فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

هل نشاهد جزءًا ثالثا من مسلسل «أبو العروسة»؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
مسلسل أبو العروسة
مسلسل أبو العروسة
كسرت مسلسلات "الأوف سيزون" حالة الهدوء التي سيطرت على بلاتوهات التصوير عقب انتهاء الموسم الرمضاني، إذ انطلق تصوير الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» للسيناريست عمرو محمود ياسين والمنتج أحمد عبد العاطي. يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني، والذي عُرض مطلع العام الجاري، وتم الكشف عن بطلة الحكاية الأولى «براد الشاي»، وهي الفنانة هبة مجدي التي لم يسبق لها المشاركة في الأجزاء السابقة، ويشاركها في تلك الحكاية كل من عبير صبري وهاني عادل بقيادة المخرج محمد سلامة، ولم يتم كشف التفاصيل عن باقي الحكايات الـ8 المقرر عرضها في سبتمبر المقبل.
إلى جانب «نصيبي وقسمتك» انتهى السيناريست أحمد صبحي من كتابة أول 30 حلقة من الجزء الثالث من مسلسل «البيت الكبير» بطولة لوسي وسوسن بدر وأحمد بدير ولقاء سويدان، والذي يأتي استكمالا للجزء الثاني الذي عُرض في فبراير الماضي، ولاقى نجاحا كبيرا، ويجرى حاليا المخرج محمد النقلي التحضيرات
اقرأ المزيد
سلمان خان

سلمان خان يختار أفضل 5 ممثلين في بوليوود

اختار النجم الهندي سلمان خان، أفضل خمسة ممثلين في السينما الهندية "بوليوود"، قائلا إنه لا يوجد في "بوليوود" من هو أفضل من هؤلاء الخمسة، وأشار إلى أنه من بينهم. "خان" معروف بموهبته وأعماله الفنية العديدة، التي حققت نجاحًا واسعًا، لكنه يُعرف -أيضًا- بجرأته وصراحته في التعبير عن آرائه، والتي أحيانًا ما توقعه في مأزق. وأكد خان في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن هؤلاء الخمسة تمكنوا من صناعة أسماء لهم، وحافظوا على نجوميتهم لفترة طويلة، وهو أمر صعب.
موتمر-الملك-لير-من-جدة (1)

«الملك لير» بختام موسم جدة..والفخراني يشيد بالسعودية

قبل يومين سافرت أسرة مسرحية «الملك لير» بطولة النجم يحيى الفخراني إلى السعودية من أجل عرض المسرحية هناك لمدة ثلاثة أيام، بعد نجاح العروض التي قدمها الفنان محمد هنيدي بصحبة أسرة مسرحية «3 أيام فى الساحل»، وقيام مؤتمر صحفى فى جدة بحضور القائمين على «كايرو شو» المنتج لمسرحية «الملك لير» وأبطال العرض المسرحي، وأعرب الفنان يحيى الفخراني، خلال المؤتمر، عن سعادته البالغة بالتطور الحضاري وليس الفني فقط الذي تشهده المملكة العربية السعودية حاليا، مؤكدا أن ذلك يعد إضافة كبيرة للفن المصري الذي يعد الجمهور السعودي وكل من يتحدث العربية من جمهوره.
شريف-مدكور

صورة لشريف مدكور من جلسة الكيماوي.. ورسائل دعم محبيه

يواصل الإعلامي شريف مدكور بقوة وصلابة محاربة مرض السرطان الذي كشف عن إصابته به مؤخرا، ما اضطره لإجراء عملية جراحية عاجلة. ونشر شريف مدكور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له في أثناء تلقيه جلسات العلاج الكيميائي، وكتب عليها معلقا: "جلسة كيمو، ربنا يشفي كل مريض". وظهر "مدكور" في الصورة جالسا على كرسي تلقي العلاج، وقد تم توصيل المحلول إلى يده، وظهرت إحدى عينيه وكأنه غير قادر على فتحها، وهي العين التي أعلن في أول يوليو الجاري، خلال فيديو نشره عبر "فيسبوك"، عن إصابته بقطع في الشبكية بها.
اقرأ المزيد من الأخبار
يحيى-الفخرانى-الملك-لير

أسرة «الملك لير» تصل إلى جدة لبدء العروض

وصل فريق عمل مسرحية الملك لير إلى جدة لبدء عرض المسرحية هناك، وحرصت الفنانة هبة مجدى على مشاركة جمهورها لحظة وصولها، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، وظهر معها الفنان الكبير يحيى الفخراني وكتبت: "وصلنا إلى مطار جدة مع أبي الروحي يحيى الفخراني لعرض مسرحية الملك لير في فاعليات موسم جدة". وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد أعلن منذ فترة أن المملكة ستستضيف عرض "الملك لير" في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، ويشارك فيها فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، إخراج تامر كرم.
سوسن-بدر. (3)

سوسن بدر: اللي يمد إيده عليه يبقى مستغني عن روحه

كشفت الفنانة سوسن بدر عن الكثير من أسرار حياتها وعن آرائها فى الكثير من القضايا، خلال برنامج «اسألني»، الذي تم تسجيله قبل لقائها مع «الستات مايعرفوش يكدبوا»، وهذه أبرز تصريحاتها: - اسمي الحقيقي هو سوزان أحمد بدر الدين، لكن المخرج الراحل شادي عبد السلام هو من اختار لي اسم (سوسن) لأني كنت سأشارك في فيلم «نفرتيتي وإخناتون» الذي كان يجهز له وقتها، وكان الاسم من وجهة نظره يوحي بأنه أجنبي، وكان لا يريد أن يحتوى تتر الفيلم المصري على أى اسم "يشبه أسماء الخواجات".
سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر في زى كليوباترا.. وعمرو سلامة يكشف السبب

نشر المخرج عمرو سلامة، صورة تجمعه بالفنانة سوسن بدر، وهى ترتدي الزي الفرعوني، على حسابه بموقع «إنستجرام»، وعلّق عليها: «سعيد جدا بالعمل لأول مرة، مع الممثلة الجميلة والموهوبة والتي تمتلك خبرة ومهنية، خلال تصوير حملة PSA»، وانهالت التعليقات على الصورة التي أشادت بملامح الفنانة الفرعونية، وأخذ البعض يكتب: «الهاربة من المتحف سوسن بدر». وتأتي هذه الصور من كواليس تصوير إعلان حملة «100 مليون صحة»، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن سرطان البروستات. وتظهر سوسن بدر خلال الإعلان بدور فنانة وهى تصور عملا فنيًا بالملابس كلبيوتار ومن حولها الخدم.
رعب-604-من-مسلسل-نصيبي-وقسمتك-2-يضحك-المشاهدين

5 مسلسلات في شتاء 2020.. الجمهور ينتظر هذا العمل

النجاح الكبير الذى حققته أعمال درامية خارج موسم رمضان، والتى يبدأ عرضها مع نهاية كل عام، لتمتد فى الشهور الأولى من فصل الشتاء، جعل الكثيرين يتحمسون لها، سواء النجوم أو المشاهدون، ما خلق موسما جديدا بخلاف الشهر الكريم، يطلق عليه «الأوف سيزون»، ولعل من أشهر الأعمال التي عرضت خلاله في العامين الماضيين هو «أبو العروسة» بجزأيه. وهناك العديد من الأعمال الدرامية التي سنكون على موعد معها خلال شتاء 2020، بعضها سينطلق نهاية ديسمبر، وأغلبها تمتد إلى أكثر من 30 حلقة، وقد تصل إلى 45 أو 60 أو أكثر من ذلك.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org