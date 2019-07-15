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7 أفلام مرشحة لجوائز أوسكار.. Toy Story 4 أبرزها

محبو الأفلام ينتظرون كل عام لمعرفة الفائز بجوائز الأوسكار، وفي العام المقبل ستكون ديزني للمرة الثانية على التوالي ضمن المنافسة، كما توجد مجموعة متنوعة من الأفلام
تحرير:إسراء سليمان ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
أفلام الأوسكار
أفلام الأوسكار
احتل الفيلم الشهير "Spider-Man into the spider verse" قوائم ترشيحات جوائز الأوسكار في العام الماضي، وهو أحد أهم أفلام شركة ديزني التي مازالت لها شعبية كبيرة بين الجمهور، وليس ذلك فقط، بل حصل أيضًا على جائزة الـBAFTA لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، وجائزة الـGolden Globes لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، ومن هنا حاولت شركة ديزني أن تصبح منافسًا قويا على جوائز الأوسكار كل عام، والآن لديها بعض الأفلام التي تنافس للوصول إلى صدارة الإيرادات من النصف الأول من عام 2019.
ووفقًا لموقع جولد بيري الأمريكي، حققت الكثير من أفلام ديزني أرباحًا لا يستهان بها في أول 6 أشهر من العام الحالي، على سبيل المثال حصل فيلم ديزني Avengers:Endgame على 850 مليون دولار في الولايات المتحدة، و1.9 مليار دولار عالميًّا، وبالنسبة للأفلام الأخرى، فلم تلق إقبالا كبيرا في شباك التذاكر، لكن
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إقامة عزاء يوسف شريف رزق الله في مسجد عمر مكرم

أقيم عزاء الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم الإثنين، في مسجد عمر مكرم في وسط القاهرة، بعد صلاة المغرب وسط حضور عدد من أصدقائه ومحبيه وأفراد أسرته. ورحل الناقد الكبير عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، عن عمر ناهز الـ77 عامًا، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالته الصحية في بداية يوليو الجاري، حيث كان يتردّد على أحد الأطباء في الفترة الأخيرة للغسيل الكلوي، بعد تعرّضه لبعض المضاعفات وإصابته بـ"ميكروب"، ما دفعه إلى دخول العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرةإثر الأزمة الصحية.
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سراج منير.. ترك الطب من أجل التمثيل ومات بحسرته

لم يكن الفن محمودًا لدى الكثير من العائلات فى أوائل القرن الماضي، فكانت بعض العائلات الكبيرة ترفض زواج بناتها من العاملين فى الفن ويعتبرونه عيبًا. عائلة الفنان سراج منير كانت واحدة من هذه العائلات، فوالده عبد الوهاب بك حسن، مدير التعليم بوزارة المعارف، نجح فى أن يجعل من ابنه طفلا مثقفا وملما بكل القضايا الاجتماعية، حتى صار شابًا فبعثه إلى ألمانيا من أجل دراسة الطب، وأن يعود إلى وطنه مصر وهو طبيب ناجح ويفتح عيادته الخاصة، ولكن الحلم ضاع؛ فهناك بحث سراج منير عن شغفه وضرب بحلم والده عرض الحائط.
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Spider Man يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا

احتفظ فيلم الحركة والمغامرات "Spider Man: Far From Home- الرجل العنكبوت: بعيدا عن الوطن" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلا 45.3 مليون دولار. والفيلم بطولة توم هولاند وجيك جيلنهال وماريسا تومي وزيندايا، ومن إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى، ومن إنتاج شركة مارفل للإنتاج السينمائى. كما احتفظ الجزء الرابع من فيلم الرسوم المتحركة "Toy Story 4- حكاية لعبة 4" بالمركز الثاني هذا الأسبوع محققا إيرادات بلغت 20.7 مليون دولار.
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