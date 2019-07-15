كيف يصبح دواء السكري علاجا لقصور القلب؟

عقار أمباجليفلوزين له تأثير محفز على عضلة القلب المتعبة مما يجعلها تعمل بشكل أكثر كفاءة من خلال خلق المزيد من الطاقة لمنحها حياة جديدة، حيث يعكس اتجاه تدهور قصور القلب
مرض السكري شائع بين الرجال والنساء وحتى الأطفال، فيمكن ولادة الأطفال به نتيجة عوامل وراثية، وكلما حدثت مضاعفات، سيكون المريض عرضة للإصابة بأمراض أخرى كالسكتات الدماغية وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول، كما يحتاج مريض السكري إلى نظام غذائي معين لكي لا ترتفع مستويات السكر في الدم.
وتحدث الكثير من اكتشافات الأدوية عن طريق الصدفة، أو الملاحظة العرضية، فكر في بداية ظهور البنسلين والأنسولين، والآن قد يكون أول دواء تم العثور عليه لإطالة عمر المصابين بداء السكري من النوع 2 قادرًا على علاج قصور القلب.
عقار أمباجليفلوزين له تأثير محفز على عضلة القلب المتعبة مما يجعلها تعمل بشكل أكثر كفاءة من خلال خلق المزيد من الطاقة لمنحها حياة جديدة، حيث قام البحث على نماذج حيوانية، وكشفت النتائج أن هذا العقار يمكنه عكس اتجاه تدهور قصور القلب بشكل مذهل، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
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عقار أمباجليفلوزين له تأثير محفز على عضلة القلب المتعبة مما يجعلها تعمل بشكل أكثر كفاءة من خلال خلق المزيد من الطاقة لمنحها حياة جديدة، حيث قام البحث على نماذج حيوانية، وكشفت النتائج أن هذا العقار يمكنه عكس اتجاه تدهور قصور القلب بشكل مذهل، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
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وقال كبير الباحثين في الدراسة جوان باديمون، أستاذ أمراض القلب بكلية طب جبل سيناء في نيويورك: «هذا الدواء يمكن أن يكون علاجًا واعدا لفشل القلب لدى كل من مرضى السكري وغير المصابين بمرض السكري، كما يمكن أن يؤدي بحثنا إلى تطبيق محتمل في البشر، وينقذ الأرواح ويحسن نوعية الحياة».
وأوضح أن الأشخاص المصابين بمرض السكري أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب، لكن في الدراسات السابقة لوحظ أن المرضى لم يصابوا بقصور في القلب، ولهذا سأل الباحثون الأطباء إذا كان الدواء يخفف من فشل القلب بشكل مستقل عن نشاطه المضاد لمرض السكري.
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كما حاول الباحثون معرفة ما إذا كان هذا الدواء يمكن أن يكون له نفس التأثير الاستباقي على الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري؟
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وللإجابة على هذه الأسئلة، قام الفريق بتقييم مجموعتين من الحيوانات المصابة بقصور في القلب، من خلال إعطاء واحدة المادة الفعالة لعقار أمباجليفلوزين والثانية دواء وهمي، وبعد شهرين اتضح أن جميع الحيوانات التي عولجت بالمادة الفعالة تحسنت وظائف القلب لديها.
كما لاحظ الباحثون في تلك الحيوانات تراكم أقل للمياه في الرئتين - وهذا يعني احتقان رئوي أقل، المسؤول عن التسبب في ضيق في التنفس لدى المرضى من البشر - وانخفاض مستويات المؤشرات الحيوية لفشل القلب.
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والأهم من ذلك ، كان لدى البطين الأيسر (غرفة الضخ الرئيسية في القلب) تقلصات أقوى، لكنها انخفضت، وأصبح هذا الجزء أقل إجهادًا وأقل سُمكًا كما كان لدى القلب أيضًا شكلًا طبيعيًا.
علاوة على ذلك ، وجد الباحثون أن الدواء يبدو أن له عمل مزدوج، ليس فقط تحسين فشل القلب ولكن أيضا عملية التمثيل الغذائي لعضلة القلب.
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كما أن قلوب الحيوانات التي تعرضت للدواء كانت تستخدم المزيد من الأحماض الدهنية والكيتونات ولكن القليل من الجلوكوز لتوليد الطاقة، على عكس مرضى قصور القلب والسكري وغير المصابين بمرض السكري، حيث تستخدم قلوبهم المزيد من الجلوكوز والأحماض الدهنية تقريبا، وبالتالي ينتجون طاقة أقل للضخ.
وتكشف تلك النتائج أن الدواء يعمل على زيادة استقلاب القلب وبالتالي المساعدة في إنتاج المزيد من الطاقة ويعمل بقوة أكبر وكفاءة.
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ويحاول الباحثون قي الوقت الحالي معرفة ما إذا كان عقار أمباجليفلوزين يمكن أن يكون علاجا فعالا لفشل القلب في المرضى الذين لا يعانون من مرض السكري، حيث ستكون هذه خطوة كبيرة للأمام.