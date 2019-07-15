كواليس كليب «نساي».. شيرين وحسام حبيب معا (فيديو)

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

شيرين وحسام حبيب

بعد 8 شهور من طرح كليب "نساي"، كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب عن كواليس تصوير الأغنية، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهرت "شيرين" في المقطع وهي تتدرب على الاستعراضات الراقصة التي قدمتها خلال كليب الأغنية مع فريق العمل، وحضر معها زوجها المطرب والملحن حسام حبيب. كليب أغنية "نساي" تم طرحه يوم 8 أكتوبر الماضي، وحقق حتى الآن ما يزيد على 32 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي النابلسي.

"نساي" أغنية طرحتها شيرين عبد الوهاب ضمن ألبومها الغنائي الحامل نفس الاسم "نساي"، في أكتوبر الماضي 2018، وضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، هي "الوتر الحساس، يا ريتها جات، بحبك من زمان، حبه جنة، كدابين، تاج راسك، زمان، ضعفي، كلام عينيه، بياعين الصبر، طيبة وجدعة". وتعاونت في الألبوم مع عدد من كبار الكتاب