جريمة

مصرع ربة منزل صعقتها «غسالة» في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
لم تكُن تدري «فوزية»، ربة المنزل التي بالكاد بدأت عقدها السادس، أن استعانتها بـ"الغسالة" لغسيل الأزياء المتسخة لأسرتها سيكون آخر شيء تُقدم عليه في الدنيا، وأنها ستلقى مصرعها بصعق كهربائي بواسطة الغسالة لتسقط صريعة داخل منزلها بشارع «هندسة الري» الكائن ببندر مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما صرحت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أسرة ربة منزل تُدعى «فوزية صابر سليمان» 50 عامًا، مُقيمة بشارع «هندسة الري» ببندر مركز شرطة منيا القمح، بتعرضها للصعق الكهربائي بواسطة غسالة ملابس كانت تغسل ملابس أسرتها عليها
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جثث

أب يقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم

كارثة كبرى أفزعت أهالي محافظة الفيوم، صباح اليوم الإثنين، بعدما تجرد "أب" من مشاعر الأبوة، وقام بقتل زوجته وأبنائه الأبعة "ولد وثلاث بنات"، داخل شقتهم في أحد الأبراج الشهيرة بميدان المسلة في مدينة الفيوم، ولا يعلم أحد حتى الآن سبب قتله زوجته وأبناءه، الأمر الذي أثار الرعب في قلوب أهالي المنطقة الذين تجمهروا أمام البرج السكني لمعرفة الحقيقة وملابسات ما حدث، خاصة أن محافظة الفيوم تشتهر بالترابط الأسري، فليس من المعقول أن يقدم أي رجل على هذا الفعل البشع.
تنقيب عن الآثار

حبس 3 تخلصوا من صديقهم لوفاته أثناء تنقيب عن الآثار

أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس ثلاثة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتخلص من جثة صديقهم في الطريق العام بالقُرب من ترعة «الإسماعيلية» بدائرة المركز، وذلك إثر سقوطه متوفيًا حال تنقيبهم عن الآثار أسفل أحد المنازل بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، حيث استعانوا بسيارة ربع نقل ونقلوا الجقة من هناك، قبل أن يتخلصوا منها في مكان العثور عليها.
رشاوى-فلوس

بقيمة 9 مليارات.. «الأموال العامة» تلاحق المتهربين

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على مدى الشهر الماضي، فى ضبط قضايا اقتربت قيمتها المالية من 9 مليارات جنيه، حيث تم ضبط 55 قضية، بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية، فى سياق جهودها للتصدي لكل الجرائم التى تضر بالاقتصاد القومى، إذ تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء وتجميع مدخرات المصريين بالخارج، وكذا قضايا تهرب ضريبي بقيمة 8 مليارات جنيه.
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بينهم 7 أطفال.. ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث قنا

باشرت النيابة العامة في قنا التحقيق في ملابسات حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، على طريق "قنا - سفاجا" الصحراوي الشرقي، اليوم الاثنين، الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثامين الضحايا وموقع الحادث للوقوف على الأسباب والملابسات بينما انتقل فريق آخر من النيابة إلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين. تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، إثر تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بـ"الصحراوي الشرقي".
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انتشال غريق - أرشيفية

مصرع أم وابنتها في انقلاب سيارة بترعة المحمودية

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، أثر وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث انقلبت السيارة في الترعة بسبب السرعة الزائدة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بكفر الدوار بقيادة الرائد بهاء الكردى رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية من انتشال الجثتين، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث وانتداب فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثتين وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
طعن-بالسكين

سائق ينهي خلافاته مع نسيبه بـ«طعنة موت» بالشرقية

أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على التخلص من حياة عامل، تربطهما علاقة نسب؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينهما، حيث استلَّ «مطواة» كانت بحوزته، وسدد عدة طعنات للمجني عليه حتى فارق الحياة، فيما لاذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته بعزبة «شاهين» التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
القبض-على-متهم

ضبط شقيقين قتلا ربة منزل بسبب «حد الغيط» في الشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس المباحث، اليوم السبت، من ضبط شقيقين، على خلفية اتهامهما بقتل ربة منزل، في الخمسين من عمرها، بعدما أصابها أحدهما بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين العائلتين لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضي كل منهما بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة المركز، بينما جرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة-فتاة

مصرع ربة منزل بطلق ناري في «زفة عِزال» بالشرقية

لقيت ربة منزل في نهاية العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم السبت؛ إثر إصابتها بطق ناري «خرطوش» بالوجه والصدر، وذلك أثناء وقوفها في شرفة منزلها لمشاهدة مرور «زفة» لنقل المنقولات الزوجية الخاصة بإحدى بنات الناحية بشارع «المطافي» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بينما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا من أحد أقارب العروسين، والذي كان يُطلق النيران بصورة عشوائية ابتهاجًا بالعُرس، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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