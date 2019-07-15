التفاصيل الكاملة لتظلمات الثانوية الأزهرية

189 مقرا لتلقى تظلمات الناجحين بالثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية.. ورسوم المادة الواحدة 100 جنيه.. وبدء تلقى التظلمات ابتداء من بعد غد.. الأربعاء..

تحرير:باهر القاضى ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بنسب نجاح 49.98 %، وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبى 41.78% اما القسم العلمى 67.78%، معهد غزة بنسبة نجاح 83.93 ، أما الشعبة الإسلامية 93.55. وأعلن الأزهر أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%، هبة فتوح حسن، الأول مكفوفين، بمجموع 615، بنسبة 97.6% أدبي، محمد السيد خليل محمد المتولى، الأول أدبي، بمجموع 626 درجة بنسبة 99%- أحمد جمال صابر فريد أول الشعبة الإسلامية، بمجموع 635 درجة بنسبة 94.78%.

وبرر القائم بأعمال وكيل الأزهر، ضعف نسب النجاح لهذا العام، إلى أن كثرة عدد المواد يجعل بعض الطلاب يؤخر مادة أو مادتين مما يؤدى إلى انخفاض نسب الدور الأول، وعدد المواد 16 والطلاب يؤجلون وليس رسوب، وخير دليل العام الماضى فكانت نسب النجاح 67 %..اقرأ ايضا..«التحرير» تحاور أوائل شهادة الثانوية

وبرر القائم بأعمال وكيل الأزهر، ضعف نسب النجاح لهذا العام، إلى أن كثرة عدد المواد يجعل بعض الطلاب يؤخر مادة أو مادتين مما يؤدى إلى انخفاض نسب الدور الأول، وعدد المواد 16 والطلاب يؤجلون وليس رسوب، وخير دليل العام الماضى فكانت نسب النجاح 67 %..اقرأ ايضا..«التحرير» تحاور أوائل شهادة الثانوية الأزهرية

189 مقرا للتظلمات

وكشف صالح عباس، أن هناك 189 معملا بالإدارات على مستوى الجمهورية يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، معرفة الاطلاع على أوراق امتحانه والتظلم فيها من خلال تواجده بالإدارات التعليمية الأزهرية، وذلك توفيرا لوقت الطلاب والتوفير عليهم بدلا من السفر، وأن الطالب يمكنه من خلال تواجده فى الإدارة من الاطلاع على أوراقه من خلال النت، وذلك على مستوى الجمهورية، ويمكن للطالب أن يتقدم بأى شكوى للمعمل بالإدارة التعليمية فى نفس الوقت .

طرق التظلمات

وكشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يمكن لأى طالب أن يتقدم بطلب رسمي إلى المنطقة الأزهرية التابع لها، للتظلم على المواد التى يرغب التظلم بها، وذلك بدفع مبلغ مالى، قدره 100 جنيه عن كل مادة.



وأوضح رئيس القطاع لـ«التحرير»، أنه يحق للطالب فور التحقق من شخصيته أن يطلع على الإجابة الخاصة به، ومن ثم تتولى لجان المراجعة والتصحيح الخاصة بالإشراف على التظلمات، مراجعة المواد محل التظلمات مراجعة دقيقة، إعلاء لمصلحة الطالب، وفى حالة ثبوت حصول الطالب على درجات أعلى من الدرجات التى حصل عليها قبل التظلم، سيحصل على حقه دون أى مجاملات أو خروج على القوانين واللوائح.



وتابع: أن التظلمات ستنطلق بعد غد الأربعاء، ولمدة شهر، وفى حالة وجود عطلات رسمية أثناء المدة المحددة للتظلمات، فإنه سيتم التعويض بأيام بديلة لأيام الإجازات، وذلك حرصا من الأزهر الشريف على توفير المدة كاملة أمام الطلاب من أجل التقدم بالتظلمات، لمن يرغب من الطلاب التقدم بتظلمات.



وأشار خليل، إلى أنه وفقا لتعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لتخفيف المعاناة على أولياء الأمور، فتقرر فتح باب التظلمات على مستوى الجمهورية، بمعدل 189 مقر لتلقى التظلمات فى كافة أنحاء الجمهورية، على عكس الحال فى الماضى، فكانت القاهرة محل تلقى التظلمات، الأمر الذى كان يسبب معاناة السفر للطلابر وأولياء الأمور، ومن ثم قرر الأزهر فتح باب التظلمات فى كافة أنحاء المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

عدد الناجحين بالثانوية الأزهرية

وأعلن وكيل الأزهر نسبة النجاح بالقسم الأدبي 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85 ألفا و867 طالبا، حضر منهم 80 ألفا و181 طالبا، وبلغ عدد الناجحين منهم 33 ألفا و496 طالبا.أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46 ألفا و835 طالبا، حضر منهم 35 ألفا و672 طالبا، وبلغ عدد الناجحين منهم 24 ألفا و251 طالبا.وقسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعهم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179، حضروا جميعهم، والناجحون 146 طالبا.