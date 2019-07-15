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كواليس كليب «نساي».. شيرين وحسام حبيب معا (فيديو)

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
بعد 8 شهور من طرح كليب "نساي"، كشفت المطربة شيرين عبد الوهاب عن كواليس تصوير الأغنية، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وظهرت "شيرين" في المقطع وهي تتدرب على الاستعراضات الراقصة التي قدمتها خلال كليب الأغنية مع فريق العمل، وحضر معها زوجها المطرب والملحن حسام حبيب. كليب أغنية "نساي" تم طرحه يوم 8 أكتوبر الماضي، وحقق حتى الآن ما يزيد على 32 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي النابلسي.
"نساي" أغنية طرحتها شيرين عبد الوهاب ضمن ألبومها الغنائي الحامل نفس الاسم "نساي"، في أكتوبر الماضي 2018، وضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، هي "الوتر الحساس، يا ريتها جات، بحبك من زمان، حبه جنة، كدابين، تاج راسك، زمان، ضعفي، كلام عينيه، بياعين الصبر، طيبة وجدعة". وتعاونت في الألبوم مع عدد من كبار الكتاب
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فنانون: تونس خسرت أمام السنغال بـ«شرف» وكانوا رجالا

حزن الفنان نبيل الحلفاوي لهزيمة المنتخب التونسي، أمام منتخب السنغال، في المباراة التي أقيمت اليوم، وانتهت بفوز السنغال بهدف نظيف، وتأهلهم للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية. وعلق "الحلفاوي" عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "هارد لك لتونس، لم يقصروا وبذلوا أقصى جهد، ولكن بعد أن تنافس الفريقان في إضاعة الفرص، اختارت الكرة أن تدخل المرمى بنفسها دون أن يسددها مهاجم ولا أخطأ في لعبها مدافع"، وتابع: "خسرتم بشرف أمام فريق عنيد مرشح للبطولة، وكنتم الأفضل في الشوط الثاني".
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محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنيته مع سعد لمجرد

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد أغنيته الجديدة "إنساى" التي يغنيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام":" بعد يومين على قناتي الرسمية، أغنية أنساي، مع أخويا سعد لمجرد". وروج سعد لمجرد، للأغنية، ونشر صورا تجمعه بـ"رمضان" عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (أنساي).. ثقة في الله نجاح".
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نجوى كرم تنهي خلافها مع إليسا بزجاجة عطر: أنا بحبك

عادت المياه إلى مجاريها بين النجمتين اللبنانيتين نجوى كرم وإليسا، بعد فترة قطيعة بسبب تصريحات صحفية سابقة اعتبرتها كل منهما مسيئة ولا تصح في حقها؛ وذلك بعد أن أهدت الأولى للأخيرة "زجاجة عطر" من الماركة التي أطلقتها مؤخرا وتحمل اسمها. الفنانة إليسا كشفت عن ذلك عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، إذ حرصت على تقديم الشكر لمواطنتها نجوى كرم، وكتبت بالإنجليزية مخاطبةً إياها: "شكرا على زجاجة البرفيوم الجميلة من السيدة الجميلة.. مبروك".
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هيفاء-وهبى-1

«سرطان.. زهايمر.. بكتيريا».. شائعات نفاها النجوم

الجميع يشعر بالضيق حينما يجد المحيطين به فى دائرته يتحدثون عن إصابته بمرض خطير، رغم أنه لم يصرح لهم بمثل هذا الكلام، ويكون لديه مرض، لكنه ليس بهذا القدر من القلق، وهو ما يتسبب فى إزعاجه ليس خوفا على نفسه فقط، بل خوفا على أهله والمقربين منه، وبالمثل هذا الكلام ينطبق على المشاهير الذين تطاردهم الشائعات دوما، وربما اعتادوا عليها، ولكنهم يصابون بالجنون حينما يصل الأمر إلى صحتهم وحياتهم الشخصية. وخلال الفترة الماضية انتشرت الكثير من الشائعات عن إصابة بعض الفنانين بأمراض خطيرة، وهو ما تم رفضه تماما، خاصة أن الأمراض التي قيلت عنهم كانت أمراضا مميتة.
شيرين-عبد الوهاب

شقيق شيرين عبد الوهاب يوضح حقيقة مرضها

انتشرت خلال الساعات الماضية تقارير صحفية تفيد بتعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لوعكة صحية، وعلى أثرها سافرت إلى لندن لتلقي العلاج، وأنها اضطرت لإلغاء حفلها بمهرجان قرطاج، المقرر إقامته فى 17 أغسطس القادم، وأن إدارة المهرجان اختارت اللبناني عاصي الحلاني، ليحل محلها في ذلك اليوم، وتكهن البعض أن السبب فى إلغاء حفلتها وسفرها هو أنها حامل، ولكن شقيقها محمد حرص على توضيح الصورة، حيث خرج من خلال حسابه على «تويتر» ونفى كل ما تردد حول مرض شقيقته وعن إلغاء حفلتها، وقام بنشر مجموعة من الصور التي تجمعه بشقيقته، وعلق عليها: «كفاية إشاعات بقى قرفتونا».
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«الموسيقيين» ترد على اتهامها بالانحياز لميريام فارس

ردت نقابة المهن الموسيقية على ما أثير حول انحيازها للفنانة اللبنانية ميريام فارس رغم تصريحاتها المسيئة لمصر، في حين كان رد الفعل مناقضا تماما لما حدث مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقالت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "ميريام أساءت التعبير والتقدير تجاه فئة من العاملين في مجال الحفلات الموسيقية وهم المتعهدون، وبعد ساعات من الجدل اعتذرت للنقابة وللمصريين عمومًا، على الرغم من أنها ليست عضوًا بالنقابة المصرية، لذلك فلا مجال مطلقا لمقارنة هذا الموقف بالموقف من أزمة شيرين التي أساءت لوطنها مصر أكثر من مرة بمفردات صريحة لا يحتمل معها التأويل".
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أحمد السعدني ينتقد هاني شاكر: «إحنا زي القرع»

علق الفنان أحمد صلاح السعدني، على آخر محطات أزمة تصريحات المطربة ميريام فارس، بعد أن أعلن نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، قبوله اعتذارها عن تصريحاتها المسيئة إلى مصر. وانتقد السعدني موقف "شاكر"، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هو فعلا الأستاذ هاني شاكر قبل اعتذار الأخت ميريام وعفا الله عما سلف وكده؟". وتابع: "لماذا لم يتم التعامل مع هذه الحالة كما تم التعامل مع شيرين ولا احنا زي القرع؟! نرجو التوضيح"، في إشارة منه إلى أزمة تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي حققت معها نقابة المهن الموسيقية بتهمة الإساءة إلى مصر.
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