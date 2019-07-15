رياضة

كاس تصدر بيانا بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م
الوداد - الترجي
الوداد - الترجي
حسمت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) موقفها من الطعون المقدمة من قبل نادي الترجي التونسي، ونظيره الوداد الرياضي المغربي، فيما يخص الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم المنصرم (2018/2019). وذكرت محكمة التحكيم الرياضية في بيان رسمي، أن القرار النهائي المتعلق بنهائي دوري أبطال إفريقيا (2018-2019) سيصدر في 31 من شهر يوليو الجاري. وكشف بيان محكمة التحكيم الرياضية عن أن الوداد طلب إلغاء قرار إعادة المباراة، وإعلان فوزه باللقب واستلام الجائزة المالية المخصصة للفائز.
وأوضح البيان أن الترجي بدوره طلب إلغاء قرار الاتحاد الإفريقي بإعادة المباراة باعتباره "غير قانوني"، وطالب بإعلانه بطلاً للمسابقة مع الاحتفاظ بالكأس والميداليات والحصول على الجائزة المالية. وواصل بيان محكمة التحكيم الرياضية أن المحكمة الرياضية لن تقدم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بهذه القضية، باستثناء
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ليفربول يدرس التعاقد مع كوتينيو من جديد

أبدى النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المتوج حديثا بكوبا أمريكا مع البرازيل، موافقته على العودة إلى ليفربول من جديد، حيث يدرس الريدز خيار استعارة اللاعب من صفوف برشلونة، بعد فشله في تقديم مستويات طيبة مع العملاق الكتالوني منذ انتقاله إليه في شهر يناير من عام 2018، ليتعرض إلى الكثير من صافرات الاستهجان بسبب ضعف مستواه، ومع وصول الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة بشكل رسمي، تقلصت حظوظ كوتينيو في المشاركة أساسيا مع الفريق الموسم المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
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أزمة كاسياس الصحية تدفعه للعمل الإداري مع بورتو

يبدو أن الأزمة الصحية التي عانى منها كاسياس، في نهاية الموسم الماضي، مع بورتو، ستمنعه من اللعب الموسم المقبل، إذ أعلن الفريق البرتغالي أن قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق سينضم إلى طاقم الإدارة للفريق البرتغالي في الفترة المقبلة، كي يلعب دور حلقة الوصل بين اللاعبين ومدرب الفريق وإدارة النادي. وعن هذا الأمر قال كاسياس: "أنا مقبل على شيء مختلف لم أفعله من قبل، أخبرني المدرب الموسم الماضي، برغبته في بقائي، وسأحاول التواصل بين الفريق والنادي".
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توافد جماهير الكاميرون ونيجيريا على استاد إسكندرية

شهد محيط استاد الإسكندرية، اليوم السبت، توافد جماهير منتخبي نيجيريا والكاميرون، إذ بدأت المباراة بين الفريقين في تمام السادسة مساء في إطار منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019"، التي تستضيفها مصر، ويدير المباراة طاقم تحكيم من بوتسوانا بقيادة الحكم جوشوا بوندو. وكان منتخب نيجيريا حجز مقعده في دور الـ 16 بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط خلف مدغشقر، بينما صعد منتخب الكاميرون بعدما حل ثانيا في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف غانا.
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بعد تجديد الإعارة.. ماذا قدم رمضان صبحي للأهلي؟

"سأكون متواجدًا في الأهلي موسم آخر من أجل التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا والذهاب مجددا لكأس العالم للأندية".. هكذا بدأ رمضان صبحي تصريحاته عقب تجديد إدارة النادي الأهلي استعارته من صفوف فريق هدرسفيلد الإنجليزي، وهي تصريحات مشابهة لما أدلى به اللاعب عند التعاقد معه في منتصف الموسم الجاري، نعم كانت نفس الكلمات العاطفية التي تهدف لكسب جماهير السوشيال ميديا ليس أكثر، ولأنه يعلم أن هذه تدعم موقفه مع الجماهير، لذا عاد صبحي ليردد نفس التصريحات من أجل المزيد من الدعم أملا في أن يكونوا خلفه في الموسم الذي سقضيه في الأهلي.
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نائب رئيس اتحاد الكرة البنيني: تنظيم البطولة مبهر

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رابيو: اللعب مع رونالدو سبب انضمامي لليوفي

«يوفنتوس هو نادٍ رائع، يتمتع بمكانة مرموقة بين الأندية الأوروبية، لديه تاريخ عريق.. لقد كانت الأشهر القليلة الماضية معقدة على المستوى الشخصي والمهني، لكنني اليوم مستعد لترك كل شيء خلفي وبدء مغامرة جديدة، أمي هي وكيلي وقد ساعدتني كثيرًا نحن نعمل جيدًا معًا، لقد تجمدت المفاوضات بعض الشيء ولكن قبل فترة قصيرة توصلنا إلى اتفاق نهائي، يوفنتوس له تاريخ عظيم مع العديد من اللاعبين الفرنسيين الكبار الذين لعبوا في صفوفه».. بتلك الكلمات تحدث الفرنسي أدريان رابيو، المنضم حديثًا إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه.
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