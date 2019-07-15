مباحث التموين تلاحق لصوص «قوت الغلابة» بحملات مكبرة
لا تدخر أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهدا في إحكام سيطرتها على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي بحزم وقوة لمهربي المواد المدعمة في السوق السوداء وحماية محدودي الدخل
تحرير:محمد الشاملي
١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م
حملة تموينية
جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
أسفرت الحملات عن ضبط 163 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن مطحن متعاقد مع وزارة التموين بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة؛ لاستيلائه على كميات كبيرة من الأقماح المحلية والمستوردة المخصصة للمطاحن لإنتاج الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة، قدرها
أسفرت الحملات عن ضبط 163 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن مطحن متعاقد مع وزارة التموين بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة؛ لاستيلائه على كميات كبيرة من الأقماح المحلية والمستوردة المخصصة للمطاحن لإنتاج الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة، قدرها 187,870 طن أقماح محلية ومستوردة عن طريق التلاعب بالدفاتر وإصدار أذونات إضافية على خلاف الحقيقة، والتصرف فيها ببيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، مُهدرا أموال الدعم التى توفرها الدولة للمواطنين من محدودي الدخل، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وألقت القوات القبض على اثنين من مسؤولي المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة؛ لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ قدره خمسمئة واثنان وخمسون ألفا وخمسمئة وأحد عشر جنيها، وفقا لما ورد في تقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية بأن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط المدير المسؤول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية؛ لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية وقدرها 19548 عبوة بدون فواتير وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وأدوية ومحاليل لعلاج العديد من الأمراض وأدوية مؤثرة فى الحالة النفسية وبعضها منتهى الصلاحية بتخزينها داخل مخزن غير مرخص ملحق بالصيدلية المشار إليها غير مستوفى اشتراطات التخزين الجيد، ولا يتم صرفها إلا بناءً على تذاكر طبية من خلال إحدى شركات الأدوية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وشملت الجهود ضبط 55 قضية أسطوانات بوتاجاز بإجمالي 1100 أسطوانة بنطاق محافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، بنى سويف، أسيوط، أسوان، المنوفية" مقابل 8 قضايا مواد بترولية بإجمالي 3950 لتر سولار- بنزين بنطاق محافظات "الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، بنى سويف، المنيا"، وتحررت المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
جهود الأفرع الجغرافية لشرطة التموين بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط 1031 قضية تموينية متنوعة، أبرزها 422 طن دقيق، و236 قضية فى مجال مخالفات المخابز، و12 متهما بالاتجار غير المشروع في السلع التموينية.
وأمكن ضبط 39 قضية فى مجال الغش الغذائي ضُبط خلالها (17,366 طنا- 2013 عبوة- 5567 قطعة مواد غذائية)، و34 قضية فى مجال الغش غير الغذائي ضُبط خلالها (5,150 طنا- 850 لترا- 1924982 عبوة- 691880 قطعة- 14419 متر مواد غير غذائية).
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