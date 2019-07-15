Realme تكشف عن أول صورة بدقة 64 ميجابكسل في العالم
تحرير:أحمد البرماوي
١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
صورة بدقة 64 ميجابكسل
كشفت شركة Realme الناشئة في سوق الهواتف الذكية عن أول صورة في العالم يتم التقاطها بكاميرا بدقة 64 بكسل بهاتف محمول، وأعلنت رسميا عن خطتها لإطلاق هاتف ذكي بكاميرا رباعية 64 MP، خلال النصف الثاني من هذا العام، ومنذ انطلاقها تلتزم ريلمي بإتاحة تجربة "Dare-to-Leap" أو القفزة الجريئة عن طريق طرح هواتف بإمكانيات رائدة ومظهر جذاب وأسعار مناسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وتعتمد realme فى الكاميرا المطورة على مستشعر Isocell Bright GW1 الذي كشفت عنه Samsung مؤخرا، والذى يسمح بالتقاط صور أكبر وأكثر دقة.
وبفضل تقنية Isocell Plus، يحسن GW1 دقة الألوان ويعزز حساسية الضوء بشكل كبير، كما تتيح التقنية لمستشعرات الصور تجهيز بكسلات بحجم 0.8 m أو أصغر حجمًا دون أي تأثير فى الأداء، ما يجعلها حلا أمثل لتطور التصوير الفوتوغرافي فائق الدقة، ويبلغ حجم GW1 الرائد 1/1.72 بوصة.
وتم تجهيزه بحساسية ضوئية أكثر مقارنةً
وبفضل تقنية Isocell Plus، يحسن GW1 دقة الألوان ويعزز حساسية الضوء بشكل كبير، كما تتيح التقنية لمستشعرات الصور تجهيز بكسلات بحجم 0.8 m أو أصغر حجمًا دون أي تأثير فى الأداء، ما يجعلها حلا أمثل لتطور التصوير الفوتوغرافي فائق الدقة، ويبلغ حجم GW1 الرائد 1/1.72 بوصة.
وتم تجهيزه بحساسية ضوئية أكثر مقارنةً بقياس 1/2 بوصة، ومن خلال تقنية Tetracell المدمجة في البكسل وخوارزمية إعادة التحكم، يلتقط GW1 صورًا بدقة 16 ميجابكسل في الإضاءة المنخفضة ولقطات بدقة 64 ميجابكسل شديدة التفاصيل في الإضاءة العالية، بعد أن أصبح التصوير الفوتوغرافي والفيديو جزءًا مهما في حياتنا اليومية، ومع ازدياد الطلب على الكاميرات عالية الجودة في الهواتف الذكية، فمن المتوقع أن ترضي الكاميرا الرباعية والتصوير بتقنية الذكاء الاصطناعي AI المستخدمين الحريصين على تجربة تصوير فريدة.