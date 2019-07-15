كيف يصبح دواء السكري علاجا لقصور القلب؟

عقار أمباجليفلوزين له تأثير محفز على عضلة القلب المتعبة مما يجعلها تعمل بشكل أكثر كفاءة من خلال خلق المزيد من الطاقة لمنحها حياة جديدة، حيث يعكس اتجاه تدهور قصور القلب

تحرير:فيروز ياسر ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

علاج السكري لقصور القلب

مرض السكري شائع بين الرجال والنساء وحتى الأطفال، فيمكن ولادة الأطفال به نتيجة عوامل وراثية، وكلما حدثت مضاعفات، سيكون المريض عرضة للإصابة بأمراض أخرى كالسكتات الدماغية وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول، كما يحتاج مريض السكري إلى نظام غذائي معين لكي لا ترتفع مستويات السكر في الدم. وتحدث الكثير من اكتشافات الأدوية عن طريق الصدفة، أو الملاحظة العرضية، فكر في بداية ظهور البنسلين والأنسولين، والآن قد يكون أول دواء تم العثور عليه لإطالة عمر المصابين بداء السكري من النوع 2 قادرًا على علاج قصور القلب.

عقار أمباجليفلوزين له تأثير محفز على عضلة القلب المتعبة مما يجعلها تعمل بشكل أكثر كفاءة من خلال خلق المزيد من الطاقة لمنحها حياة جديدة، حيث قام البحث على نماذج حيوانية، وكشفت النتائج أن هذا العقار يمكنه عكس اتجاه تدهور قصور القلب بشكل مذهل، وذلك وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني. يهمك