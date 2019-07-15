لمواجهة الركود.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

ما زال الركود يخيم على السوق رغم التخفيضات والعروض السعرية الكثيرة التي قدمها عدد كبير من الوكلاء والتجار.. وقدمت شركتا بروتون الماليزية وسكوودا الأوروبية تخفيضات سعرية

تحرير:كريم ربيع ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

أعلنت شركة بروتون الماليزية تخفيض سعر سيارتها السيدان بريفي 2019، بقيمة 15 ألف جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة سكودا الأوروبية سعر سيارتها «سوبيرب» بقيمة 20 ألف جنيه، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.

بريفي تخفض أسعارها للمرة الثانية أعلنت وكيل السيارة الماليزية «بروتون» في مصر، تحريك سعر الفئة الأولى Executive من سيارتها «بريفيه» سيدان الجديدة خلال شهر يوليو الجاري، بقيمة 15 ألف جنيه، وهو التخفيض السعري الثاني للسيارة في أقل من 3 أشهر، حيث تم تخفيض أسعارها في أبريل الماضي

بريفي تخفض أسعارها للمرة الثانية

أعلنت وكيل السيارة الماليزية «بروتون» في مصر، تحريك سعر الفئة الأولى Executive من سيارتها «بريفيه» سيدان الجديدة خلال شهر يوليو الجاري، بقيمة 15 ألف جنيه، وهو التخفيض السعري الثاني للسيارة في أقل من 3 أشهر، حيث تم تخفيض أسعارها في أبريل الماضي بواقع 40 ألف جنيه، ليصبح إجمالي التخفيض 55 ألف جنيه، ويصبح السعر الرسمي للفئة الأولى 240,000 جنيه بدلاً من 294.900 جنيه قبل التخفيضات. فيما ظل سعر الفئة الثانية Premium كما هو 275,000 جنيه.

وتعتمد الفئة الأولى Executive التي تم تخفيض سعرها، على تجهيزات تضم عجلات رياضية من قياس 16 بوصة، نظام فرامل ABS، نظام توزيع الفرملة الإلكتروني EBD، نظام دعم الفرملة في حالات الطوارئ، تحكم إلكتروني في الثبات ESC، نقاط إيزوفيكس لتثبيت مقعد الطفل، وسائد هوائية أمامية، وهناك أيضاً نظام صوتي مع مدخل USB وAUX وبلوتوث مع تحكم من المقود، بالإضافة إلى مستشعرات للمساعدة على إيقاف السيارة وغيرها.





وتأتي بمواصفات ميكانيكية:



سعة المحرك 1561 سي سي.



قوة المحرك حصان/لفة.دقيقة) 140/5000



متوسط استهلاك الوقود 5.8 لترات لكل 100 كيلو متر.



العزم الأقصى 205/2000-4000 نيوتن.متر/لفة.دقيقة.



التسارع من 0-100 (كم/ساعة) خلال 9.6 ثانية.



7 نقلات أتوماتيكية للحركة.



4 سليندرات.



16 صباب.



حقن إلكتروني للوقود.



سعة خزان الوقود 50 لتر.



السرعة القصوى 190.

سكودا تخفض سعر «سوبيرب»

أعلن وكيل السيارة الأوروبية «سكودا» في مصر تخفيض سعر الفئة الأولى Active من سيارتها «سوبيرب» بقيمة 20000 جنيه، لتكون بـ475.000 بدلاً من 495,000 جنيه، في الوقت الذي تستمر فيه أسعار باقي الفئات كما هي، حيث تبقى الفئة Dynamic بسعر 520.000 جنيه، والفئة Ambition بسعر 630.000 جنيه، والفئة Sport Line بسعر 670.000 جنيه.

وتطرح سكودا سيارتها الفاخرة «سوبيرب» في السوق المحلية بمحرك سعة 1400 سي سي، مضافًا إليه شاحن تيربو بقوة 150 حصانا مع عزم 250 نيوتن. متر، مرتبط بناقل حركة أتوماتيكي «DSG» من 7 نقلات، تلك الإمكانيات تُمكن السيارة من الانطلاق من سرعة صفر إلى 100 كيلو متر خلال 8.8 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى 220 كيلو مترا في الساعة.

تتسع حقيبة سوبيرب الخلفية إلى 625 لتراً ويمكن زيادتها إلى 1760 لتر عند الحاجة، وتجهز قياسياً بباقة من تجهيزات الأمان المتكاملة والتي تشمل وسائد هوائية للسائق والركاب والتحكم في إغلاق الوسائد الهوائية للركاب، نظام منع انغلاق الفرامل ABS، التحكم في عزم المحرك MSR، التحكم في الجر ASR، الترس التفاضلي EDL، الفرامل الهديروليكية المساعدة HBA، نظام منع انزلاق السيارة على المرتفعات أو المنحدرات، فرملة يد إلكترونية، نقاط إيزوفيكس لمقاعد الأطفال، نظام مراقبة ضغط الإطارات.

ومن تجهيزات الرفاهية والراحة مستشعرات ضوء ومطر، تشغيل السيارة بدون مفتاح، درج تخزين مبرد، حامل كروت على الزجاج الأمامي، شاشة عدادات رقمية، شاشة للنظام الترفيهي عاملة باللمس من قياس 8 بوصة مع خاصية سمارت لينك لتوصيل الهاتف الذكي، بلوتوث، مداخل USB وAUX وقارئ كارت ذاكرة، مراية ذاتية التعتيم، مستشعرات أمامية وخلفية لصف السيارة مع كاميرا للرؤية الخلفية، نظام تحكم بالمناخ مع ثلاثة مناطق لدرجات الحرارة، مقعد كهربائي للسائق والراكب الأمامي مع ذاكرة، تحكم كهربائي في مقعد الراكب الأمامي من المقاعد الخلفية، بوابة خلفية بتحكم كهربائي وكسوة من الجلد الفاخر للمقاعد وغيرها.