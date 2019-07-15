رياضة

أزمة كاسياس الصحية تدفعه للعمل الإداري مع بورتو

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
إيكر كاسياس
إيكر كاسياس
يبدو أن الأزمة الصحية التي عانى منها كاسياس، في نهاية الموسم الماضي، مع بورتو، ستمنعه من اللعب الموسم المقبل، إذ أعلن الفريق البرتغالي أن قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق سينضم إلى طاقم الإدارة للفريق البرتغالي في الفترة المقبلة، كي يلعب دور حلقة الوصل بين اللاعبين ومدرب الفريق وإدارة النادي. وعن هذا الأمر قال كاسياس: "أنا مقبل على شيء مختلف لم أفعله من قبل، أخبرني المدرب الموسم الماضي، برغبته في بقائي، وسأحاول التواصل بين الفريق والنادي".
وواصل كاسياس: "أراد المدرب استغلال خبرتي في التقرب من اللاعبين، وبخاصة الصغار في السن، وسأحاول بذل قصارى جهدي لمساعدة الجميع، خاصة أن هناك الكثير من التغييرات سيشهدها الفريق". وتابع الحارس الإسباني: "أمامنا أسبوعان فقط لخوض أول مباراة رسمية، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا للوصول إلى أعلى حالة فنية قبل
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شرط وحيد لتشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة

علمت «التحرير»، الشرط الوحيد لتشكيل لجنة مؤقتة تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، وبحسب المصادر، لـ«التحرير»، فان تشكيل لجنة يتوقف على طلب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، على أن يكون دور اللجنة استشاريا فقط. ويعد سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة هو القائم بأعمال رئيس المجلس بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد.
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كاس تصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

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ليفربول يدرس التعاقد مع كوتينيو من جديد

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بوبان يحلم بالتعاقد مع مودريتش في ميلان

بعد حرمان ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بسبب خرق لقواعد اللعب المالي النظيف، يسعى الروسونيري لإعادة بناء الفريق من أجل محاولة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم بعد المقبل، ومن أجل ذلك، يبحث مدير النادي زفونيمير بوبان، للتعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي لقيادة مشروعه الطموح. ويرى بوبان أن مواطنه لوكا مودريتش، هو الاسم المثالي الذي من الممكن بناء فريق من حوله للمنافسة على المراكز الأولى في الدوري الإيطالي الموسم المقبل، وذلك حسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية.
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ملك دوري أبطال أوروبا يحتفل بميلاده الـ47

يحتفل أسطورة كرة القدم الفرنسية ومدرب ريال مدريد الحالي زين الدين زيدان بعيد ميلاده الـ47، حيث ولد يوم 23 يونيو من عام 1972، ويعد من بين أعظم من لعب كرة القدم في التاريخ بفضل مهارته العالية في مركز صناعة اللعب، وبدأ زيزو مسيرته رفقة كان، ومنه انتقل إلى بوردو قبل أن ينضم إلى يوفنتوس ويبدأ مسيرته الحقيقية، حيث توج مع اليوفي بلقبين في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2001 في صفقة قياسية في ذلك التوقيت مقابل 77,5 مليون يورو، ويقود الريال للتتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2002.
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قصة الفتى النبيل الذي غير تاريخ رونالدو

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عامان من التألق.. ليفربول يحتفل بمحمد صلاح

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