جريمة

قتيلان و11 مصابا في تصادم عربة إطفاء وميكروباص بالسويس

تحرير:مصطفى خليل ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
الحادث
الحادث
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرين، في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة إطفاء أول طريق كورنيش السويس الجديد. كان مرفق الاسعاف بالسويس، قد تلقى بلاغا من المواطنين بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة تابعة للحماية المدنية. وعلى الفور، انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث ونقلت حالتين وفاة منهم سيدة تدعى "أشواق فكرى عباس" تبلغ من العمر 43 عاما وجارٍ التعرف على هوية الشخص الآخر.
كما نقلت سيارات الإسعاف 11 شخصا مصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس، والذى أعلن حالة الطوارئ وفتح غرف العمليات للحالات التي تستدعي التدخل الجراحي. وانتقل العميد محمد عبد الله قائد المرور، والعميد محمد نبيل مدير إدارة الحماية المدنية بالسويس وعدد من قيادات الأمنية إلى مكان الحادث، لتسيير الحركة
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اعدام

الإعدام شنقا لفلاح قتل صديقه في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الإثنين، بمعاقبة فلاح متهم بقتل صديقه، بالإعدام شنقا وتغريمه المصاريف الجنائية. وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإعدام المتهم "م.ح" فلاح ومقيم بمركز سملوط، لتورطه في قتل صديقه المجنى عليه "م.ف" في يوم 24 يوليو 2016 عمدا مع سبق الإصرار والترصد على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.
اسعاف (2)

مُزارع يُنهي حياة عم زوجته بـ«مّنجل» في الشرقية

?أنهى مُزارع من قرية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، حياة عم زوجته، اليوم الإثنين؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي، كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، فيما جرى الجثة على الجثة بمشرحة مستشفى «الحسينية» المركزي، تحت تصرف نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات لشمال الشرقية.
جثة

مصرع سائق في مشاجرة بسبب خط السير ببني سويف

لقي سائق مصرعه، اليوم الإثنين، إثر مشاجرة مع آخر بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة مركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، بسبب الخلاف على عدم التزام أحدهما بخط السير. وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مركز شرطة اهناسيا، يفيد بورود بلاغا من المستشفى المركزي، بوصول "حازم أ.ع.أ" 27 سنة، سائق، جثة هامدة، اثر مشاجرة بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة المركز.
المتهمون-والأموال-المزيفة

من الحرز للخزينة..رحلة الأموال المضبوطة بجرائم المال

قائمة قضايا هائلة على مدى شهر واحد، أعلنت عنها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اقتربت قيمتها المالية من 9 مليارات جنيه، منها 857 قضية تهرب ضريبى بحجم تعاملات قارب 6 مليارات جنيه، وكذا 500 منشأة متهربة من ضريبة القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه، علاوة على ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، من جراء الاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء، ونوضح فى السطور التالية كيفية التصرف فى الأموال المضبوطة ورحلة المال المضبوط حتى يصل خزينة الدولة.
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نقل مصابين - أرشيفية

بينهم روسيتان ولبنانية..إصابة 5 في حادث تصادم بمطروح

أصيب 5 أشخاص من بينهم سيدتان روسيتان وأخري لبنانية الجنسية، فجر اليوم الجمعة، إثر تصادم سيارتين بعضهما البعض، بالكيلو 140 بمنطقة سيدي عبد الرحمن، على طريق مطروح - الإسكندرية الساحلي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي لتلقي العلاج اللازم. كان بلاغ قد ورد إلى إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية - الساحلى، بالكيلو 140، مما أدى إلى وقوع إصابات. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفسيات لتلقى العلاج.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

انقلاب ميكروباص في مطروح.. وإصابة 14 شخصا

أصيب 14 شخصا صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بمنطقة الزيتون على طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى رأس الحكمة للإغاثة. وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، دخول 14 مصابا إلى مستشفى رأس الحكمة بمطروح نتيجة انقلاب سيارة بمنطقة الزيتون صباح اليوم الأربعاء. وحصلت "التحرير" على أسماء المصابين في الحادث، وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة للطوارئ.
انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في «انقلاب ميكروباص» ببني سويف

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة محافظة بنى سويف، وعلى الفور هرعت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاثة أشخاص هبة حسنين همام اسماعيل 36 سنة، ومقيم العمرانية بمحافظة الجيزة، حسين محمد اسماعيل 37 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط 37 سنة، محمد حسين عبد الوارث 49 سنة ومقيم بمحافظة أسيوط وتم ايداعهم بمشرحة مستشفى بنى سويف العام تحت تصرف النيابة العامة.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع 7 وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام مدخل قرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل ووقوع ضحايا ومصابين، بالطريق الصحراوي بقنا بالقرب من كمين الكرنك ومنطقة أبو طرطور. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، 10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.
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