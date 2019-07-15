جريمة

مباحث التموين تلاحق لصوص «قوت الغلابة» بحملات مكبرة

لا تدخر أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهدا في إحكام سيطرتها على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي بحزم وقوة لمهربي المواد المدعمة في السوق السوداء وحماية محدودي الدخل
تحرير:محمد الشاملي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
حملة تموينية
حملة تموينية
جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
أسفرت الحملات عن ضبط 163 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن مطحن متعاقد مع وزارة التموين بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة؛ لاستيلائه على كميات كبيرة من الأقماح المحلية والمستوردة المخصصة للمطاحن لإنتاج الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة، قدرها
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اعدام

الإعدام شنقا لفلاح قتل صديقه في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون، اليوم الإثنين، بمعاقبة فلاح متهم بقتل صديقه، بالإعدام شنقا وتغريمه المصاريف الجنائية. وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإعدام المتهم "م.ح" فلاح ومقيم بمركز سملوط، لتورطه في قتل صديقه المجنى عليه "م.ف" في يوم 24 يوليو 2016 عمدا مع سبق الإصرار والترصد على خلفية نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.
اسعاف (2)

مُزارع يُنهي حياة عم زوجته بـ«مّنجل» في الشرقية

?أنهى مُزارع من قرية «الاتحاد» القريبة من منطقة «كوبري سليم» التابعة لدائرة مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية، حياة عم زوجته، اليوم الإثنين؛ بعدما استعان بشقيقه وقتل المجني عليه بتسديد عدة طعنات بواسطة «مّنجل» زراعي، كان بحوزته، وذلك إثر خلافات أسرية سببها خلافًا مع زوجته، فيما جرى الجثة على الجثة بمشرحة مستشفى «الحسينية» المركزي، تحت تصرف نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات لشمال الشرقية.
جثة

مصرع سائق في مشاجرة بسبب خط السير ببني سويف

لقي سائق مصرعه، اليوم الإثنين، إثر مشاجرة مع آخر بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة مركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، بسبب الخلاف على عدم التزام أحدهما بخط السير. وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مركز شرطة اهناسيا، يفيد بورود بلاغا من المستشفى المركزي، بوصول "حازم أ.ع.أ" 27 سنة، سائق، جثة هامدة، اثر مشاجرة بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة المركز.
المتهمون-والأموال-المزيفة

من الحرز للخزينة..رحلة الأموال المضبوطة بجرائم المال

قائمة قضايا هائلة على مدى شهر واحد، أعلنت عنها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اقتربت قيمتها المالية من 9 مليارات جنيه، منها 857 قضية تهرب ضريبى بحجم تعاملات قارب 6 مليارات جنيه، وكذا 500 منشأة متهربة من ضريبة القيمة المضافة بإجمالى حجم تعاملات قرابة 2 مليار جنيه، علاوة على ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة ما بين دولار ويورو، من جراء الاتجار فى العملات الأجنبية بالسوق السوداء، ونوضح فى السطور التالية كيفية التصرف فى الأموال المضبوطة ورحلة المال المضبوط حتى يصل خزينة الدولة.
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التموين -مصنع-حلوى جافة1

كيف تصدت الداخلية لمصانع بير السلم خلال 48 ساعة؟

التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
مباحث-التموين

الداخلية تنتصر لمحدودي الدخل وتتصدى للصوص الدعم

حماية محدودي الدخل والتصدي لحالات الغش التجاري، شعار رفعته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
كلنا-واحد (1)

الداخلية تطلق المرحلة الثامنة من مبادرة «كلنا واحد»

توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأجهزة الدولة باتخاذ جميع الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، ترجمتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على أرض الواقع من خلال مواصلة المشاركة فى فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها في 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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كيف تصدى حي الهرم لمطاعم ومحلات الموت في الهضبة؟

حي سكني يقطنه الملايين، يحظى بمتابعة دقيقة وحملات تفتيشية مكبرة لا تتوقف من قبل الأجهزة المعنية في مقدمتها قوات الشرطة يتبعها القائمون على إدارة حي الهرم بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع، الذي يولي اهتماما كبيرا بمنطقة الهرم نظرا لكثافتها السكانية المرتفعة، فضلا عن أنها تضم منشآت حيوية بعضها أثري يقصده السائحون من مختلف البلدان للاستمتاع بالحضارة الفرعونية في حضرة أهرامات الجيزة الثلاثة وتمثال أبي الهول.
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