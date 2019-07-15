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التفاصيل الكاملة لتظلمات الثانوية الأزهرية

189 مقرا لتلقى تظلمات الناجحين بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية.. ورسوم المادة الواحدة 100 جنيه.. وبدء تلقى التظلمات ابتداء من بعد غد.. الأربعاء..
تحرير:باهر القاضى ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر
صالح عباس القائم بأعمال وكيل الأزهر
اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بنسب نجاح 49.98 %، وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78% اما القسم العلمى 67.78%، معهد غزة بنسبة نجاح 83.93 ، أما الشعبة الإسلامية 93.55. وأعلن الأزهر أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%، هبة فتوح حسن، الأول مكفوفين، بمجموع 615، بنسبة 97.6% أدبي، محمد السيد خليل محمد المتولى، الأول أدبي، بمجموع 626 درجة بنسبة 99%- أحمد جمال صابر فريد أول الشعبة الإسلامية، بمجموع 635 درجة بنسبة 94.78%.
وبرر القائم بأعمال وكيل الأزهر، ضعف نسب النجاح لهذا العام، إلى أن كثرة عدد المواد يجعل بعض الطلاب يؤخر مادة أو مادتين مما يؤدى إلى انخفاض نسب الدور الأول، وعدد المواد 16 والطلاب يؤجلون وليس رسوب، وخير دليل العام الماضى فكانت نسب النجاح 67 %..اقرأ ايضا..«التحرير» تحاور أوائل شهادة الثانوية
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه (على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008) وجاء مشروع القانون كالآتي، المادة الثانية: تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
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سرقة وبيع.. الوجه الآخر لتحدي الشيخوخة «face app»

48 ساعة كانت كفيلة بغزو تطبيق «face app» أو تحدي الشيخوخة كما تطلق عليه جميع مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، إنستجرام»، إذ تسابق رواد هذه المواقع ونجوم الفن والرياضة فى تجربة هذا التطبيق ونشر صورهم فى سن الشيخوخة من قبيل التهكم على مستقبلهم. انتشار التطبيق بسرعة البرق دفع خبراء أمن المعلومات والتكنولوجيا إلى التحذير من استخدام هذا التطبيق لأنه يمثل خطورة كبيرة عليهم، إذ تقوم الشركة بالولوج إلى الصور الشخصية والمواد المحفوظة على الهاتف من خلال هذا التطبيق لوجود عدة ثغرات أمنية، ومن ثم انتهاك الخصوصية وإفشاء البيانات بهذا التطبيق.
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نهائيا.. مجلس النواب يوافق على قانون العمل الأهلي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، على قانون الجمعيات الأهلية، بعدما استعرض عددا من طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، وكذلك مناقشة رد مجلس الدولة حول القانون، وحدد القانون الذي وافق البرلمان على مجموع مواد في جلسة استمرت 6 ساعات، أمس الأحد، شروط إنشاء الجمعيات الأهلية وكيفية اختيار مجلس إدارتها، كما سمح للأجانب بإنشاء جمعيات، بينما حرم الجهات الإرهابية. وأقر البرلمان، برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال الجمعيات الأهلية، كما تم الإقرار بحظر السماح لها بالمضاربة بالأموال.
التدخين-يدمر-العين

دار الإفتاء تجيز نقل القرنية من المتوفى: وهذه الشروط

أكدت دار الإفتاء، اليوم الاثنين، أنه يجوز شرعا نقل وزرع قرنيّة من متوفى إلى شخص حي مصاب، مشددة على أن الأمر مباح شرعا ولكن بشروط واعتبارات شرعية. وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن ذلك النقل مشروط بتوافر ما يبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة: 32].
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«التحرير» تحاور أوائل شهادة الثانوية الأزهرية

بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، أسدل الأزهر الشريف الستار على نتائج الثانوية الأزهرية، حيث أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، ظهر اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر. وأجرى شيخ الأزهر، مساء أمس السبت، من ألمانيا حيث يجرى فحوصات طبية، اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق، كما هنأ فضيلته أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى.
الثاني-مكرر-علمي-علي-مستوي-القليوبيه

الثاني علمي بالقليوبية: مجدي يعقوب مثلي الأعلى

قال أحمد السيد أحمد ابن قرية أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إن حلمه منذ الصغر أن يصبح طبيبا مشهورا مثل الدكتور مجدي يعقوب ويعتبره المثل الأعلى له، وهو ما جعله يجتهد ويسهر الليالي في المذاكرة والانتظام في الدروس حتى يحصل على هذا المجموع، مؤكدا أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله ثم أسرته التي وفرت له كل أسباب النجاح وتحملوا المشقة والتعب وسهروا على راحته لتحقيق حلمه، حسب تعبيره.
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بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية الأزهرية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98%، وبلغت النتيجة للقسم العلمي 67.98% والأدبي 41.78% والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98%، بالإضافة لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93% أدبي، والعلمي 77.61%. وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. _ الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%. _ الثانى علمى: أميرة عبد الحميد رخا عبد الحميد، المجموع 649 بنسبة 99.85%. _ الثانى مكرر علمى: مصطفى محمود سعد، المجموع 649 بنسبة 99.85%.
طلاب-الازهر

مادة الصرف تفجر غضب طلاب الثانوية الأزهرية

عبر عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، القسم الأدبى، اليوم الثلاثاء، عن استيائهم الشديد من صعوبة امتحان مادة الصرف، واصفين الامتحان بالصعب وبه الكثير من النقاط التى تحتاج إلى مزيدا من التركيز والوقت، معبرين عن غضبهم من تخصيص ساعتين للامتحان. وتعقد امتحانات الثانوية الأزهرية حتى 29 يونيو الجارى، ويشارك فيها 154 ألف و954 طالب وطالبة بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب أدبى، و 51887 طالب علمى، وكذلك ما يعادل 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.
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