.
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ميسي

حكم موقعة البرازيل والأرجنتين يرد على ميسي

خرج رودي زامبرانو، حكم نصف نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين، عن صمته، وتحدث عن السبب في عدم استخدامه تقنية إعادة الفيديو "فار" في المباراة التي فازت فيها البرازيل بهدفين دون رد، وخرج نجوم الأرجنتين وعلى رأسهم ليونيل ميسي، لينتقدوا بشدة حكم المباراة بسبب عدم احتساب الحكم لركلتي جزاء، إحداهما تعرض خلالها نيكولاس أوتاميندي للإعاقة من قبل أرثر ميلو عند راية الركنية، فعن تلك اللقطة قال: "أوتاميندي أيضا أعاق ميلو، وأخبرتني غرفة الفار بأن اللعبة احتكاك طبيعي بين الثنائي، ولا توجد حاجة لإعادتها، فلا توجد فيها أي شبهة ركلة جزاء".
ميسي

ميسي مهدد بالغياب عن كوبا أمريكا وتصفيات المونديال

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خطر الإيقاف لمدة عامين على الصعيد الدولي، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها، عقب فوز منتخب بلاده على تشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا في المباراة التي شهدت تعرضه للطرد، وقال ميسي عقب المباراة: "لا يوجد شك، كل الأمور مهدت كي تفوز البرازيل بالبطولة، آمل في أن لا يلعب الحكام وتقنية الفار أي دور في المباراة النهائية ويسمحوا لبيرو بالمنافسة، ولكن يبدو الأمر صعبًا بالنسبة لي"، وتمكنت البرازيل أمس من الفوز بالمباراة النهائية بنتيجة 3-1، وتوجت بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخها.
منتخب البرازيل

كوبا أمريكا.. تاريخ البرازيل Vs تفوق بيرو في النهائي

يسدل الستار اليوم الأحد على النسخة رقم 46 من منافسات كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك عندما يواجه أصحاب الأرض منتخب بيرو في المباراة النهائية في تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ماراكانا. وتصدرت البرازيل المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا وعلى بيرو، وتعادلت مع فنزويلا وأطاحت في ربع النهائي بباراجواي بركلات الترجيح قبل التغلب على الأرجنتين في نصف النهائي، أما بيرو فحلت ثالثة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالفوز على بوليفيا والتعادل مع فنزويلا، وتغلبت على أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، وأطاحت بتشيلي في نصف النهائي.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

ليونيل ميسي: الحظ لم يحالفنا ضد البرازيل

قال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، إن الحكم الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، الذي أدار مباراة التانجو والبرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، لم يظهر أي احترام للأرجنتين، وأكد ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Fox sports"، أن الحكم الإكوادوري تحامل على منتخب الأرجنتين، وأمطر لاعبيه بالبطاقات الصفراء مع كل احتكاك، بينما تغاضى تماما عن احتساب "مخالفات واضحة" لصالح التانجو، مضيفا: "تحدثت إلى الحكم وقال إنه يحترمنا، لكنني لم ألاحظ ذلك في أي وقت".
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