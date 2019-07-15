هذه المصادر رفعت حصيلة الضرائب إلى 688 مليار جنيه

تعد الضرائب من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها ميزانية الدولة، خاصة أنها تمثل 75% من الإيرادات، وحققت حصيلة الضرائب نحو 688 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018-2019

تحرير:رنا عبد الصادق ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٤ م

أموال

ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه. وبحسب مصادر حكومية، فقد تجاوزت مصلحة الضرائب مستهدفات الحصيلة خلال العام المالي الماضي 2018-2019 بواقع 6%، نتيجة زيادة الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، والتى تعبر عن النشاط الاقتصادي الحقيقي.

94 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب خلال 11 شهرا بحسب البيانات الصادرة من وزارة المالية، فقد ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 93.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي الماضي 2018-2019، لتحقق نحو 613.4 مليار جنيه. وبلغت حصيلة ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات نحو 310 مليارات جنيه