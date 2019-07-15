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مصر تطلق النسخة الثانية من خريطة الاستثمارية

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٩ م
وزيرا الاستثمار والاتصالات
وزيرا الاستثمار والاتصالات
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن إطلاق النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون ترويج الاستثمار. وتضمنت النسخة الثانية 2000 فرصة استثمارية جديدة إضافة إلى خيار إنشاء حساب إلكتروني للباحثين عن الفرص الاستثمارية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، إن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية هي نتاج جهود الوزارة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وهي إضافة قوية للنسخة الأولى التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها في فبراير 2018 مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين. وأضافت نصر، أن النسخة الثانية لخريطة
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سكودا سوبيرب

لمواجهة الركود.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركة بروتون الماليزية تخفيض سعر سيارتها السيدان بريفي 2019، بقيمة 15 ألف جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة سكودا الأوروبية سعر سيارتها «سوبيرب» بقيمة 20 ألف جنيه، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
رشاوى-فلوس

هذه المصادر رفعت حصيلة الضرائب إلى 688 مليار جنيه

ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه. وبحسب مصادر حكومية، فقد تجاوزت مصلحة الضرائب مستهدفات الحصيلة خلال العام المالي الماضي 2018-2019 بواقع 6%، نتيجة زيادة الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، والتى تعبر عن النشاط الاقتصادي الحقيقي.
موظفين

التنظيم والإدارة يرسل قواعد الترقية للجهاز الإداري

أرسل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز رقم 65 لسنة 2019 الصادر بتسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية إلى الوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات والجهات المعنية بتطبيق القرار. وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن الجهاز أعد القواعد التنفيذية لقرار الترقية للالتزام بها عند تنفيذ القرار، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. وأصدر مجلس الوزراء قرارًا بترقية كل من قضى في وظيفته المدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الوظيفية التالية مع استحقاق راتب الدرجة المرقى لها بدءًا من شهر يوليو الجاري.
تعاملات بنكية (1)

تتوافق مع الشريعة| ما البنوك الإسلامية وفروعها بمصر؟

يوجد في مصر عدد من البنوك الإسلامية التى تتوافق مع معاملات الشريعة الإسلامية، بينما تقدم البنوك المحلية التقليدية بعض المنتجات والخدمات المتوافقة أيضا مع الشريعة، حيث يوجد في السوق المحلية نحو 14 بنكا يقدم المنتجات الإسلامية، كما يوجد نحو 3 بنوك فقط إسلامية تعمل في مصر، وهي بنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، بالإضافة إلى مصرف أبو ظبي الإسلامي. وهناك بعض البنوك التي تتيح فروعا للمعاملات الإسلامية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى جانب البنك المصري الخليجي.
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اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (2)

«قرطام» يطالب بتنشيط حركة التجارة مع دول إفريقيا

وجه النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، سؤالا للدكتور علي عبد العال، موجها لوزيري التجارة والصناعة، والاستثمار، حول أسباب عدم تنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر ودول قارة إفريقيا. وقال «قرطام» إن حجم الاستثمار بين مصر والقارة الإفريقية وفق تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حول قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول إفريقيا سجل 6.9 مليار دولار خلال عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 23%، وارتفاع قيمة الصادرات 4.7 مليار دولار بنسبة 26.9%.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وزيرة-الاستثمار-سحر-نصر-تلقى-كلمة-بالمؤتمر

بعد موافقة البرلمان.. أهم تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب. وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار. وتمت إضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبى المباشر لأجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
سحر-نصر

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الاستثمار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن مشروع التعديلات على أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون.
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