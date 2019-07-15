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هذه المصادر رفعت حصيلة الضرائب إلى 688 مليار جنيه

تعد الضرائب من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها ميزانية الدولة، خاصة أنها تمثل 75% من الإيرادات، وحققت حصيلة الضرائب نحو 688 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018-2019
تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م
أموال
أموال
ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه. وبحسب مصادر حكومية، فقد تجاوزت مصلحة الضرائب مستهدفات الحصيلة خلال العام المالي الماضي 2018-2019 بواقع 6%، نتيجة زيادة الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، والتى تعبر عن النشاط الاقتصادي الحقيقي.
94 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب خلال 11 شهرا بحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية، فقد ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 93.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الماضي 2018-2019، لتحقق نحو 613.4 مليار جنيه. وبلغت حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات نحو 310 مليارات جنيه
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سكودا سوبيرب

لمواجهة الركود.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركة بروتون الماليزية تخفيض سعر سيارتها السيدان بريفي 2019، بقيمة 15 ألف جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة سكودا الأوروبية سعر سيارتها «سوبيرب» بقيمة 20 ألف جنيه، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
وزارة-الاستثمار-والتعاون-الدولى-تطلق-النسخة-الثانية (4)

مصر تطلق النسخة الثانية من خريطة الاستثمارية

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون ترويج الاستثمار. وتضمنت النسخة الثانية 2000 فرصة استثمارية جديدة إضافة إلى خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية.
موظفين

التنظيم والإدارة يرسل قواعد الترقية للجهاز الإداري

أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات والجهات المعنية بتطبيق القرار. وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن الجهاز أعد القواعد التنفيذية لقرار الترقية للالتزام بها عند تنفيذ القرار، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بترقية كل من قضى في وظيفته المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الوظيفية التالية مع استحقاق راتب الدرجة المرقى لها بدءًا من شهر يوليو الجاري.
تعاملات بنكية (1)

تتوافق مع الشريعة| ما البنوك الإسلامية وفروعها بمصر؟

يوجد في مصر عدد من البنوك الإسلامية التى تتوافق مع معاملات الشريعة الإسلامية، بينما تقدم البنوك المحلية التقليدية بعض المنتجات والخدمات المتوافقة أيضا مع الشريعة، حيث يوجد في السوق المحلية نحو 14 بنكا يقدم المنتجات الإسلامية، كما يوجد نحو 3 بنوك فقط إسلامية تعمل في مصر، وهي بنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، بالإضافة إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي. وهناك بعض البنوك التي تتيح فروعا للمعاملات الإسلامية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى جانب البنك المصري الخليجي.
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برنامج-تكافل-وكرامة (2)

تطبق قريبا.. ما منظومة الدعم النقدي الموحد؟

انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مسودة قانون الدعم النقدي الجديد الذي يدمج جميع برامج الدعم في برنامج "كرامة وتكافل"، وتعتزم الوزارة إحالته إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل. وتبلغ تقديرات حجم معاش الضمان الاجتماعي في موازنة العام المالي الجاري 2019- 2020 نحو 18.5 مليار جنيه، في مقابل نحو 17.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي 2018- 2019، بينما تخطط الحكومة للبدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الموحد بدايةً من شهر أغسطس المقبل، خاصة أنها تعكف حاليا على التوسع في برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ووضع شروط أكثر صرامة للأسر المستحقة.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

بعد زيادة الأسعار.. من ينقذ العاملين بالقطاع الخاص؟

معاناة يعيشها نسبة كبيرة من العاملين فى القطاع الخاص، فى ظل موجة غلاء الأسعار التى تواجهها مصر، فلا أحد ينتبه إلى حالهم ولا يوجد قانون يضمن حقوقهم المادية، فغالبية المؤسسات الخاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور كما يتم تطبيقه على العاملين فى الدولة، وأصبحت زيادة الأسعار تقتطع جزءا كبيرا من رواتب العاملين بالقطاع الخاص، بل هناك رواتب لا تكفى للزيادة؛ لذا يلجأ العاملون إلى الاقتطاع من الجزء المخصص لتعليم أطفالهم أو صحتهم أو طعامهم، وتغيير خريطة حياتهم بما يتناسب مع الزيادة، بدلا من أن تفرض الدولة على أصحاب القطاع الخاص رفع الأجور بما يناسب الزيادة.
بنزين

بعد الزيادة.. تطور أسعار الوقود في مصر منذ التعويم

بدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح منذ عام 2016، وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذى وافق على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار، وبموجب هذا الاتفاق التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة ومهمة، وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وهو ما يعرف بتعويم الجنيه، إلى جانب رفع أسعار الوقود، وغيره من الإجراءات الاقتصادية الصعبة. وخلال هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدار 3 سنوات، ويعد العام الجاري (2019) بمنزلة المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

الفئات والشروط.. قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالقانون، والحافز الشهري للموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون أول يوليو 2019 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019.
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