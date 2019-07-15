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الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد.. الشروط والمحاذير

طلب التصريح لإنشاء الجمعيات الأهلية بـ50 ألف جنيه.. عضوية الأجانب فى الجمعيات الأهلية لا تتجاوز 25%.. وعبد العال: 99% من مطالب المجتمع المدنى تم تحقيقها بموجب هذا القانون
تحرير:أمين طه ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
مجلس النواب
مجلس النواب
بعد مرور أكثر من 8 أشهر على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم فى نوفمبر الماضي، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، بعد المطالب المتكررة والمتزايد لتعديله، وأكد البرلمان أن تعديل القانون يأتي من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية. ونستعرض فى التقرير التالي شروط إنشاء الجمعيات الأهلية، إضافة إلى الإعفاءات والمحاذير لعملها بموجب القانون الجديد.
تلبية المعايير الدولية «تعديلات مشروع القانون تتوافق مع المعايير الدولية، وتلغي عددا من المعوقات، من بينها العقوبات السالبة للحرية فى العمل الأهلي، لحماية العمل الأهلي والتشجيع على التطوع به للاستفادة من طاقات الشباب». هكذا أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع القانون
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البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه (على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008) وجاء مشروع القانون كالآتي، المادة الثانية: تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
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سرقة وبيع.. الوجه الآخر لتحدي الشيخوخة «face app»

48 ساعة كانت كفيلة بغزو تطبيق «face app» أو تحدي الشيخوخة كما تطلق عليه جميع مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، إنستجرام»، إذ تسابق رواد هذه المواقع ونجوم الفن والرياضة فى تجربة هذا التطبيق ونشر صورهم فى سن الشيخوخة من قبيل التهكم على مستقبلهم. انتشار التطبيق بسرعة البرق دفع خبراء أمن المعلومات والتكنولوجيا إلى التحذير من استخدام هذا التطبيق لأنه يمثل خطورة كبيرة عليهم، إذ تقوم الشركة بالولوج إلى الصور الشخصية والمواد المحفوظة على الهاتف من خلال هذا التطبيق لوجود عدة ثغرات أمنية، ومن ثم انتهاك الخصوصية وإفشاء البيانات بهذا التطبيق.
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نهائيا.. مجلس النواب يوافق على قانون العمل الأهلي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، على قانون الجمعيات الأهلية، بعدما استعرض عددا من طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، وكذلك مناقشة رد مجلس الدولة حول القانون، وحدد القانون الذي وافق البرلمان على مجموع مواد في جلسة استمرت 6 ساعات، أمس الأحد، شروط إنشاء الجمعيات الأهلية وكيفية اختيار مجلس إدارتها، كما سمح للأجانب بإنشاء جمعيات، بينما حرم الجهات الإرهابية. وأقر البرلمان، برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال الجمعيات الأهلية، كما تم الإقرار بحظر السماح لها بالمضاربة بالأموال.
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دار الإفتاء تجيز نقل القرنية من المتوفى: وهذه الشروط

أكدت دار الإفتاء، اليوم الاثنين، أنه يجوز شرعا نقل وزرع قرنيّة من متوفى إلى شخص حي مصاب، مشددة على أن الأمر مباح شرعا ولكن بشروط واعتبارات شرعية. وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن ذلك النقل مشروط بتوافر ما يبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة: 32].
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عبد العال: جلسات البرلمان مستمرة حتى يوم الخميس

أسدل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الستار على التكهنات التي تدور داخل أروقة مجلس النواب خلال الأونة الأخيرة، والخاصة بفض دور الانعقاد، والذي من المقرر أن يفض هذه الأيام طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد الموافقة على الموازنة العامة للدولة. وأعلن عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، عن استمرار جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع حتى يوم الخميس، للانتهاء من إقرار عددا من التشريعات الهامة، مشير إلى أنه من المفترض أن ينتهي دور الانعقاد الرابع في 30 يونيه.
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البرلمان يفتتح جلسته العامة.. ويناقش سياسات الحكومة

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، الجلسة العامة، التي تم الموافقة خلالها على تفويض مكتبه (رئيس المجلس والوكيلين) فى تحديد موعد لمناقشة 5 موضوعات عامة مقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة، وجاءت الطلبات مقدمة من النائب مجدي ملك و20 عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر، وتطوير أداء الخدمات الصحية، ووضع خريطة زراعية تساعد في توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية، كما تقدم النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضوا، بطلب بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.
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«قرطام» يقترح بالبرلمان إنشاء منطقة صناعية بالبحيرة

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باقتراح للدكتور علي عبد العال، بإنشاء منطقة صناعية بمحافظة البحيرة، بناءً على مقترح تقدمت به أمانة الحزب بمركز إدكو بالبحيرة، وإحالته إلى اللجنة المختصة بالبرلمان. وقال «قرطام»، إنه سبق وتقرر إقامة منطقة صناعية علي مساحة 250 فدان بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ولم يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع الهام حتى الأن، لافتًا إلى أن المناطق الصناعية تعد هى البوابة الجاذبة للاستثمار، والتي يتمكن من خلالها الشباب إقامة مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إيجاد فرص عمل لهم.
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خالد شعبان: سأتقدم بطلب إحاطة حول حجب موقع «التحرير»

استنكر النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، تحت قبة البرلمان، حجب موقع جريدة "التحرير" الإخباري دون أي سبب من القانون، بحسب البيان الذى نشرته إدارة المؤسسة، أمس الأحد، لافتًا إلى أن حجب المواقع والتضييق على حرية الرأي والتعبير يمثلان خطورة على المجتمع. وأضاف شعبان، فى تصريح لـ«التحرير» أنه سيستخدم الأدوات البرلمانية وسيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للجهات المعنية؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حجب تلك المواقع.
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