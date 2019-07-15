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التنظيم والإدارة يرسل قواعد الترقية للجهاز الإداري

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
موظفو الجهاز الإداري
موظفو الجهاز الإداري
أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات والجهات المعنية بتطبيق القرار. وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن الجهاز أعد القواعد التنفيذية لقرار الترقية للالتزام بها عند تنفيذ القرار، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بترقية كل من قضى في وظيفته المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الوظيفية التالية مع استحقاق راتب الدرجة المرقى لها بدءًا من شهر يوليو الجاري.
وبحسب القواعد التي حددها جهاز التنظيم والإدارة، فيتعين على الموظف مستحق الترقية استيفاء البيانات الخاصة به، وتشمل: - صورة من بطاقة الرقم القومي سارية. - بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم لكل موظف، على أن يتضمن تاريخ التعيين الفعلي، وتاريخ التعيين الفرضي (إن وجد)، وتاريخ آخر ترقية، والمستوى الوظيفي المسكن
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لمواجهة الركود.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركة بروتون الماليزية تخفيض سعر سيارتها السيدان بريفي 2019، بقيمة 15 ألف جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة سكودا الأوروبية سعر سيارتها «سوبيرب» بقيمة 20 ألف جنيه، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
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مصر تطلق النسخة الثانية من خريطة الاستثمارية

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون ترويج الاستثمار. وتضمنت النسخة الثانية 2000 فرصة استثمارية جديدة إضافة إلى خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية.
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هذه المصادر رفعت حصيلة الضرائب إلى 688 مليار جنيه

ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه. وبحسب مصادر حكومية، فقد تجاوزت مصلحة الضرائب مستهدفات الحصيلة خلال العام المالي الماضي 2018-2019 بواقع 6%، نتيجة زيادة الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، والتى تعبر عن النشاط الاقتصادي الحقيقي.
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تتوافق مع الشريعة| ما البنوك الإسلامية وفروعها بمصر؟

يوجد في مصر عدد من البنوك الإسلامية التى تتوافق مع معاملات الشريعة الإسلامية، بينما تقدم البنوك المحلية التقليدية بعض المنتجات والخدمات المتوافقة أيضا مع الشريعة، حيث يوجد في السوق المحلية نحو 14 بنكا يقدم المنتجات الإسلامية، كما يوجد نحو 3 بنوك فقط إسلامية تعمل في مصر، وهي بنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، بالإضافة إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي. وهناك بعض البنوك التي تتيح فروعا للمعاملات الإسلامية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى جانب البنك المصري الخليجي.
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مجلس الدولة يتسلم قانون المعاشات لمراجعته

شكل المستشار أنور أحمد إبراهيم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، مجموعة عمل من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني لمراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لاستكمال إجراءات استصداره، إذ تسلم قسم التشريع، مشروع القانون، أول من أمس الخميس، من مجلس النواب. وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مشروع القانون المشار إليه يتكون من (170) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار، وإنه يمس قطاع كبير من المخاطبين بأحكامه ويتناول بالتنظيم مسائل في غاية الأهمية.
فلوس

غدا..بدء صرف رواتب العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة

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رسميا.. مدبولي يصدر قرارا بالحد الأدنى للأجور

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بتقرير الحد الأدنى للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، اعتبارا من أول يوليو 2019، ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الأولى، على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر، الذي يستحق للموظف أو العامل بدءا من أول يوليو الجاري عند شغله للدرجة الوظيفية، بحيث يكون الحد الأدنى لأجور الدرجة الممتازة 7 آلاف جنيه شهريا، الدرجة العالية 5 آلاف، ودرجة المدير العام 4 آلاف.
دواء-ليرولين (2)

«ليرولين» بديل الترامادول الأكثر مبيعا في مصر

الأدوية هي تلك المواد التى يصفها الأطباء لعلاج مرض ما أو للتخفيف من حدة الآلام أو الوقاية من أمراض بعينها، لكن لهذا الدواء إذا ما استخدم في غير الغرض المخصص له، أو كان هناك إفراط في استخدامه مخاطر عدة على صحة الإنسان وحتى الحيوان. ومع خروج قرار من وزارة الصحة لإخضاع أي صنف دوائي لجدول المخدرات، سرعان ما تجد الإقبال على صنف آخر يحتوي على مواد قريبة من التى فرضت عليها الرقابة، حتى يتحول الأمر لظاهرة، وسط اتهامات لأطباء وصيادلة بالكشف عن هذه المواد للمتعاطين والمدمنين.
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