أزمة كاسياس الصحية تدفعه للعمل الإداري مع بورتو

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

إيكر كاسياس

يبدو أن الأزمة الصحية التي عانى منها كاسياس، في نهاية الموسم الماضي، مع بورتو، ستمنعه من اللعب الموسم المقبل، إذ أعلن الفريق البرتغالي أن قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق سينضم إلى طاقم الإدارة للفريق البرتغالي في الفترة المقبلة، كي يلعب دور حلقة الوصل بين اللاعبين ومدرب الفريق وإدارة النادي. وعن هذا الأمر قال كاسياس: "أنا مقبل على شيء مختلف لم أفعله من قبل، أخبرني المدرب الموسم الماضي، برغبته في بقائي، وسأحاول التواصل بين الفريق والنادي".

وواصل كاسياس: "أراد المدرب استغلال خبرتي في التقرب من اللاعبين، وبخاصة الصغار في السن، وسأحاول بذل قصارى جهدي لمساعدة الجميع، خاصة أن هناك الكثير من التغييرات سيشهدها الفريق". وتابع الحارس الإسباني: "أمامنا أسبوعان فقط لخوض أول مباراة رسمية، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا للوصول إلى أعلى حالة فنية قبل

وواصل كاسياس: "أراد المدرب استغلال خبرتي في التقرب من اللاعبين، وبخاصة الصغار في السن، وسأحاول بذل قصارى جهدي لمساعدة الجميع، خاصة أن هناك الكثير من التغييرات سيشهدها الفريق".



وتابع الحارس الإسباني: "أمامنا أسبوعان فقط لخوض أول مباراة رسمية، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا للوصول إلى أعلى حالة فنية قبل بداية الموسم، خاصة أننا نرغب في تقديم نتائج مميزة للتتويج بلقب الدوري والكأس، إلى جانب محاولة الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا".



يذكر أن كاسياس انضم إلى بورتو البرتغالي في صيف عام 2015، آتيا من صفوف ريال مدريد، ولكنه لم يتوج مع الفريق سوى بلقبين فقط، الأول في الدوري البرتغالي موسم 2017- 2018، والثاني في السوبر البرتغالي عام 2018.