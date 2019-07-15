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صورة لشريف مدكور من جلسة الكيماوي.. ورسائل دعم محبيه

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
شريف مدكور
شريف مدكور
يواصل الإعلامي شريف مدكور بقوة وصلابة محاربة مرض السرطان الذي كشف عن إصابته به مؤخرا، ما اضطره لإجراء عملية جراحية عاجلة. ونشر شريف مدكور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له في أثناء تلقيه جلسات العلاج الكيميائي، وكتب عليها معلقا: "جلسة كيمو، ربنا يشفي كل مريض". وظهر "مدكور" في الصورة جالسا على كرسي تلقي العلاج، وقد تم توصيل المحلول إلى يده، وظهرت إحدى عينيه وكأنه غير قادر على فتحها، وهي العين التي أعلن في أول يوليو الجاري، خلال فيديو نشره عبر "فيسبوك"، عن إصابته بقطع في الشبكية بها.
وتلقى شريف مدكور ردود فعل واسعة من قبَل متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل، ومن بينهم مشاهير، وفي مقدمتهم الفنانة هيدي كرم، التي علقت: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي"، والمذيعة فرح علي كتبت: "ربنا يشفيك ويعافيك يا رب يا شريف يا محترم"، والشيف أميرة شنب كتبت: "ربنا يشفيك ويعافيك يا رب"، وغيرهن. جدير
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