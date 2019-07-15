سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لمواجهة الركود.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وقدمت شركتا بروتون الماليزية وسكوودا الأوروبية تخفيضات سعرية
تحرير:كريم ربيع ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
سكودا سوبيرب
سكودا سوبيرب
أعلنت شركة بروتون الماليزية تخفيض سعر سيارتها السيدان بريفي 2019، بقيمة 15 ألف جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة سكودا الأوروبية سعر سيارتها «سوبيرب» بقيمة 20 ألف جنيه، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
بريفي تخفض أسعارها للمرة الثانية أعلنت وكيل السيارة الماليزية «بروتون» في مصر، تحريك سعر الفئة الأولى Executive من سيارتها «بريفيه» سيدان الجديدة خلال شهر يوليو الجاري، بقيمة 15 ألف جنيه، وهو التخفيض السعري الثاني للسيارة في أقل من 3 أشهر، حيث تم تخفيض أسعارها في أبريل الماضي
اقرأ المزيد
وزارة-الاستثمار-والتعاون-الدولى-تطلق-النسخة-الثانية (4)

مصر تطلق النسخة الثانية من خريطة الاستثمارية

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون ترويج الاستثمار. وتضمنت النسخة الثانية 2000 فرصة استثمارية جديدة إضافة إلى خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية.
رشاوى-فلوس

هذه المصادر رفعت حصيلة الضرائب إلى 688 مليار جنيه

ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه. وبحسب مصادر حكومية، فقد تجاوزت مصلحة الضرائب مستهدفات الحصيلة خلال العام المالي الماضي 2018-2019 بواقع 6%، نتيجة زيادة الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، والتى تعبر عن النشاط الاقتصادي الحقيقي.
موظفين

التنظيم والإدارة يرسل قواعد الترقية للجهاز الإداري

أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات والجهات المعنية بتطبيق القرار. وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن الجهاز أعد القواعد التنفيذية لقرار الترقية للالتزام بها عند تنفيذ القرار، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بترقية كل من قضى في وظيفته المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الوظيفية التالية مع استحقاق راتب الدرجة المرقى لها بدءًا من شهر يوليو الجاري.
تعاملات بنكية (1)

تتوافق مع الشريعة| ما البنوك الإسلامية وفروعها بمصر؟

يوجد في مصر عدد من البنوك الإسلامية التى تتوافق مع معاملات الشريعة الإسلامية، بينما تقدم البنوك المحلية التقليدية بعض المنتجات والخدمات المتوافقة أيضا مع الشريعة، حيث يوجد في السوق المحلية نحو 14 بنكا يقدم المنتجات الإسلامية، كما يوجد نحو 3 بنوك فقط إسلامية تعمل في مصر، وهي بنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، بالإضافة إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي. وهناك بعض البنوك التي تتيح فروعا للمعاملات الإسلامية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى جانب البنك المصري الخليجي.
اقرأ المزيد من الأخبار
بورصة (2)

هل ينهي البرلمان معاناة البورصة بتثبيت الدمغة؟

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه ينتظر عرض قانون تثبيت ضريبة الدمغة للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية خلال أيام. وتابع أن ما تم التوصل إليه أمس خطوة أولى فقط؛ إذ تعكف لجنة ثلاثية حاليا على دراسة كل ما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة، بغرض وضع تصور كامل للأمر. وأكد أن الاجتماع شهد استجابة جيدة من جميع الحضور، ومناقشات إيجابية حول البورصة المصرية، وسبل تنشيطها، وتأثير الضرائب على جاذبية السوق.. فهل يعيد هذا القانون الاستقرار للبورصة؟.. أم يظل مجرد إجراء على ورق؟
عقارات

بسبب الوقود والكهرباء.. 30% ارتفاعا بأسعار العقارات

توقع مطورون ومستثمرون عقاريون، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وحتى نهاية العام، بنسب تتراوح بين 5 إلى 30%، بعدما أعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، وبنزين 95 بـ9 جنيهات للتر، وبنزين 92 بـ8 جنيهات، وبنزين 80 والكيروسين والسولار بـ6.75 جنيه، كما ارتفعت أسعار المازوت أيضا إلى 4 آلاف و500 جنيه للطن الواحد، كل هذا يدخل في صناعة العقار، بداية من أسعار وتكلفة نقل مواد البناء، ويوميات العمال، فكم نسبة الزيادة في الأسعار؟
انهيار-شرفة-عقار-بالإسكندرية (3)

الإيجار القديم.. مواجهة حامية بين الملاك والمستأجرين

صراع شديد قائم منذ عشرات السنين، لم يكتب له النهاية حتى الآن، إنه الصراع بين الملاك والمستاجرين المتعاقدين بنظام قانون الإيجار القديم، حاولت الإدارات السياسية المتتالية إيجاد حلول له، إلا أنه يحمل بين طياته قرارات قد تشعل حربًا مجتمعية حامية، بين طرفي الصراع.. إلا أن مجلس النواب حاول حل الموضوع بشكل جزئي وتم تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشروط فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية، وتبقى الجزء الخاص بالوحدات السكنية.. وهو ما آثار طرفي الصراع.. فما هو موقف كلاً منهم؟
عقارات (2)

الشهر العقاري: خفض رسوم توثيق العقارات لـ2000 جنيه

قررت مصلحة الشهر العقاري، التابعة لوزارة العدل، تخفيض رسوم توثيق وشَهر عقد بيع عقار، تشجيعا للمواطنين على تسجيل ما لديهم من عقارات، لتصبح ألفي جنيه عن كل شَهر أو تصرف بشأن الوحدة العقارية. وأكدت المصلحة، أنه تم تخفيض رسوم التوثيق والشَهر بناء على التعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، على النحو الوارد مضمونه بنص المادة الأولى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org