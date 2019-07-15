«الملك لير» بختام موسم جدة..والفخراني يشيد بالسعودية

«الملك لير» عُرضت لأول مرة على خشبة المسرح القومى فى 2001، وتحكي عن قصة (لير) ملك بريطانيا الأسطورى، الذى قرر أن يوزع ثروته على بناته فى حياة عينه.

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

قبل يومين سافرت أسرة مسرحية «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني إلى السعودية من أجل عرض المسرحية هناك لمدة ثلاثة أيام، بعد نجاح العروض التي قدمها الفنان محمد هنيدي بصحبة أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل»، وقيام مؤتمر صحفى فى جدة بحضور القائمين على «كايرو شو» المنتج لمسرحية «الملك لير» وأبطال العرض المسرحي، وأعرب الفنان يحيى الفخراني، خلال المؤتمر، عن سعادته البالغة بالتطور الحضاري وليس الفني فقط الذي تشهده المملكة العربية السعودية حاليا، مؤكدا أن ذلك يعد إضافة كبيرة للفن المصري الذي يعد الجمهور السعودي وكل من يتحدث العربية من جمهوره.

وشدد يحيى الفخراني، على أن أي شكل من أشكال الثقافة والإبداع والفن يبنى على طرفين هما المبدع و المتلقي، ولايمكن أن يستمر في غياب أحدهما والامتداد الثقافي في السعودية مبهج للفنان المصري والعربي، مضيفًا «عندما أتحدث عن الفن العالي لا أقصد الجاد فقط و لكن أقصد الجيد بكل تنًوعاته التراجيدية والكوميدية

وشدد يحيى الفخراني، على أن أي شكل من أشكال الثقافة والإبداع والفن يبنى على طرفين هما المبدع و المتلقي، ولايمكن أن يستمر في غياب أحدهما والامتداد الثقافي في السعودية مبهج للفنان المصري والعربي، مضيفًا «عندما أتحدث عن الفن العالي لا أقصد الجاد فقط و لكن أقصد الجيد بكل تنًوعاته التراجيدية والكوميدية وغيرهم».

وحول مسرحية «الملك لير» أشار يحيى الفخراني إلى أن علاقته بهذا النص طويلة وممتدة حتى قبل أن يقدمها أول مرة على خشبة المسرح القومي منذ 18 عاما وتحديدا في عام 2001 ، ولم يكن حينها أحد يتخيل أن تنجح حتى رئيس البيت الفني للمسرح ذاته قال لي: «سنعرضها أسبوعين أو ثلاثة مجاملة لك»، وعرضت 8 سنوات متواصلة، وحتى عندما تحدث معي مجدي الهواري لأول مرة عن رغبة (كايرو شو) في أن أقدم عملا من إنتاجها ووافق على «الملك لير» فور اقتراحي أشفقت عليه من مغامرة القطاع الخاص في عرض كلاسيكي. مؤكدًا أن مصر والسعودية وكل الدول العربية إذا اجتمعت بإمكانياتها وبأفكار صادقة وغير موجهة ستكون قادرة على أن تقدم إبداعا متميزا وعالميا.

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ومن جانبه أعرب محمد حكيم المسؤول بموسم جدة، عن سعادته باستضافة النجم القدير الدكتور يحيى الفخراني في المسرحية الواعدة «الملك لير» بمشاركة نخبة مميزة من الفنانين والفنانات، قائلا: «يقال في المثل الإنجليزي الكرزة دائما تكون في القمة cherry always on top كناية عن أن الحلوي دائما في الختام وهذا العرض نعتبره كرزة الموسم ونحن نقترب من ختامه»، ويعد هذا العرض الأول في المملكة العربية السعودية، موضحا أن موسم جدة يهدف إلى توفير منصة ثقافية وترفيهية لتسليط الضوء على المملكة كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم، كما يدعم الموسم قطاع الفعاليات والمناسبات وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني.

وقال المخرج مجدي الهواري صاحب الرؤية الفنية لمسرحية «الملك لير»، خلال المؤتمر الصحفى: «سأبدأ من حيث انتهي أخي محمد حكيم، وأضاف أن (الملك لير) ليس فقط كريزة عروض موسم جدة ولكنه أيضا كريزة المسرح العربي»، مؤكدا أن ما لمسه من حفاوة وتقدير كبيرين من الجمهور السعودي للمسرح خلال تجربته مع عروض كايرو شو في موسم جده أبهره على المستوى الشخصي من حجم الوعي والحفاوة، وهو ما يجعله متفائلا بعروض الملك لير في المملكة حتى قبل انطلاق العروض فعليا الأربعاء القادم بجدة ، وانتقالها إلى الرياض في أكتوبر القادم مع انطلاق موسم العاصمة السعودية.

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وشدد «الهواري» على أن (كايرو شو) عندما أقدمت على تقديم عمل كلاسيكي بهذه الإمكانيات الضخمة لأول مرة علي مسارح القطاع الخاص في المنطقة العربية كان رهانها علي الجمهور المصري والعربي الواعي و المتذوق للفن الجيد، ولم يخيب الجمهور ظننا، وكشف المخرج عن مشروع عربي ضخم تقوده (كايرو شو) لتقديم محتوى مسرحي مصري سعودي إماراتي كويتي بحريني خلال الفترة القادم ، مؤكدا أنه شاهد بنفسه مواهب شابة علي مسارح السعودية ذات طاقات فنية كبيرة يمكن تطويرها والاستفادة منها بشكل كبير .

وقال تامر كرم، مخرج العرض، العمل مع عملاق بحجم الدكتور يحيى الفخرانى ونخبة النجوم المشاركين في الملك لير متعة وشرف كبيرين، وبالتأكيد عروض جدة سيكون لها مذاق خاص ومتميز، فيما أعرب الفنان أحمد فؤاد سليم عن سعادته بحفاوة الاستقبال في المملوكة وبثقته في الجمهور السعودي وتذوقه للفن الجيد الصادق الذي يصل إلى المتلقي مباشرة.

ووجهت الفنانة رانيا فريد شوقي، الشكر إلى (كايرو شو) على تقديم هذا العمل الراقي واختيارها ضمن فريقه، مشيرة إلى أنه رغم أنها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية إلا أن تجربة الملك لير كان لها رهبة خاصة لأنها أول مرة تقدم نصا باللغة العربية الفصحى، فيما أشاد الفنان نضال الشافعي، بما تشهده المملكة موجها التحية للملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان و المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على دعمهم لتلك الخطوات الهامة.

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ولفتت الفنانة ريهام عبد الغفور، إلى أنها زارت السعودية منذ 15 عاما، وأضافت لم أكن أتصور أن أعرض يوما ما عملا مسرحيا في المملكة وهو أمر يشعرني بالسعادة الكبيرة، وجدد الفنان أحمد عزمي الشكر لحفاوة الاستقبال والترحاب الشديد الذي شعرت به أسرة العمل منذ وصولها، متمنيا أن يستمتع الجمهور السعودي بـ(الملك لير)، بينما أعربت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها بعروض جدة مشيرة إلى أنها أول مرة تزور المملكة في حياتها.

ومن المقرر أن تنطلق عروض «الملك لير» فى جدة يوم الأربعاء المقبل وتستمر لمدة ثلاث أيام، على أن تنتقل العروض إلى مدينة الرياض خلال أكتوبر المقبل.