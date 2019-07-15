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صحيفة: مصر تسلم الكويت ملفا لخلايا إخوانية نائمة

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٤ م
جماعة الإخوان - صورة أرشيفية
جماعة الإخوان - صورة أرشيفية
قال مصدر أمني كويتي رفيع المستوى، إن وفدا أمنيا مصريا سيصل الكويت خلال الساعات المقبلة على خلفية ضبط خلية إخوانية مؤخرا في الكويت، والتي تم الكشف عنها على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي هشام عشماوي الذي تم تسليمه لمصر مؤخرا، لافتا إلى أن الوفد الأمني المصري سيحمل معه ملفا لبعض الخلايا النائمة داخل الكويت والمرتبطة بتنظيم الإخوان، وأن جهاز أمن الدولة الكويتي سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني المصري.
وأكد المصدر أن كل شخص سيثبت ضلوعه في أي عمليات إرهابية داخل مصر أو المشاركة والدعم لتنظيم الإخوان، سيتم ضبطه وإحالته إلى التحقيق ومن ثم ترحيله إلى مصر، مضيفا أن التحقيقات ستكشف أيضا هوية المواطنين الكويتيين الذين دعموا أعضاء الخلية المصرية بأي صورة كانت، وأن كل مواطن يثبت دعمه لأعضاء الخلية سيحال إلى
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انضمام أوتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى للنقل العام (2)

القاهرة تتسلم 10 أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي

صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، بأن الهيئة تسلمت، اليوم الإثنين، 10 أتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى كدفعة أولى، على أن يتم تسلم الدفعة الثانية، في شهر أغسطس المقبل، وذلك من ضمن 121 أتوبيسا، والتي من المقرر الانتهاء من توريدها جميعا منتصف 2020، مضيفا أن تكلفة الأتوبيس الواحد تقدر بنحو 3 ملايين و650 ألف جنيه ويتسع لـ50 راكبا، وسيتم تخصيصها لخدمة خط (1033)، الذي يبدأ مساره من دوران شبرا مرورًا بالسواح وروكسي ومصطفى النحاس حتى التجمع الأول بمدينة نصر.
افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

صحيفة القبس: 300 إخواني مصري غادروا الكويت

قالت مصادر أمنية كويتية، إن حوال 300 مصري من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، غادروا الكويت مؤخرا، وذلك بعد القبض غلى خلية إخوانية، واتجه الـ300 إخواني إلى دولة عربية لم تسمها المصادر، و3 دول أخرى، هي: تركيا، أستراليا، بريطانيا، وذلك خوفا من ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا داخل مصر، وذلك حسبما صرحت المصادر لجريدة "القبس" الكويتية، والتي أوضحت أن عناصر الخلية الإخوانية الثمانية الذين ألقي القبض عليهم خضعوا مؤخرا لتحقيقات وصفتها بالماراثونية.
طقس-حار (7)

الأرصاد تحذر: غدا ارتفاع شديد في الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في الحرارة، يصل إلى 4 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يتسلم مشروع قانون العمل الأهلي لمراجعته

أعلن المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن القسم تسلّم مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، حيث يقوم القسم بمراجعته تمهيدًا لاستكمال إجراءات الاستصدار. وأضاف "مهران" في بيان اليوم الإثنين، إن رئيس قسم التشريع المستشار أنور أحمد إبراهيم، قرر تشكيل لجنة لمراجعته من المستشارين أعضاء القسم، ومكتبه الفني ومكتبه الفني وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة، لمراجعة مشروع القانون الذي يتكون من (97) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار.
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افراد-جماعة-الاخوان-الارهابية (2)

صحيفة القبس: 300 إخواني مصري غادروا الكويت

قالت مصادر أمنية كويتية، إن حوال 300 مصري من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، غادروا الكويت مؤخرا، وذلك بعد القبض غلى خلية إخوانية، واتجه الـ300 إخواني إلى دولة عربية لم تسمها المصادر، و3 دول أخرى، هي: تركيا، أستراليا، بريطانيا، وذلك خوفا من ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا داخل مصر، وذلك حسبما صرحت المصادر لجريدة "القبس" الكويتية، والتي أوضحت أن عناصر الخلية الإخوانية الثمانية الذين ألقي القبض عليهم خضعوا مؤخرا لتحقيقات وصفتها بالماراثونية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: الكويت تسلم الخلية الإخوانية لمصر

تصدر قرار الكويت تسليم عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان إلى السلطات المصرية، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "البيان" أن مصادر كويتية مطلعة أعلنت أن عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان، الذين ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم، أول من أمس، سيتم تسليمهم إلى السلطات المصرية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، وفقا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
الشرطة-الكويتية

وصلوا على دفعتين.. ترحيل خلية إخوانية من الكويت لمصر

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية، تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة للإطاحة بعناصر متهمين بالانضمام إلى خلية إخوانية صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر، نقلا عن "العربية.نت". وبحسب الصحيفة الكويتية، فإن خلية الإخوان التي تتكون من 8 أشخاص، والتي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، الجمعة، عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت، قبل أن يتم القبض عليهم وتسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات المصرية. وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة "من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".
نبيل-صادق-النائب-العام

النائب العام: ملاحقة الجريمة عبر الحدود ضرورة وطنية

أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أهمية تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود، منها الجماعات الإرهابية وجرائم الفساد والاتجار بالبشر عبر تضافر الجهود بين الدول العربية لمواجهتها، مشددًا على أنه في ظل استفادة تلك الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل من العسير على دولة بمفردها مواجهة تلك الجرائم. جاء ذلك في كلمته اليوم، خلال افتتاح الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، بمشاركة النواب العموم للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة فلسطين.
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