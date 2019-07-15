عمرو أديب: الجمهور نزع من صلاح لقب فخر العرب

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

محمد صلاح

فتح الإعلامي عمرو أديب النار على بعض الجماهير، التي هاجمت محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال الساعات الماضية، بعد وصول الجزائر بقيادة رياض محرز نجم مانشستر سيتي، والسنغال بقيادة ساديو ماني نجم الريدز، إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. وكتب عمرو أديب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الأصل قرر يبيع صلاح في ثوانى، وأن ينزع منه لقب فخر العرب، ناس حقيقى مالهاش أمان، من كام يوم كان ابن مصر وأمل مصر.. الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة، مش يوم أه ويوم لا.. فعلا قمة الهبل والتوحش".

عمرو أديب انتابته حالة من الفرح عقب إحراز منتخب الجزائر هدف الصعود إلى المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية، التي تحتضنها مصر حتى 19 من الشهر الجاري. بعض الجمهور غدار وقليل الاصل قرر يبيع صلاح في ثوانى وان ينزع منه لقب فخر العرب ناس حقيقى مالهاش امان من كام يوم كان ابن مصر وامل مصر . الجمهور المحترم