سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين لشبهة الكيدية

تحرير:أحمد جاد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
بعد تأخر استمر ما يقرب من الساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بدأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ورفض البرلمان خلال الجلسة رفع الحصانة عن النائبين محمد عمارة ورانيا السادات، إذ رفض الأعضاء مجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام بسبب لتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، وذلك للكيدية، وتضمنت القضية بلاغ الشرطة ضد النائب لتعديه على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة.
وكان ذلك حال تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالي على التجمهر، قاطعا الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه، وأشار الطلب المقدم من النائب العام إلى أن الأمر يشكل في حق النائب جرائم التعدي بالقول واستعمال القوة
اقرأ المزيد
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (1)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه (على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008) وجاء مشروع القانون كالآتي، المادة الثانية: تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى.
تطبيق-الفيس-اب (4)

سرقة وبيع.. الوجه الآخر لتحدي الشيخوخة «face app»

48 ساعة كانت كفيلة بغزو تطبيق «face app» أو تحدي الشيخوخة كما تطلق عليه جميع مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، إنستجرام»، إذ تسابق رواد هذه المواقع ونجوم الفن والرياضة فى تجربة هذا التطبيق ونشر صورهم فى سن الشيخوخة من قبيل التهكم على مستقبلهم. انتشار التطبيق بسرعة البرق دفع خبراء أمن المعلومات والتكنولوجيا إلى التحذير من استخدام هذا التطبيق لأنه يمثل خطورة كبيرة عليهم، إذ تقوم الشركة بالولوج إلى الصور الشخصية والمواد المحفوظة على الهاتف من خلال هذا التطبيق لوجود عدة ثغرات أمنية، ومن ثم انتهاك الخصوصية وإفشاء البيانات بهذا التطبيق.
مجلس-النواب (1)

نهائيا.. مجلس النواب يوافق على قانون العمل الأهلي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين، على قانون الجمعيات الأهلية، بعدما استعرض عددا من طلبات إعادة المداولة على بعض المواد، وكذلك مناقشة رد مجلس الدولة حول القانون، وحدد القانون الذي وافق البرلمان على مجموع مواد في جلسة استمرت 6 ساعات، أمس الأحد، شروط إنشاء الجمعيات الأهلية وكيفية اختيار مجلس إدارتها، كما سمح للأجانب بإنشاء جمعيات، بينما حرم الجهات الإرهابية. وأقر البرلمان، برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال الجمعيات الأهلية، كما تم الإقرار بحظر السماح لها بالمضاربة بالأموال.
التدخين-يدمر-العين

دار الإفتاء تجيز نقل القرنية من المتوفى: وهذه الشروط

أكدت دار الإفتاء، اليوم الاثنين، أنه يجوز شرعا نقل وزرع قرنيّة من متوفى إلى شخص حي مصاب، مشددة على أن الأمر مباح شرعا ولكن بشروط واعتبارات شرعية. وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن ذلك النقل مشروط بتوافر ما يبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا [المائدة: 32].
اقرأ المزيد من الأخبار
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

النواب يقر 50 عاملا لتشكيل اللجان الفرعية للنقابات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقليل أعداد تكوين اللجان الفرعية بالمنظمات النقابية بـأحقية العاملين في أي منشأة بتكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 50 عاملا منضما لها، وذلك بعد أن كانت 150، فيما يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية، تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، إذ وافق الأعضاء على المادة الأولى.
مجلس-النواب

مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون المحاماة

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، واستعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، حيث فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن بأن قانون المحاماة صدر رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، وأطرادا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواده.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (2)

إحالة قانون الجامعات الخاصة إلى «تعليم النواب»

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي. وأمهل عبد العال لجنتي التعليم والبحث العلمي والزراعة مدة 24 ساعة، لإعادة مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون في شأن حماية حقوق الملكية الفكرية وكتابة تقرير عنه لمناقشته، غدا الثلاثاء، في الجلسة العامة، وجاء قرار عبد العال بناءً على طلب لجنة الزراعة.
مجلس-النواب

مشادة في البرلمان بين شيرين فراج ورئيس لجنة الصحة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مشادة حادة بين النائبة شيرين فراج ومحمد العماري رئيس لجنة الصحة، إذ أثارت فراج، أزمة بعدما اتهمت الأخير بأنه لم يمنحها الفرصة للحديث في أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، ما دفع العماري، لطلب الكلمة، للرد على النائبة، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح، وتم النداء على النائبة أكثر من 3 مرات ولكنها لم تكن موجودة"، متابعا: "النائبة دائما تفتعل مشكلات في أثناء مناقشة مشروعات القوانين".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org