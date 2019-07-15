بايرن ميونخ يتقبل صعوبة التعاقد مع ساني

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

ليروي ساني

يبدو أن بايرن ميونخ تقبل فكرة صعوبة التعاقد مع النجم الألماني ليروى ساني من صفوف مانشستر سيتي، على أقل تقدير خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الألمانية، وسيوجد ساني في قائمة مانشستر سيتي التي تستعد للسفر إلى القارة الآسيوية لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد اليوم الإثنين، وذلك وسط تمتع إدارة مانشستر سيتي بثقة كبيرة بشأن رغبة ساني نفسه في البقاء في صفوف الفريق الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين على التوالي.

وسبق أن أعلن بايرن ميونخ أن ليروى ساني يوجد على رأس أولويات الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، ومع ذلك، كي تتم أي صفقة يتوجب على ساني إخبار مانشستر سيتي برغبته في الرحيل أولًا، وهو الأمر الذي لم يحدث، ليزداد يقين إدارة السيتي برغبة اللاعب نفسه في الاستمرار بصفوف الفريق الإنجليزي. ويطلب مانشستر سيتي

وسبق أن أعلن بايرن ميونخ أن ليروى ساني يوجد على رأس أولويات الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، ومع ذلك، كي تتم أي صفقة يتوجب على ساني إخبار مانشستر سيتي برغبته في الرحيل أولًا، وهو الأمر الذي لم يحدث، ليزداد يقين إدارة السيتي برغبة اللاعب نفسه في الاستمرار بصفوف الفريق الإنجليزي.



ويطلب مانشستر سيتي الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل النجم الألماني، وعلى الرغم من رغبة بايرن ميونخ الشديدة في التعاقد معه لتعويض رحيل النجمين فرانك ريبيري وأرين روبين، إلا أن العملاق البافاري بات مستسلما لإمكانية ضم ساني هذا الصيف.



وأضاف موقع "سكاي سبورتس" أن بايرن ميونخ سيوجه بوصلته في الأيام المقبلة، للتعاقد مع لاعب تشيلسي كالوم هودسون أودوي ويانيك كاراسكو الذي يلعب في صفوف داليان يفانج الصيني.