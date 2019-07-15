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رسالة حب.. هكذا رد ناصيف زيتون على «قُبلة» إليسا

تحرير:التحرير ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م
إليسا
إليسا
أحيا المطرب السوري ناصيف زيتون، ليلة أمس الأحد، إحدى أمسيات مهرجان أعياد بيروت. وحرصت الفنانة إليسا على الجلوس بين الجمهور الحاضر في الحفل، ورحب "ناصيف" بالنجمة اللبنانية بطريقة تعبر عن تقديره وحبه لها، حيث نزل من على خشبة المسرح وتوجه إليها في أثناء غنائه أغنيته "نامي ع صدري"، وطلب من الشخص الجالس بجانبها أن ينهض ليحل مكانه، وبصوت حماسي طلب من الجمهور التصفيق لـ"إليسا" التي طبعت على خده "قُبلة" في خطوة جريئة منها، ليبادلها التحية بـ"قُبلة" على يدها، ثم عاد إلى المسرح لاستكمال حفله.
ووجهت إليسا، اليوم الإثنين، رسالة لناصيف زيتون، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "ما أجمل طاقتك وموهبتك وصوتك وحضورك ولياقتك! كتير فرحت بحفلك بأعياد بيروت وبكل اللي قدمته على المسرح من فرح وفن.. الله يوفقك على طول". ومن جانبه، رد ناصيف زيتون على رسالة إليسا عبر "تويتر"، بقوله: "من قلب قلبي فرحت بوجودك
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