7 أفلام مرشحة لجوائز أوسكار.. Toy Story 4 أبرزها

محبو الأفلام ينتظرون كل عام لمعرفة الفائز بجوائز الأوسكار، وفي العام المقبل ستكون ديزني للمرة الثانية على التوالي ضمن المنافسة، كما توجد مجموعة متنوعة من الأفلام

تحرير:إسراء سليمان ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

أفلام الأوسكار

احتل الفيلم الشهير "Spider-Man into the spider verse" قوائم ترشيحات جوائز الأوسكار في العام الماضي، وهو أحد أهم أفلام شركة ديزني التي مازالت لها شعبية كبيرة بين الجمهور، وليس ذلك فقط، بل حصل أيضًا على جائزة الـBAFTA لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، وجائزة الـGolden Globes لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، ومن هنا حاولت شركة ديزني أن تصبح منافسًا قويا على جوائز الأوسكار كل عام، والآن لديها بعض الأفلام التي تنافس للوصول إلى صدارة الإيرادات من النصف الأول من عام 2019.

ووفقًا لموقع جولد بيري الأمريكي، حققت الكثير من أفلام ديزني أرباحًا لا يستهان بها في أول 6 أشهر من العام الحالي، على سبيل المثال حصل فيلم ديزني Avengers:Endgame على 850 مليون دولار في الولايات المتحدة، و1.9 مليار دولار عالميًّا، وبالنسبة للأفلام الأخرى، فلم تلق إقبالا كبيرا في شباك التذاكر، لكن