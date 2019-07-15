ليفربول يدرس التعاقد مع كوتينيو من جديد

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

فيليب كوتينيو

أبدى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المتوج حديثا بكوبا أمريكا مع البرازيل، موافقته على العودة إلى ليفربول من جديد، حيث يدرس الريدز خيار استعارة اللاعب من صفوف برشلونة، بعد فشله في تقديم مستويات طيبة مع العملاق الكتالوني منذ انتقاله إليه في شهر يناير من عام 2018، ليتعرض إلى الكثير من صافرات الاستهجان بسبب ضعف مستواه، ومع وصول الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة بشكل رسمي، تقلصت حظوظ كوتينيو في المشاركة أساسيا مع الفريق الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وربط الكثير من التقارير بين اسم كوتينيو والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية مع مواطنه نيمار، إلا أن ليفربول يبدو راغبًا في الدخول في هذا السباق لاستعادة خدمات نجمه السابق. ووفقا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، يرغب ليفربول في التعاقد مع كوتينيو لمدة عامين على سبيل الإعارة، مع

وربط الكثير من التقارير بين اسم كوتينيو والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية مع مواطنه نيمار، إلا أن ليفربول يبدو راغبًا في الدخول في هذا السباق لاستعادة خدمات نجمه السابق.



ووفقا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، يرغب ليفربول في التعاقد مع كوتينيو لمدة عامين على سبيل الإعارة، مع وضع بند يمكّن الريدز من شراء اللاعب مقابل 88 مليون جنيه إسترليني.



وسبق أن صرح وكيل أعمال كوتينيو بأن النجم البرازيلي سيجد صعوبة شديدة في اللعب في صفوف أي فريق في الدوري الإنجليزي عدا ليفربول، وذلك بعد انضمامه إلى برشلونة مقابل 142 مليون جنيه إسترليني.



وأكد وكيل أعماله أن ليفربول يحتل مكانة كبيرة في قلب كوتينيو، وأن النجم البرازيلي كان من أشد الداعمين للريدز طوال الموسم الماضي.