Realme تكشف عن أول صورة بدقة 64 ميجابكسل في العالم

تحرير:أحمد البرماوي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

صورة بدقة 64 ميجابكسل

كشفت شركة Realme الناشئة في سوق الهواتف الذكية عن أول صورة في العالم يتم التقاطها بكاميرا بدقة 64 بكسل بهاتف محمول، وأعلنت رسميا عن خطتها لإطلاق هاتف ذكي بكاميرا رباعية 64 MP، خلال النصف الثاني من هذا العام، ومنذ انطلاقها تلتزم ريلمي بإتاحة تجربة "Dare-to-Leap" أو القفزة الجريئة عن طريق طرح هواتف بإمكانيات رائدة ومظهر جذاب وأسعار مناسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وتعتمد realme فى الكاميرا المطورة على مستشعر Isocell Bright GW1 الذي كشفت عنه Samsung مؤخرا، والذى يسمح بالتقاط صور أكبر وأكثر دقة.

وبفضل تقنية Isocell Plus، يحسن GW1 دقة الألوان ويعزز حساسية الضوء بشكل كبير، كما تتيح التقنية لمستشعرات الصور تجهيز بكسلات بحجم 0.8 m أو أصغر حجمًا دون أي تأثير فى الأداء، ما يجعلها حلا أمثل لتطور التصوير الفوتوغرافي فائق الدقة، ويبلغ حجم GW1 الرائد 1/1.72 بوصة. وتم تجهيزه بحساسية ضوئية أكثر مقارنةً