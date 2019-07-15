صحيفة: مصر تسلم الكويت ملفا لخلايا إخوانية نائمة

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م

جماعة الإخوان - صورة أرشيفية

قال مصدر أمني كويتي رفيع المستوى، إن وفدا أمنيا مصريا سيصل الكويت خلال الساعات المقبلة على خلفية ضبط خلية إخوانية مؤخرا في الكويت، والتي تم الكشف عنها على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي هشام عشماوي الذي تم تسليمه لمصر مؤخرا، لافتا إلى أن الوفد الأمني المصري سيحمل معه ملفا لبعض الخلايا النائمة داخل الكويت والمرتبطة بتنظيم الإخوان، وأن جهاز أمن الدولة الكويتي سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني المصري.

وأكد المصدر أن كل شخص سيثبت ضلوعه في أي عمليات إرهابية داخل مصر أو المشاركة والدعم لتنظيم الإخوان، سيتم ضبطه وإحالته إلى التحقيق ومن ثم ترحيله إلى مصر، مضيفا أن التحقيقات ستكشف أيضا هوية المواطنين الكويتيين الذين دعموا أعضاء الخلية المصرية بأي صورة كانت، وأن كل مواطن يثبت دعمه لأعضاء الخلية سيحال إلى