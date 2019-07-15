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Realme تكشف عن أول صورة بدقة 64 ميجابكسل في العالم

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
صورة بدقة 64 ميجابكسل
صورة بدقة 64 ميجابكسل
كشفت شركة Realme الناشئة في سوق الهواتف الذكية عن أول صورة في العالم يتم التقاطها بكاميرا بدقة 64 بكسل بهاتف محمول، وأعلنت رسميا عن خطتها لإطلاق هاتف ذكي بكاميرا رباعية 64 MP، خلال النصف الثاني من هذا العام، ومنذ انطلاقها تلتزم ريلمي بإتاحة تجربة "Dare-to-Leap" أو القفزة الجريئة عن طريق طرح هواتف بإمكانيات رائدة ومظهر جذاب وأسعار مناسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وتعتمد realme فى الكاميرا المطورة على مستشعر Isocell Bright GW1 الذي كشفت عنه Samsung مؤخرا، والذى يسمح بالتقاط صور أكبر وأكثر دقة.
وبفضل تقنية Isocell Plus، يحسن GW1 دقة الألوان ويعزز حساسية الضوء بشكل كبير، كما تتيح التقنية لمستشعرات الصور تجهيز بكسلات بحجم 0.8 m أو أصغر حجمًا دون أي تأثير فى الأداء، ما يجعلها حلا أمثل لتطور التصوير الفوتوغرافي فائق الدقة، ويبلغ حجم GW1 الرائد 1/1.72 بوصة. وتم تجهيزه بحساسية ضوئية أكثر مقارنةً
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خبراء يحذرون من استخدام تطبيق face app الجديد

انتشر تطبيق face app الجديد بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، FaceApp؛ وهو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صورة الشخص إلى شخص أكبر سنا، كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية، كما يجبرك التطبيق على الابتسام. كان تطبيق faceapp؛ هو التطبيق المجاني الأول في أستراليا تحميلًا على أجهزة آي فون وأكثر من 20 دولة أخرى في الوقت الحالي، وفقًا لموقع Applyzer.com، كما أن هناك أكثر من 700 ألف شخص يقومون بتنزيله كل يوم. على الرغم من ذلك تم توجيه العديد من الانتقادات والتحذيرات للتطبيق، بسبب عنصريته وانتهاكه للخصوصية.
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بدلا من أندرويد| هارموني اسم نظام تشغيل هواوي الجديد

قدمت شركة Huawei الصينية طلبا للعلامة التجارية لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، في محاولة لتسجيل اسم "Harmony" كنظام تشغيل جديد لاستخدامه في هواتفها المحمولة والكمبيوتر، وبحسب موقع GSM Arena تقدمت، هواوي أول من أمس، 12 يوليو 2019 بالطلب وما زال قيد الدراسة حاليا، كما سجلت شركة هواوي نظام Harmony تابعا لشركة Ark بوصفها الشركة التي قد تستخدمها في السوق العالمية لنظام التشغيل الداخلي الخاص بها، ولم يتم استبعاد نظام تشغيل Hong Meng OS، الذي قد يكون أيضا الاسم الرسمي في بعض الأماكن، وهو النظام الذي تم تطويره منذ عام 2015 على الأقل.
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ما تطبيق FaceApp الذي انتشر على مواقع التواصل؟

انتشر تطبيق FaceApp انتشار النار في الهشيم منذ عام ماضٍ، لينتشر تلك الفترة بصورة أقوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. FaceApp؛ هو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صور الشخص إلى شخص أكبر سنًا. كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية. كما يجبرك التطبيق على الابتسام. تم تصميم التطبيق فقط لإرضاء أولئك الذين يريدون حقًا طريقة جديدة لتغيير شكل وجوههم جذريًا. زاد عدد مستخدمي التطبيق بصورة كبيرة تلك الفترة حتى وصل إلى الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة والغرب بشكل عام ومصر والوطن العربي بشكل خاص.
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