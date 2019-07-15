بطلة مصر في الإسكواش تروي أعظم لحظات حياتها

١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

نور الشربيني

سلطت نور الشربيني، لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش، على أغلى أيام حياتها، منذ بداية مسيرتها في مشوار اللعبة، حيث كتبت نور، عبر صفحتها على موقع التواصل فيسبوك، اليوم الاثنين: "30 أبريل 2016 من أغلى الأيام في حياتي، بسبب التتويج بلقب بطولة العالم في ماليزيا وكنت وقتها أصغر لاعبة تفوز باللقب في التاريخ بعمر 20 عامًا، وخضت مواجهة قوية ضد الإنجليزية لورا ماسارو في النهائي، وتأخرت 0-2 في الأشواط، لكني تمكنت من العودة والفوز بنتيجة 3-2 وحصد أول بطولة عالم سيدات لمصر".

وواصلت نور الشربيني: "أمتلك الآن 3 بطولات عالم، مصر ستنظم منافسات البطولة هذا العام أمام الأهرامات خلال أكتوبر المقبل". نور الشربيني ولدت في الإسكندرية، في الأول من نوفمبر لعام 1995، بدأت مزاولة لعبة الإسكواش بنادي سموحة، أحد نوادي الطبقة الراقية بمحافظة الإسكندرية. وخسرت نور أول مباراة خاضتها ضمن