وزير الخارجية يدعو إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٣ م

وزير الخارجية سامح شكري خلال اللقاء

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية مايرون برليليانت، وتناولا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. ودعا شكري إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر، في ظل الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة التي تتيحها السوق المصرية، التي تعكس المناخ الاستثماري الذي هيأته الإصلاحات الاقتصادية للحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية. وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استهل اللقاء بالترحيب بنائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية.

وأكد شكري تقدير مصر لدور غرفة التجارة الأمريكية الهام في ترسيخ التعاون الاقتصادي والتجاري، والذي يعد أحد أهم دعائم العلاقات الاستراتيجية الممتدة التي تربط بين البلدين.وأضاف حافظ أن بريليانت ثمن الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، فضلا عن المشروعات القومية الكبرى الجاري