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القاهرة تتسلم 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي
أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعي
صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، بأن الهيئة تسلمت، اليوم الإثنين، 10 أتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى كدفعة أولى، على أن يتم تسلم الدفعة الثانية، في شهر أغسطس المقبل، وذلك من ضمن 121 أتوبيسا، والتي من المقرر الانتهاء من توريدها جميعا منتصف 2020، مضيفا أن تكلفة الأتوبيس الواحد تقدر بنحو 3 ملايين و650 ألف جنيه ويتسع لـ50 راكبا، وسيتم تخصيصها لخدمة خط (1033)، الذي يبدأ مساره من دوران شبرا مرورًا بالسواح وروكسي ومصطفى النحاس حتى التجمع الأول بمدينة نصر.
وأشار علي إلى أنه سيتم تموين تلك الأتوبيسات، من خلال محطات تموين الغاز الطبيعي الموجودة بجراجات الهيئة، وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحي العاشر والقطامية وشارع بورسعيد، وجار التوسع في إنشاء محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.وقام وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بجولة
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صحيفة: مصر تسلم الكويت ملفا لخلايا إخوانية نائمة

قال مصدر أمني كويتي رفيع المستوى، إن وفدا أمنيا مصريا سيصل الكويت خلال الساعات المقبلة على خلفية ضبط خلية إخوانية مؤخرا في الكويت، والتي تم الكشف عنها على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي هشام عشماوي الذي تم تسليمه لمصر مؤخرا، لافتا إلى أن الوفد الأمني المصري سيحمل معه ملفا لبعض الخلايا النائمة داخل الكويت والمرتبطة بتنظيم الإخوان، وأن جهاز أمن الدولة الكويتي سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني المصري.
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

صحيفة القبس: 300 إخواني مصري غادروا الكويت

قالت مصادر أمنية كويتية، إن حوال 300 مصري من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، غادروا الكويت مؤخرا، وذلك بعد القبض غلى خلية إخوانية، واتجه الـ300 إخواني إلى دولة عربية لم تسمها المصادر، و3 دول أخرى، هي: تركيا، أستراليا، بريطانيا، وذلك خوفا من ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا داخل مصر، وذلك حسبما صرحت المصادر لجريدة "القبس" الكويتية، والتي أوضحت أن عناصر الخلية الإخوانية الثمانية الذين ألقي القبض عليهم خضعوا مؤخرا لتحقيقات وصفتها بالماراثونية.
طقس-حار (7)

الأرصاد تحذر: غدا ارتفاع شديد في الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في الحرارة، يصل إلى 4 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون العمل الأهلي لمراجعته

أعلن المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم تسلّم مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، حيث يقوم القسم بمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار. وأضاف "مهران" في بيان اليوم الإثنين، إن رئيس قسم التشريع المستشار أنور أحمد إبراهيم، قرر تشكيل لجنة لمراجعته من المستشارين أعضاء القسم، ومكتبه الفني ومكتبه الفني وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة، لمراجعة مشروع القانون الذي يتكون من (97) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار.
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اتوبيس-مواصلات-مصر (2)

بعد زيادة البنزين.. «مواصلات مصر» تعلن تعريفة جديدة

أعلنت شركة مواصلات مصر، اليوم الإثنين، تعريفتها الجديدة لشبكة مواصلاتها، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة لتحريك أسعار المحروقات، وهي كما يلي في كارت مواصلاتي: تذكرة الميني باص 10 جنيهات زادت بقيمة جنيهين لتصبح 12 جنيها، تذكرة الأتوبيس الكبير 10 جنيهات زادت بقيمة جنيه ووصلت إلى 11 جنيها، التذكرة بقيمة 12 جنيها زادت لتصل لـ13 جنيها، على أن يصل سعر التذكرة خارج الكارت 15 جنيها. وأعلنت وزارة البترول، في بيان لها، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم الجمعة الماضي.
موقف-ميكروباص-وسرفيس (2)

إحالة 21 سائقا للنيابة: لم يلتزموا بالتعريفة الجديدة

رصدت غرفة عمليات محافظة القاهرة، 21 مخالفة لسائقين سرفيس رفعوا تعريفة الركوب على المواطنين عن المقرر بها، وتم التعامل معهم وتحرير المحاضر اللازمة مع سحب الرخص الخاصة بالسيارات وإحالتهم للنيابة، كما تلقت الادارة العامة لخدمة المواطنين 41 شكوى من المواطنين عبر الموقع الإلكتروني للمحافظة www.shakwa.eg، وخدمة تطبيق "واتساب" على رقم 01205734449، لرفع سائقين الأجرة أو تجزئة الرحلة المعلن عنها، جاء ذلك في بيان للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأحد.
السيسي-يوقع

بعد تصديق السيسي| تفاصيل خطة التنمية الاقتصادية 2020

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا رقم 80 لسنة 2019 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2019- 2020، وهو يعد العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019/ 2021- 2022). ووفقا لبيانات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لإتاحة الكثير من فرص العمل الجديدة للشباب، إلى جانب مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات من أجل تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام (1)

انضمام أوتوبيسات «غاز طبيعي» للنقل العام بالقاهرة

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بإنه سيتم استلام أول دفعة من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي وعددها 10 أتوبيسات، خلال الأسبوع الجاري، من إجمالى 121 أوتوبيسا، تعاقدت عليها هيئة النقل العام بالقاهرة للدخول فى الخدمة وتطوير أسطول هيئة النقل العام. وقال عبد العال، فى بيان اليوم السبت، إن ذلك يأتى فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى والموافق 6 يوليو، ومرور 1050 عاما على إنشائها وفى سبيل حرصها على تقديم خدمات أفضل لمواطنيها.
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