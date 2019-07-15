حبس 3 تخلصوا من صديقهم لوفاته أثناء تنقيب عن الآثار

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

أرشيفية

أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس ثلاثة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتخلص من جثة صديقهم في الطريق العام بالقُرب من ترعة «الإسماعيلية» بدائرة المركز، وذلك إثر سقوطه متوفيًا حال تنقيبهم عن الآثار أسفل أحد المنازل بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، حيث استعانوا بسيارة ربع نقل ونقلوا الجقة من هناك، قبل أن يتخلصوا منها في مكان العثور عليها.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة المدعو «عماد.ال.ع.م» 38 عامًا، موظف بشركة خاصة بمدينة العاشر من رمضان، مُقيم بقرية «النوبة» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وذلك في الطريق العام بالقُرب من مياه