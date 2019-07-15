سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

من المسئول عن عدم تفعيل قانون الزراعات التعاقدية؟

صدر القرار الجمهوري بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية في 8 مارس 2015.. يضع المركز سعرا استرشاديا وفقا للسعر العالمي مع مراعاة ألا يقل هامش ربح المزارع عن 35% من التكلفة
تحرير:خالد وربي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
الزراعة المصرية
الزراعة المصرية
ترجع فلسفة إنشاء مركز للزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة إلى الرغبة في مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن، ويضع المركز سعرا استرشاديا وفقًا للسعر العالمي للمحصول، وتكاليف المحصول مع مراعاة هامش ربح للمزارع لا يقل عن 35% من التكلفة. وتعد أزمة تسويق المحاصيل من أبرز المشكلات التي تواجه صغار المزارعين ويرى خبراء أن الزراعة التعاقدية هى الحل لجميع مشكلات المزارعين، خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن، كما أن الاتفاق على أسعار بيع المحصول مقدمًا من خلال التعاقد يؤدى إلى طمأنة المزارع لضمان حقوقه.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 مارس 2015 قرارا جمهوريا بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.   وتضمن القانون في المادة الأولى: الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي، الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج
اقرأ المزيد
ميناء-العريش (2)

قرار جمهوري باعتبار ميناء العريش من أعمال المنفعة العامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019، باعتبار ميناء العريش في محافظة شمال سيناء وجميع منشآته ومرافقه، وكذلك أي أراضي أو منشآت أخرى يحتاجها من أعمال المنفعة العامة، فيما عدا المواقع العسكرية التي تستغل في شئون الدفاع عن الدولة. ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش، وأن تتولى وزارة الدفاع مهام إجراءات تأمين منطقة ميناء العريش.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

فتح باب التظلم من نتائج الثانوية غدا.. اعرف الإجراءات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، بدءا من غد الثلاثاء ولمدة ثلاثين يومًا. وأعلن خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، ضوابط وإجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم وذلك على النحو التالي: سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب في تقديم التظلم بشأنها بأحد البنوك الوطنية.
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم، الإثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة. ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاماة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، على مشروع قانون المحاماة، بعد انتهاء مناقشة إعادة المداولة على بعض المواد، وفي مقدمتها أزمة قيد خريجي التعليم المفتوح بنقابة المحامين. ورفض البرلمان الموافقة على أحقية خريجي كليات الحقوق "تعليم مفتوح" في عضوية نقابة المحامين. ووفقًا لفلسفة وأهداف مشروع القانون، صدر قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن.
اقرأ المزيد من الأخبار
زراعة-البطاطس (1)

كيف تكافح الحكومة العفن البني في البطاطس؟

مرض العفن البنى فى البطاطس مرض خطير جدا وذو آثار تدميرية على محصول البطاطس. ومرض العفن البنى أو مرض الذبول البكتيرى فى البطاطس هو مرض له أهمية اقتصادية على مستوى العالم. وفى مصر يعتبر محصول نبات البطاطس ثانى أكبر محصول خضر بعد الطماطم، ومن أهم المحاصيل التصديرية والبطاطس المصرية تصدر إلى الدول الأوروبية وبعض الدول العربية. ومصر من أكبر الدول المنتجة للبطاطس فى قارة إفريقيا، حيث تنتج نحو 1.5 إلى 2 مليون طن من زراعة نحو 200,000 فدان. وهذا المرض غير مسموح بأى نسبة لوجوده فى درنات البطاطس عند التصدير.
ذرة-الصفراء (4)

الذرة الصفراء.. المحصول الحائر بين الحكومة والتجار

رغم الحاجة الملحة للاهتمام بمحصول الذرة الصفراء الإستراتيجي، فإن الدولة لا تقدم الدعم للفلاحين لزراعته وترفض في كثير من الأحيان استلامه منهم بمبالغ مجزية، ما يجعل الفلاحين يلجؤون إلى زراعة محاصيل أخرى غير إستراتيجية مثل الكنتالوب واللب والفول السوداني وهي أكثر ربحية من الذرة الصفراء. وتستورد مصر سنويّا من محصول الذرة الصفراء 6 ملايين طن، كما تستورد 97% من زيوت الطعام نحو 2 مليون طن بما قيمته 2 مليار دولار، إذ يقدر طن الزيت بألف دولار رغم توافر الأراضي الزراعية لزراعة هذا المحصول الإستراتيجي.
وزير-الزراع- من-بني-سويف -685-جنيها-سعر-أردب-القمح (3)

تعاون جديد مع الفاو.. كيف نحافظ على سلامة الغذاء؟

تعد سلامة الغذاء من أهم المعايير التي تهتم بها الدول للحفاظ على صحة مواطنيها. والهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر هي هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية ومقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة أنشئت طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2017 بهدف تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين، وتتولى ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات والمصالح فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء. اليوم عقدت منظمة الفاو ورشة عمل بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لضمان سلامة الغذاء.
معرض-منتجات-وزارة-الزراعة-تصوير-شيماء-سيد (1)

لماذا تجاهلت الوزارةصندوق التكافل والزراعة التعاقدية

أكثر من 4 سنوات بالتمام والكمال مرت على صدور قرارين بقانونين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأول يتعلق بإنشاء نظام للتأمين الصحي للفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر، والثاني إنشاء "صندوق التكافل الزراعى" بوزارة الزراعة، بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، والحد من آثارها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الفلاح، فى سبتمبر 2014.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org