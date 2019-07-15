مباحث التموين تلاحق لصوص «قوت الغلابة» بحملات مكبرة

لا تدخر أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهدا في إحكام سيطرتها على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي بحزم وقوة لمهربي المواد المدعمة في السوق السوداء وحماية محدودي الدخل

تحرير:محمد الشاملي ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٧ م

حملة تموينية

جهود متواصلة يقدمها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية من خلال الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.

أسفرت الحملات عن ضبط 163 قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسؤول عن مطحن متعاقد مع وزارة التموين بدائرة مركز شرطة البدرشين بمحافظة الجيزة؛ لاستيلائه على كميات كبيرة من الأقماح المحلية والمستوردة المخصصة للمطاحن لإنتاج الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة، قدرها