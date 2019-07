7 أفلام مرشحة لجوائز أوسكار.. Toy Story 4 أبرزها

محبو الأفلام ينتظرون كل عام لمعرفة الفائز بجوائز الأوسكار، وفي العام المقبل ستكون ديزني للمرة الثانية على التوالي ضمن المنافسة، كما توجد مجموعة متنوعة من الأفلام

تحرير:إسراء سليمان ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

احتل الفيلم الشهير "Spider-Man into the spider verse" قوائم ترشيحات جوائز الأوسكار في العام الماضي، وهو أحد أهم أفلام شركة ديزني التي مازالت لها شعبية كبيرة بين الجمهور، وليس ذلك فقط، بل حصل أيضًا على جائزة الـBAFTA لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، وجائزة الـGolden Globes لأفضل فيلم للرسوم المتحركة، ومن هنا حاولت شركة ديزني أن تصبح منافسًا قويا على جوائز الأوسكار كل عام، والآن لديها بعض الأفلام التي تنافس للوصول إلى صدارة الإيرادات من النصف الأول من عام 2019.

ووفقًا لموقع جولد بيري الأمريكي، حققت الكثير من أفلام ديزني أرباحًا لا يستهان بها في أول 6 أشهر من العام الحالي، على سبيل المثال حصل فيلم ديزني Avengers:Endgame على 850 مليون دولار في الولايات المتحدة، و1.9 مليار دولار عالميًّا، وبالنسبة للأفلام الأخرى، فلم تلق إقبالا كبيرا في شباك التذاكر، لكن

ووفقًا لموقع جولد بيري الأمريكي، حققت الكثير من أفلام ديزني أرباحًا لا يستهان بها في أول 6 أشهر من العام الحالي، على سبيل المثال حصل فيلم ديزني Avengers:Endgame على 850 مليون دولار في الولايات المتحدة، و1.9 مليار دولار عالميًّا، وبالنسبة للأفلام الأخرى، فلم تلق إقبالا كبيرا في شباك التذاكر، لكن هل يستحق أي منها أن يحصد الأوسكار في فبراير المقبل؟ بمعنى آخر، هل لدى أي منها القدرة على السير على وتيرة قوية خلال الأشهر الستة المقبلة حتى يتم الإعلان عن الترشيحات؟

يمكننا فقط النظر إلى الأداء العام للأفلام خلال الأشهر الستة الماضية، لنعرف أكثر سبعة أبلت بلاءً حسنًا في دور العرض، وفي طريقها لدخول ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2020:

Toy Story 4 مرشح للحصول على أوسكار أفضل صورة، وبني هذا التوقع على ترشيح "Toy Story 3" للجائزة نفسها العام الماضي، وذلك للنجاح الذي حققه الفيلم في شباك الإيرادات، كان بمنزلة ضمان أن يعرض الفيلم في دور العرض خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومازال من المحتمل أن يكون في مقدمة جوائز الأوسكار.

ويأتي في المرتبة الثانية فيلم Rocketman، الذي كان الفنان الأمريكي من أصل مصري، رامي مالك، قد اقترب من بطولته في وقت سابق، لكن لم يقع عليه الاختيار في النهاية.. الفيلم يحكي قصة نجم موسيقي أيضًا مثل Bohemian Rhapsody، الذي حصد عنه "مالك" جائزة الأوسكار أفضل ممثل.

وجاء فيلم "Us" في المركز الثالث، الذي تشارك فيه الفنانة Lupita Nyong’o، التي حصدت جائزة أوسكار أفضل ممثلة لأدائها الرائع في فيلم 12Years a Slave، وقد أعطى لها السيناريست جوردن بيل الفرصة للمشاركة في Us، إذ تلعب فيه دورًا مثاليا، وبالتأكيد ستلفت انتباه لجان التحكيم في الأوسكار.

في الصيف.. سبايدرمان يحلق بعيدًا عن أمريكا من جديد



ومن أفضل العروض المذهلة لهذا العام هو دور Jonathan Majors في فيلم The Last Black Man in San Francisco، حيث يقدم واحد من أكثر الأدوار المؤلمة لهذا العام، فهو يعيش مع والده الأعمى ويقضي أمسياته في سرد الأفلام الكلاسيكية القديمة، في واحدة من أكثر المشاهد المثيرة في الفيلم، ما جعل الفيلم في قائمة الأفضل، ومدحه النقاد كثيرًا، وهذا بدوره يجعله ضمن قوائم أفلام الأوسكار.

وجاء في المركز الخامس الفيلم الكوميدي Booksmart، الذي قدمت خلاله الممثلة Billie Lourd دورًا رائعًا، إذ ظهرت فيه بشخصية فتاة في المدرسة الثانوية تود أن تعيش حياة الحرية، وربما يكون أداء النجمة المتقن سببًا في أن تنظر لجنة التحكيم بالأوسكار إلى الفيلم.

Spider Man يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أمريكا



ويأتي Late Night في المركز السادس، وهو أحد الأفلام الكوميدية التي حققت نجاحًا مقبولا بالنسبة للأفلام الأخرى، حيث قامت Mindy Kaling الحاصلة على جائزة إيمي بدور رائع، فهي لعبت دور المرأة التي تمر بكثير من المنعطفات في حياتها، لكنها لا تفقد شخصيتها على الإطلاق، ويمكن اختصار رسالة الفيلم في أنه "نسائي"، يساعد المرأة على السير بخطى ثابتة في حياتها، سيكون له حظ في تسجيل حضوره بقوائم الأوسكار، باعتباره أفضل سيناريو.

فيلم The Biggest Little Farm تمكن من تحقيق أرقام كبيرة في شباك التذاكر، وهو يدور حول زوجين يحققان حلمهما في شراء مزرعة غير صالحة للعيش بها، ويأملان في إعادتها للحياة مرة أخرى، وهو مرشح بقوة للفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي.

قبل المصري «ماكو»| 6 أفلام تناولت مآسي وحوادث البحار