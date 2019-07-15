البرلمان يرفض رفع الحصانة عن نائبين لشبهة الكيدية

تحرير:أحمد جاد ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٦ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

بعد تأخر استمر ما يقرب من الساعتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، بدأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، ورفض البرلمان خلال الجلسة رفع الحصانة عن النائبين محمد عمارة ورانيا السادات، إذ رفض الأعضاء مجلس النواب، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام بسبب لتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات، وذلك للكيدية، وتضمنت القضية بلاغ الشرطة ضد النائب لتعديه على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة.

وكان ذلك حال تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالي على التجمهر، قاطعا الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه، وأشار الطلب المقدم من النائب العام إلى أن الأمر يشكل في حق النائب جرائم التعدي بالقول واستعمال القوة