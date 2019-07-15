شرط وحيد لتشكيل لجنة مؤقتة تدير اتحاد الكرة

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

اتحاد الكرة

علمت «التحرير»، الشرط الوحيد لتشكيل لجنة مؤقتة تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، وبحسب المصادر، لـ«التحرير»، فان تشكيل لجنة يتوقف على طلب اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد، على أن يكون دور اللجنة استشاريا فقط. ويعد سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة هو القائم بأعمال رئيس المجلس بعد استقالة مجلس إدارة الاتحاد.

كما كشف المصدر، عن وجود اتصالات من جانب أعضاء الجمعية العمومية لطلب عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «الجمعية العمومية ترغب في منع عمل أعضاء اتحاد الكرة في الإعلام ووضع بند بذلك في لائحة النظام الأساسي». وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني



كما كشف المصدر، عن وجود اتصالات من جانب أعضاء الجمعية العمومية لطلب عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، قائلًا: «الجمعية العمومية ترغب في منع عمل أعضاء اتحاد الكرة في الإعلام ووضع بند بذلك في لائحة النظام الأساسي».



وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب الخروج المهين للمنتخب الوطني، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.



وكشف ثروت سويلم أن الهدف الرئيسي لاتحاد الكرة هو إنهاء بطولتي الدوري والكأس في المواعيد المحددة لهما وفق الجدول المعلن قائلا: "هذا ما نفكر فيه حاليا ونسير على تنفيذه في الفترة المقبلة".