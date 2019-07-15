التنظيم والإدارة يرسل قواعد الترقية للجهاز الإداري

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

موظفو الجهاز الإداري

أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات والجهات المعنية بتطبيق القرار. وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن الجهاز أعد القواعد التنفيذية لقرار الترقية للالتزام بها عند تنفيذ القرار، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بترقية كل من قضى في وظيفته المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الوظيفية التالية مع استحقاق راتب الدرجة المرقى لها بدءًا من شهر يوليو الجاري.

وبحسب القواعد التي حددها جهاز التنظيم والإدارة، فيتعين على الموظف مستحق الترقية استيفاء البيانات الخاصة به، وتشمل: - صورة من بطاقة الرقم القومي سارية. - بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم لكل موظف، على أن يتضمن تاريخ التعيين الفعلي، وتاريخ التعيين الفرضي (إن وجد)، وتاريخ آخر ترقية، والمستوى الوظيفي المسكن