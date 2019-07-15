مورينيو يلمح لاقترابه من الدوري الألماني

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م

جوزيه مورينيو

ألمح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى احتمالية تدريبه في الدوري الألماني في الخطوة التالية، حيث لا يتولى مورينيو تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وارتبط اسم المدرب البالغ من العمر 56 عامًا بالتدريب في ليون ونيوكاسل إلى جانب الدوري الصيني، إلا أن مورينيو ربما يفكر الذهاب عكس التيار من حلال التوجه إلى الدوري الألماني، حيث قال لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "أفتقد كرة القدم والأدرينالين والملعب، أفتقد لعملي، كرة القدم هي كرة القدم".

وأضاف مورينيو: "في الوقت الحالي أدرس اللغة الألمانية، هل للانتقال إلى البوندسليجا؟ أنا أدرس اللغة لافتقادي إليها، فأنا أتحدث الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والإيطالية جيدًا، ولكني لا أستبعد أي شيء حتى الدوري الألماني". ومنح مورينيو نفسه فرصة شهر يوليو بالكامل لتولي تدريب فريق جديد، من

وأضاف مورينيو: "في الوقت الحالي أدرس اللغة الألمانية، هل للانتقال إلى البوندسليجا؟ أنا أدرس اللغة لافتقادي إليها، فأنا أتحدث الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية والإيطالية جيدًا، ولكني لا أستبعد أي شيء حتى الدوري الألماني".



ومنح مورينيو نفسه فرصة شهر يوليو بالكامل لتولي تدريب فريق جديد، من أجل خوض معه فترة الإعداد للموسم الجديد، وقال البرتغالي في شهر مايو الماضي: "أملك الكثير من الجودة، ومن بينها احترام الأندية الأخرى والمدربين هناك، ولم يسبق وأن قلت أن هذا النادي يريدني أو تواصل معي".



وتابع البرتغالي: "عندما رحلت عن اليونايتد، اتخذت على الفور القرار برغبتي في العودة للعمل في الصيف، وأمل في العودة خلال شهر يوليو عبر مشروع أؤمن به".