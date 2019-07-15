رياضة

ليفربول يدرس التعاقد مع كوتينيو من جديد

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
أبدى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المتوج حديثا بكوبا أمريكا مع البرازيل، موافقته على العودة إلى ليفربول من جديد، حيث يدرس الريدز خيار استعارة اللاعب من صفوف برشلونة، بعد فشله في تقديم مستويات طيبة مع العملاق الكتالوني منذ انتقاله إليه في شهر يناير من عام 2018، ليتعرض إلى الكثير من صافرات الاستهجان بسبب ضعف مستواه، ومع وصول الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة بشكل رسمي، تقلصت حظوظ كوتينيو في المشاركة أساسيا مع الفريق الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
وربط الكثير من التقارير بين اسم كوتينيو والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية مع مواطنه نيمار، إلا أن ليفربول يبدو راغبًا في الدخول في هذا السباق لاستعادة خدمات نجمه السابق. ووفقا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، يرغب ليفربول في التعاقد مع كوتينيو لمدة عامين على سبيل الإعارة، مع
اقرأ المزيد
اتحاد-الكرة

شرط وحيد لتشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة

علمت «التحرير»، الشرط الوحيد لتشكيل لجنة مؤقتة تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، وبحسب المصادر، لـ«التحرير»، فان تشكيل لجنة يتوقف على طلب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، على أن يكون دور اللجنة استشاريا فقط. ويعد سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة هو القائم بأعمال رئيس المجلس بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد.
الترجى-والوداد-نهائى-افريقيا-بكارى-جاساما

كاس تصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

حسمت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) موقفها من الطعون المقدمة من قبل نادي الترجي التونسي، ونظيره الوداد الرياضي المغربي، فيما يخص الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم المنصرم (2018/2019). وذكرت محكمة التحكيم الرياضية في بيان رسمي، أن القرار النهائي المتعلق بنهائي دوري أبطال إفريقيا (2018-2019) سيصدر في 31 من شهر يوليو الجاري. وكشف بيان محكمة التحكيم الرياضية عن أن الوداد طلب إلغاء قرار إعادة المباراة، وإعلان فوزه باللقب واستلام الجائزة المالية المخصصة للفائز.
إيكر-كاسياس-مع-بورتو (1)

أزمة كاسياس الصحية تدفعه للعمل الإداري مع بورتو

يبدو أن الأزمة الصحية التي عانى منها كاسياس، في نهاية الموسم الماضي، مع بورتو، ستمنعه من اللعب الموسم المقبل، إذ أعلن الفريق البرتغالي أن قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق سينضم إلى طاقم الإدارة للفريق البرتغالي في الفترة المقبلة، كي يلعب دور حلقة الوصل بين اللاعبين ومدرب الفريق وإدارة النادي. وعن هذا الأمر قال كاسياس: "أنا مقبل على شيء مختلف لم أفعله من قبل، أخبرني المدرب الموسم الماضي، برغبته في بقائي، وسأحاول التواصل بين الفريق والنادي".
اقرأ المزيد من الأخبار
فيليب-كوتينيو (1)

وكيل أعمال كوتينيو يطالب برشلونة بقول الحقيقة

أعرب وكيل أعمال النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، عن قلقه من وضع كوتينيو الحالي مع برشلونة، إذ يعتقد أن إدارة البارسا ترغب في استغلاله للدخول في صفقة تبادلية للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان، نيمار، ويرى وكيل أعماله أن إدارة العملاق الكتالوني ترحب بوضع اسم كوتينيو في سوق الانتقالات، على الرغم من حصوله على ضمانات لاستمراره مع الفريق الموسم المقبل، وقال وكيل أعماله: "أخبرني المدير العام في برشلونة بعدم رغبة الفريق في بيع كوتينيو، وذلك الأسبوع الماضي، وأخبرني رئيس النادي بنفس الأمر".
نيمار

جلسة بين نيمار وسان جيرمان للانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيطير إلى فرنسا، غدًا الأحد، للحاق باستعدادات فريقه للموسم الجديد، يوم الاثنين، وكذلك عقد جلسة مع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار أخبر مسؤولي سان جيرمان بالفعل أنه يريد مغادرة النادي هذا الصيف. وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن نيمار فعل ذلك قبل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية، حتى يكون النادي جاهزا ومستعدا لهذا الأمر.
نيمار

عقوبة ضخمة بانتظار نيمار بسبب تغيبه عن سان جيرمان

انتشرت تقارير مفاجئة العام الماضي تشير إلى وجود بند في عقد النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، يحصل بموجبه على مكافآت من الفريق الفرنسي في حال تمتع بسلوك جيد، ولكنه لن يحصل هذا الشهر على 375 ألف يورو مكافأة السلوك الجيد، بسبب تغيه عن الحضور لتدريبات الفريق الخاصة بالفترة الإعدادية للموسم الجديد. ويملك كل لاعبي سان جيرمان هذا البند في عقودهم، وهو أمر شائع في فرنسا، في ظل عدم قدرة الأندية على تغريم اللاعبين في أجورهم الثابتة، وبالتالي كان الحل هو حرمانهم من المكافآت عند إظهار سلوك سيئ، وتتجه تلك الأموال إلى الأعمال الخيرية.
نيمار (4)

برسالة واتس آب.. نيمار يؤكد عودته إلى برشلونة

أخبر النجم البرازيلي لفريق باريس سان جيرمان، نيمار، زملاءه السابقين في برشلونة بأنه على ثقة تامة بعودته من جديد إلى صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف، وذلك حسب تقارير إسبانية، وانضم نيمار من البرسا للفريق الفرنسي في عام 2017 في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين سجل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، 51 هدفًا في 58 مباراة خاضها مع بطل فرنسا، إلا أن النجم البرازيلي يشعر بالإحباط من غياب المنافسة في الدوري الفرنسي واللعب تحت أنظار أقل من 20 ألف متفرج.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org