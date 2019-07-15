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الاقتصاد الصيني في أدنى مستوى بسبب الولايات المتحدة

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، في تقرير لها، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، الضوء على إعلان الصين أن نموها الاقتصادي تراجع إلى أبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من 3 عقود، بسبب تجدد التوترات التجارية مع واشنطن، وما نجم عن ذلك من مشكلات مالية مستمرة أثرت سلبا على أحد المحركات الاقتصادية الأكثر حيوية في العالم. وقال مسئولون صينيون: "الاقتصاد نما بنسبة 6.2% بين شهري أبريل ويونيو الماضيين مقارنة بالعام السابق، وبينما يعد هذا النمو الاقتصادي موضع حسد لمعظم بلدان العالم، إلا أنه يمثل أيضا أبطأ وتيرة نمو في الصين منذ 1992".
وأوضحت الصحيفة أن هذا التباطؤ يعد الأكبر خاصة عند مقارنته بوقت سابق من هذا العام، عندما وصل النمو إلى 6.4 %، ما يعادل أدنى مستوى خلال 27 سنة. كما حدد رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانج، هدفا في مارس الماضي، من أجل تحقيق نمو اقتصادي يتراوح ما بين 6 و6.5 % هذا العام، إلا أن الأرقام انخفضت ضمن هذا النطاق، فيما
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الإيبولا-في-الكونغو

اكتشاف أول حالة إيبولا قرب حدود الكونغو ورواندا

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في مدينة جوما بشرق البلاد، وهي موطن لأكثر من مليون شخص، وتقع مباشرة على حدود الكونغو مع رواندا، حيث يعبر عشرات الآلاف سيرا على الأقدام يوميا، ما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس بصورة أسرع في منطقة مكتظة بالسكان قرب حدود رواندا. وظهر فيروس إيبولا بداية في مقاطعتي "كيفو وإيتوري" في شمال الكونغو لمدة عام تقريبا، إذ تم تأكيد عدد قليل من الحالات، لكن تم احتواؤه بسرعة في أوغندا المجاورة في يونيو الماضي بعد أن طلبت أسرة كونغولية تلقي العلاج هناك.
منتخب الجزائر

بعد تأهل الجزائر.. القبض على 282 شخصا في فرنسا

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الإثنين، عن ضبط 282 شخصا، مساء أمس الأحد، خلال صدامات وقعت في عدد من المدن، إثر تأهل منتخب الجزائر لنهائي كأس أمم إفريقيا 2019 على حساب منتخب نيجيريا، بعد الفوز بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ومن أصل الموقوفين، وضع 249 قيد الاحتجاز، وذلك بحسب حصيلة أصدرتها وزارة الداخلية في الساعة السادسة صباحا، ولم تتبين طبيعة الصدامات على الفور، وما إذا كانت قد أسفرت عن سقوط ضحايا، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
مجندة إثيوبية في جيش الإحتلال

«أنتم أسوأ من العرب».. مجندة إثيوبية تفجر أزمة في جيش الاحتلال

أزمة جديدة تضرب أركان التعددية المزعومة التي تدعيها إسرائيل وتروج لنفسها بها كذبا، عبر استخدام شعارات مزيفة مثل البلد المتسامح مع الجميع والمجتمع الذي يحترم الآخر، قبل أن تعريهم وتفضحهم أمام العالم كله أزمة يهود الفلاشا الإثيوبيين، والعنف الذي واجهوه خلال تظاهراتهم الأخيرة، إلا أن هذه المرة كانت الأزمة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي وبين صفوفه، إذ تحدثت تقارير إعلامية، عن ما يواجهه يهود الفلاشا من "التمييز والعنصرية" بشكل يومي داخل ثكنات الجيش الغاصب.
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بـ«لي الأذرع».. تركيا تواصل مخطط السطو على غاز قبرص

لي الأذرع وفرض الخطط كواقع حتمي، سياسة ترسيها القيادة التركية في التعامل مع ملف الغاز القبرصي رغما عن إرادة حكومة قبرص، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، يوم الأحد، عندما أكد أن بلاده ستواصل التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية، إذا لم تقبل حكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا، مقترح زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أقينجي، الذي يقضي بتعاون الجانبين على الجزيرة المقسمة في التنقيب عن الغاز واستخراجه، بزعم أن قبول المقترح يسهم في إحلال السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بحسب مقال لأوغلو في صحيفة سايبراس بوست.
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نظام هواوي الجديد

«هواوي» تعتزم خفض عدد الوظائف في أمريكا

قالت مصادر إن شركة "هواوي" الصينية تعتزم خفض عدد الوظائف في أفرع الشركة بالولايات المتحدة، بسبب تضرر الشركة من استمرار إدراجها على القائمة السوداء، قائلة إنه من المتوقع أن يؤثر الخفض على العاملين بشركة "فيوتشراوي تكنولوجيز"، التابعة لـ"هواوي" والرائدة في مجال البحث والتطوير والتي توظف أكثر من 850 شخصا في واشنطن وتكساس وكاليفورنيا، وبعض العاملين بالفعل داخل الشركة تلقوا إخطارات بالفصل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من الخفض في الأيام المقبلة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر، في تقرير لها، اليوم الأحد.
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كيف خسرت الصين الحرب الإعلامية مع ترامب؟

تسير الصين والولايات المتحدة في عدة اتجاهات عامة في الحرب التجارية القائمة بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام رئاسة البيت الأبيض في يناير من عام 2017، خاصة بعد أن فشلت المفاوضات أكثر من مرة بين الجانبين. وحاولت الصين أن تُجاري الولايات المتحدة في العديد من الأمور التي عُرفت واشنطن بالتفوق فيها، وبالأخص الحملات الإعلامية والدعائية، وهي الوسيلة الأكثر فعالية بشكل عام ضمن الأدوات التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام في نزاعاتها.
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هل ينهار اقتصاد التكنولوجيا في الصين بسبب ترامب؟

بات المشهد في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة غير واضح المعالم، لا سيما بعد أن بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراهنًا على عنصر الوقت، وسياسة النفَس الطويل، التي من الممكن أن تجلب المزيد من المتاعب للصين في المستقبل القريب. وسياسة النفَس الطويل، التي ترجِّح كفّة الأقل تضررًا في فترات الانتظار والتفاوض، ربما لن تصب في مصلحة الصين، التي بدأت تعاني بشدة في العديد من المجالات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وبالأخص في قطاع التكنولوجيا بالبلاد.
الصين-وأمريكا

شروط الصين المسبقة تهدد المحادثات التجارية مع أمريكا

لم تكن الجلسة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين الأسبوع الماضي، قادرة على وضع كل الخطوط العريضة التي يمكن اعتبارها أساسًا للتوصل إلى اتفاق شامل في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى الرغم من التوصل إلى صيغة للهدنة تتضمن مهلة من الوقت لإتاحة الفرصة للتفاوض مجددًا بين الولايات المتحدة والصين، فإن الشروط المسبقة قد لا تأتي بجديد خلال الجلسات التفاوضية بين الجانبين، لا سيما أن هذا المبدأ يرفضه الطرفان.
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