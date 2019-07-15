قتيلان و11 مصابا في تصادم عربة إطفاء وميكروباص بالسويس

تحرير:مصطفى خليل ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

الحادث

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة إطفاء أول طريق كورنيش السويس الجديد. كان مرفق الاسعاف بالسويس، قد تلقى بلاغا من المواطنين بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة تابعة للحماية المدنية. وعلى الفور، انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث ونقلت حالتين وفاة منهم سيدة تدعى "أشواق فكرى عباس" تبلغ من العمر 43 عاما وجارٍ التعرف على هوية الشخص الآخر.

كما نقلت سيارات الإسعاف 11 شخصا مصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس، والذى أعلن حالة الطوارئ وفتح غرف العمليات للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي. وانتقل العميد محمد عبد الله قائد المرور، والعميد محمد نبيل مدير إدارة الحماية المدنية بالسويس وعدد من قيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لتسيير الحركة