القاهرة تتسلم 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي

صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، بأن الهيئة تسلمت، اليوم الإثنين، 10 أتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى كدفعة أولى، على أن يتم تسلم الدفعة الثانية، في شهر أغسطس المقبل، وذلك من ضمن 121 أتوبيسا، والتي من المقرر الانتهاء من توريدها جميعا منتصف 2020، مضيفا أن تكلفة الأتوبيس الواحد تقدر بنحو 3 ملايين و650 ألف جنيه ويتسع لـ50 راكبا، وسيتم تخصيصها لخدمة خط (1033)، الذي يبدأ مساره من دوران شبرا مرورًا بالسواح وروكسي ومصطفى النحاس حتى التجمع الأول بمدينة نصر.

وأشار علي إلى أنه سيتم تموين تلك الأتوبيسات، من خلال محطات تموين الغاز الطبيعي الموجودة بجراجات الهيئة، وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحي العاشر والقطامية وشارع بورسعيد، وجار التوسع في إنشاء محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.وقام وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة