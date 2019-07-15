كاس تصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

الوداد - الترجي

حسمت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) موقفها من الطعون المقدمة من قبل نادي الترجي التونسي، ونظيره الوداد الرياضي المغربي، فيما يخص الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم المنصرم (2018/2019). وذكرت محكمة التحكيم الرياضية في بيان رسمي، أن القرار النهائي المتعلق بنهائي دوري أبطال إفريقيا (2018-2019) سيصدر في 31 من شهر يوليو الجاري. وكشف بيان محكمة التحكيم الرياضية عن أن الوداد طلب إلغاء قرار إعادة المباراة، وإعلان فوزه باللقب واستلام الجائزة المالية المخصصة للفائز.

وأوضح البيان أن الترجي بدوره طلب إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة المباراة باعتباره "غير قانوني"، وطالب بإعلانه بطلاً للمسابقة مع الاحتفاظ بالكأس والميداليات والحصول على الجائزة المالية. وواصل بيان محكمة التحكيم الرياضية أن المحكمة الرياضية لن تقدم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بهذه القضية، باستثناء

وأوضح البيان أن الترجي بدوره طلب إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة المباراة باعتباره "غير قانوني"، وطالب بإعلانه بطلاً للمسابقة مع الاحتفاظ بالكأس والميداليات والحصول على الجائزة المالية.



وواصل بيان محكمة التحكيم الرياضية أن المحكمة الرياضية لن تقدم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بهذه القضية، باستثناء إصدار بيان رسمي بالقرار النهائي.



وشهدت مباراة إياب نهائي دوري الأبطال، حالات تحكيمية جدلية نظرًا لعدم الاستعانة بخاصية تقنية الفيديو، وقرر على أثرها الوداد عدم استكمال اللقاء، ومن ثم تقرر فوز الترجي باللقب، قبل أن يعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد ذلك، إعادة اللقاء الثاني على أرض محايدة.

