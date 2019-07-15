رياضة

بايرن ميونخ يتقبل صعوبة التعاقد مع ساني

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
ليروي ساني
ليروي ساني
يبدو أن بايرن ميونخ تقبل فكرة صعوبة التعاقد مع النجم الألماني ليروى ساني من صفوف مانشستر سيتي، على أقل تقدير خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الألمانية، وسيوجد ساني في قائمة مانشستر سيتي التي تستعد للسفر إلى القارة الآسيوية لخوض الفترة الإعدادية للموسم الجديد اليوم الإثنين، وذلك وسط تمتع إدارة مانشستر سيتي بثقة كبيرة بشأن رغبة ساني نفسه في البقاء في صفوف الفريق الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي في آخر موسمين على التوالي.
وسبق أن أعلن بايرن ميونخ أن ليروى ساني يوجد على رأس أولويات الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري، ومع ذلك، كي تتم أي صفقة يتوجب على ساني إخبار مانشستر سيتي برغبته في الرحيل أولًا، وهو الأمر الذي لم يحدث، ليزداد يقين إدارة السيتي برغبة اللاعب نفسه في الاستمرار بصفوف الفريق الإنجليزي. ويطلب مانشستر سيتي
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حفيظ دراجي: «فرحتنا بالفوز لم تكتمل»

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ساديو مانى مع رياض محرز

كيف تفوق ماني ومحرز على محمد صلاح في أرض الكنانة؟

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ريال مدريد يعلن انتقال كوفاسيتش إلى تشيلسي نهائيا

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أعفى ديربي كاونتي مدربه فرانك لامبارد من الوجود اليوم الإثنين، في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وذلك لمنحه الفرصة للتفاوض مع إدارة تشيلسي التي تبحث تعيينه مدربًا للبلوز الموسم المقبل، خلفًا للإيطالي ماوريسيو ساري الذي رحل لتدريب يوفنتوس، وقال ديربي في بيانه: "نفسح المجال أمام لامبارد لحسم مفاوضاته مع تشيلسي، بشأن احتمالية تدريبه للفريق في أقرب وقت ممكن، وإذا حسم لامبارد أموره، فسينتظرنا مجهود كبير لنبذله كي نجد بديلا له"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني.
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مالك ليفربول يستهدف لقب الدوري الموسم المقبل

أكد مالك ليفربول جون هنري على تركيز الفريق على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، وذلك بعد خسارة اللقب الموسم المنقضي بفارق نقطة وحيدة عن البطل مانشستر سيتي، وعلى الرغم من خيبة الأمل تلك، تمكن الريدز من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، وقال مالك ليفربول في هذا الشأن: "بالنسبة لي الفوز بدوري الأبطال أكبر من الدوري الإنجليزي إلا أن الجماهير ترغب في البريميرليج، وأعرف جيدًا أننا سنركز بشدة للتتويج بهذا اللقب الموسم المقبل".
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