جريمة

حبس 3 تخلصوا من صديقهم لوفاته أثناء تنقيب عن الآثار

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
أرشيفية
أرشيفية
أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الاثنين، قرارًا بحبس ثلاثة أشخاص لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بالتخلص من جثة صديقهم في الطريق العام بالقُرب من ترعة «الإسماعيلية» بدائرة المركز، وذلك إثر سقوطه متوفيًا حال تنقيبهم عن الآثار أسفل أحد المنازل بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، حيث استعانوا بسيارة ربع نقل ونقلوا الجقة من هناك، قبل أن يتخلصوا منها في مكان العثور عليها.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة المدعو «عماد.ال.ع.م» 38 عامًا، موظف بشركة خاصة بمدينة العاشر من رمضان، مُقيم بقرية «النوبة» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وذلك في الطريق العام بالقُرب من مياه
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جثث

أب يقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم

كارثة كبرى أفزعت أهالي محافظة الفيوم، صباح اليوم الإثنين، بعدما تجرد "أب" من مشاعر الأبوة، وقام بقتل زوجته وأبنائه الأبعة "ولد وثلاث بنات"، داخل شقتهم في أحد الأبراج الشهيرة بميدان المسلة في مدينة الفيوم، ولا يعلم أحد حتى الآن سبب قتله زوجته وأبناءه، الأمر الذي أثار الرعب في قلوب أهالي المنطقة الذين تجمهروا أمام البرج السكني لمعرفة الحقيقة وملابسات ما حدث، خاصة أن محافظة الفيوم تشتهر بالترابط الأسري، فليس من المعقول أن يقدم أي رجل على هذا الفعل البشع.
جثة-فتاة

مصرع ربة منزل صعقتها «غسالة» في الشرقية

لم تكُن تدري «فوزية»، ربة المنزل التي بالكاد بدأت عقدها السادس، أن استعانتها بـ"الغسالة" لغسيل الأزياء المتسخة لأسرتها سيكون آخر شيء تُقدم عليه في الدنيا، وأنها ستلقى مصرعها بصعق كهربائي بواسطة الغسالة لتسقط صريعة داخل منزلها بشارع «هندسة الري» الكائن ببندر مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما صرحت النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، بدفن الجثمان لعدم وجود شبهة جنائية.
رشاوى-فلوس

بقيمة 9 مليارات.. «الأموال العامة» تلاحق المتهربين

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة على مدى الشهر الماضي، فى ضبط قضايا اقتربت قيمتها المالية من 9 مليارات جنيه، حيث تم ضبط 55 قضية، بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية، فى سياق جهودها للتصدي لكل الجرائم التى تضر بالاقتصاد القومى، إذ تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء وتجميع مدخرات المصريين بالخارج، وكذا قضايا تهرب ضريبي بقيمة 8 مليارات جنيه.
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بينهم 7 أطفال.. ننشر أسماء قتلى ومصابي حادث قنا

باشرت النيابة العامة في قنا التحقيق في ملابسات حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل، على طريق "قنا - سفاجا" الصحراوي الشرقي، اليوم الاثنين، الذي أسفر عن مصرع 9 أشخاص وإصابة 11 آخرين، تم نقل المصابين للمستشفيات القريبة فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة جثامين الضحايا وموقع الحادث للوقوف على الأسباب والملابسات بينما انتقل فريق آخر من النيابة إلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين. تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا بمصرع 9 أشخاص وإصابة 11 بكسور وجروح، إثر تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بـ"الصحراوي الشرقي".
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سجن (2)

المشدد 5 سنوات لـ«عصابة البهائم» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الأحد، بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل منهم، على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 1436 جنايات بلبيس لسنة 2019، بتكوين تشكيل عصابي وسرقة مزرعة مواشٍ بعد شل حركة حارس المزرعة وزوجته وترويعهما بأسلحة نارية كانت بحوزتهم بدائرة مركز شرطة بلبيس.
محكمة

سرقوا 600 ألف.. المؤبد لـ«عصابة الدواجن» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وسامي جورج، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة أربعة أشخاص بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم في القضية رقم 57113 جنايات بلبيس لسنة 2018، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم والسطو المسلح بواسطة أسلحة نارية على مزرعة دواجن تابعة لشركة «الدقهلية» للدواجن، حيث تمكنوا من الاستيلاء على ستمئة ألف جنيه، وأصابوا مهندسا من العاملين في المزرعة.
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حريق يلتهم مخزن أخشاب بالشرقية.. و20 سيارة لإطفائه

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية المدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل نشب في مخزن أخشاب بمنطقة «سعدون» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، وذلك بعد الدفع بـ20 سيارة إطفاء، إذ استمر الحريق لمدة 4 ساعات، وامتدت النيران لتأتي على محتويات المخزن وعمارة سكنية تستخدم مخزن هي الأخرى، فيما كانت العناية الإلهية رحيمة بأهل المنطقة ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات.
سجن (2)

حبس سائق «توكتوك» قتل عمته وسرق «دهبها» بالشرقية

قررت نيابة الزقازيق العامة، برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق دراجة بخارية «توكتوك» لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بإزهاق روح عمته، ربة المنزل التي بالكاد أتمت عامها السادس بعد الستين، بعدما ضربها على رأسها بقطعة حديدية وسرق مصوغاتها الذهبية؛ لا لشيء إلا لخلافات جرت بينها وبين والده، حيث نفذ جريمته حال توصيلها بواسطة دراجته في الطريق العام، قبل أن يتخلص من الجثة بإلقائها في مصرف مائي.
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