هل نشاهد جزءًا ثالثا من مسلسل «أبو العروسة»؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

مسلسل أبو العروسة

كسرت مسلسلات "الأوف سيزون" حالة الهدوء التي سيطرت على بلاتوهات التصوير عقب انتهاء الموسم الرمضاني، إذ انطلق تصوير الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» للسيناريست عمرو محمود ياسين والمنتج أحمد عبد العاطي. يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني، والذي عُرض مطلع العام الجاري، وتم الكشف عن بطلة الحكاية الأولى «براد الشاي»، وهي الفنانة هبة مجدي التي لم يسبق لها المشاركة في الأجزاء السابقة، ويشاركها في تلك الحكاية كل من عبير صبري وهاني عادل بقيادة المخرج محمد سلامة، ولم يتم كشف التفاصيل عن باقي الحكايات الـ8 المقرر عرضها في سبتمبر المقبل.

إلى جانب «نصيبي وقسمتك» انتهى السيناريست أحمد صبحي من كتابة أول 30 حلقة من الجزء الثالث من مسلسل «البيت الكبير» بطولة لوسي وسوسن بدر وأحمد بدير ولقاء سويدان، والذي يأتي استكمالا للجزء الثاني الذي عُرض في فبراير الماضي، ولاقى نجاحا كبيرا، ويجرى حاليا المخرج محمد النقلي التحضيرات