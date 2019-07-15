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«الملك لير» بختام موسم جدة..والفخراني يشيد بالسعودية

«الملك لير» عُرضت لأول مرة على خشبة المسرح القومى فى 2001، وتحكي عن قصة (لير) ملك بريطانيا الأسطورى، الذى قرر أن يوزع ثروته على بناته فى حياة عينه.
تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
مؤتمر صحفى لـ«الملك لير» بجدة
مؤتمر صحفى لـ«الملك لير» بجدة
قبل يومين سافرت أسرة مسرحية «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني إلى السعودية من أجل عرض المسرحية هناك لمدة ثلاثة أيام، بعد نجاح العروض التي قدمها الفنان محمد هنيدي بصحبة أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل»، وقيام مؤتمر صحفى فى جدة بحضور القائمين على «كايرو شو» المنتج لمسرحية «الملك لير» وأبطال العرض المسرحي، وأعرب الفنان يحيى الفخراني، خلال المؤتمر، عن سعادته البالغة بالتطور الحضاري وليس الفني فقط الذي تشهده المملكة العربية السعودية حاليا، مؤكدا أن ذلك يعد إضافة كبيرة للفن المصري الذي يعد الجمهور السعودي وكل من يتحدث العربية من جمهوره.
وشدد يحيى الفخراني، على أن أي شكل من أشكال الثقافة والإبداع والفن يبنى على طرفين هما المبدع و المتلقي، ولايمكن أن يستمر في غياب أحدهما والامتداد الثقافي في السعودية مبهج للفنان المصري والعربي، مضيفًا «عندما أتحدث عن الفن العالي لا أقصد الجاد فقط و لكن أقصد الجيد بكل تنًوعاته التراجيدية والكوميدية
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شريف-مدكور

صورة لشريف مدكور من جلسة الكيماوي.. ورسائل دعم محبيه

يواصل الإعلامي شريف مدكور بقوة وصلابة محاربة مرض السرطان الذي كشف عن إصابته به مؤخرا، ما اضطره لإجراء عملية جراحية عاجلة. ونشر شريف مدكور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له في أثناء تلقيه جلسات العلاج الكيميائي، وكتب عليها معلقا: "جلسة كيمو، ربنا يشفي كل مريض". وظهر "مدكور" في الصورة جالسا على كرسي تلقي العلاج، وقد تم توصيل المحلول إلى يده، وظهرت إحدى عينيه وكأنه غير قادر على فتحها، وهي العين التي أعلن في أول يوليو الجاري، خلال فيديو نشره عبر "فيسبوك"، عن إصابته بقطع في الشبكية بها.
هاني-رمزي (4)

يعود بعد غياب 16 عاما| رحلة هاني رمزي مع خشبة المسرح

كانت «كده أوكيه» التي عرضت عام 2003 آخر مسرحية شارك فيها الفنان هانى رمزي، ليتجه بعدها إلى السينما التى فتحت ذراعيها له، رغم أن بدايته الحقيقية كانت من خلال خشبة المسرح مع فرقة الفنان محمد صبحى، ولكن كغيره من النجوم جذبته أضواء الشهرة وأفيشات الشاشة الذهبية التي حقق من خلالها نجاحات عديدة، ولكن ربما إخفاقاته الأخيرة جعلته يغير مساره ويعود مرة أخرى إلى المسرح، يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي يحققه زملاؤه فى الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة مع تجربة المسرح الخاص، حيث يحضر حاليا هانى رمزى لعودته إلى خشبة المسرح.
احمد-فتحى

كيف تحول أحمد فتحى من كومبارس إلى بطل سينمائي؟

بعد سلسلة من التأجيلات نجح الفنان أحمد فتحى، فى الوجود بين نجوم موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2019، الذي يعد الموسم الأشرس والأصعب على الإطلاق خلال السنوات الأخيرة، حيث يوجد فيها كل من أحمد عز بـ«ولاد رزق2» وكريم عبد العزيز بـ«الفيل الأزرق 2» وأحمد حلمي بـ«خيال مآتة»، حيث قررت شركة نيوسينشري المنتجة لفيلم «الطيب والشرس واللعوب» طرحه خلال الموسم المقبل، وتنهي حالة التأجيل غير المبررة، ويمثل الفيلم البطولة المطلقة الثالثة لأحمد فتحى، ويشارك إلى جواره كل من «بيومي فؤاد ومي كساب ومحمد سلام»، الفيلم من تأليف رأفت رضا وإخراج رامى رزق الله.
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يحيى-الفخرانى-الملك-لير

أسرة «الملك لير» تصل إلى جدة لبدء العروض

وصل فريق عمل مسرحية الملك لير إلى جدة لبدء عرض المسرحية هناك، وحرصت الفنانة هبة مجدى على مشاركة جمهورها لحظة وصولها، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، وظهر معها الفنان الكبير يحيى الفخراني وكتبت: "وصلنا إلى مطار جدة مع أبي الروحي يحيى الفخراني لعرض مسرحية الملك لير في فاعليات موسم جدة". وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد أعلن منذ فترة أن المملكة ستستضيف عرض "الملك لير" في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، ويشارك فيها فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، إخراج تامر كرم.
آسر-ياسين-محمد-ممدوح «ضربني-بجد»-ولهذا-السبب-«تراب الماس»

فنانو القمة بالثانوية.. قد تفاجئك مؤهلاتهم العلمية

الكثير من النجوم في عالم الفن والمشاهير قبل أن يمتهنوا الفن ويصبحوا داخل مجال الشهرة والنجومية، كانوا يعملون بمهن مختلفة، منهم من كانت ظروفه المعيشية تحتم عليه أن يشقى ويعمل بمهنة صعبة وتم اكتشافهم عن طريق الصدفة، ومنهم من كان صاحب شهادات عليا ويعملون في الجامعات والمستشفيات غير الذين كانوا يدرسون التمثيل في المعاهد الفنية والمتوسطة أو العليا، ولكن حبهم للفن جعلهم يحولون مسار حياتهم، كما أن منهم من لم يقبلوا بالشهرة فقط وقرروا الحصول على مؤهلات علمية ممتازة كالماجستير والدكتوراه في مجالات مختلفة.
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مها أبو عوف تسافر إلى جدة عقب جنازة «عزت» لهذا السبب

شهد مطلع الأسبوع الجاري، سفر أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل» بطولة النجم محمد هنيدي، إلى السعودية؛ من أجل تقديم ثلاث ليال على أحد المسارح هناك، ضمن فعاليات موسم جدة، ابتداء من غد الأربعاء، ولكن وفاة الفنان عزت أبو عوف، أربكت المشهد، حيث اضطرت شقيقته مها أبو عوف، إلى تركها البروفات التحضيرية فجر أمس الإثنين، والعودة إلى القاهرة بعد علمها بخبر وفاته، من أجل وداعه وحضور جنازته، على أن تعود غدا الأربعاء إلى السعودية وفق المتفق عليه، بعد حضور عزاء شقيقها الذي يقام الليلة بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، للالتزام بموعد العرض.
محمد هنيدى

قبل بدء حملة الدعاية| تذاكر مسرحية هنيدي تنفد من جدة

قال المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لشركة "كايرو شو" المنتجة لمسرحية "3 أيام في الساحل"، حول العرض المسرحي للعمل في السعودية، إن التذاكر الخاصة بكل العروض المقرر تقديمها على المسرح العربي في مدينة جدة بدءا من بعد غد الأربعاء، 3 يوليو، أوشكت على النفاد بالكامل. وهو ما وصفه الهواري بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات، رغم أنه لم تبدأ الحملات الدعائية بالمدينة بعد، وأعرب الهواري عن سعادته البالغة وأن هذا ليس بغريب على الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة، والموهوب محمد هنيدي فارس الكوميديا بصفة خاصة.
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